Армии США и Литвы провели учения с ракетными комплексами HIMARS у границы с Белоруссией для повышения оперативной совместимости и демонстрации потенциала быстрого усиления передового рубежа НАТО.

Батарея американской полевой артиллерии совместно с литовскими военнослужащими отработала применение высокомобильных ракетных систем HIMARS на полигоне Пабраде в восточной Литве. Тренировки были сосредоточены на синхронизации дальних высокоточных ударов, цифровом управлении и быстром развёртывании — ключевых элементах для усиления передового присутствия войск США в Прибалтике.

Учения носили сугубо практический характер: экипажи отрабатывали предполётное обслуживание, радиопроцедуры, слаженность действий и точное позиционирование пусковой установки. HIMARS, способная запускать до шести ракет GMLRS с дальностью 80 км или одну баллистическую ракету ATACMS (более 300 км).

Данная подготовка особенно актуальна для Литвы, которая ожидает поставок этих систем от США до конца года. В Европе HIMARS уже находятся на вооружении Эстонии, Польши, Румынии и Украины, однако система сталкивается с рыночной конкуренцией, в частности, с южкорейским комплексом «Чхунму», предлагающим более короткие сроки поставок и большую огневую мощь на одну установку.

Развёртывание HIMARS в Литве происходит на фоне масштабного наращивания военной активности НАТО у границ Белоруссии и России. Ранее Германия разместила в Литве свою 45-ю танковую бригаду, а армия США проводила в регионе учения с ударными вертолётами Apache. Это создаёт растущее давление на оборону союзников Москвы.

В ответ Белоруссия, получившая от России зенитные ракетные системы С-400, в декабре 2025 года ввела в строй гиперзвуковые ракетные комплексы «Орешник». Таким образом, учения с HIMARS являются не только тренировкой интероперабельности, но и очередным шагом в углубляющемся противостоянии, где наращивание ударных возможностей одной стороны немедленно стимулирует ответное усиление средств противодействия у другой.