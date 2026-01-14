22 января 2026 года межзвездный объект 3I/ATLAS окажется в редком астрономическом противостоянии с углом всего 0,69 градуса к оси Солнце-Земля, что создаст уникальную возможность для его изучения.

22 января 2026 года в 13:00 по Всемирному координированному времени ожидается редкое астрономическое событие. Межзвездный объект 3I/ATLAS окажется в почти точном противостоянии, образовав угол всего 0,69 градуса между направлениями от Солнца на Землю и на сам объект. Подобная геометрическая конфигурация, при которой наблюдатель на Земле оказывается почти точно на линии Солнце-объект, является исключительной и создает уникальные условия для исследований.

Основная научная ценность события заключается в возможности измерения так называемого оппозиционного всплеска — резкого увеличения яркости рассеянного пылевого вещества при очень малых фазовых углах. Этот эффект обусловлен двумя физическими механизмами: скрытием теней за частицами пыли при углах более 2 градусов и когерентным обратным рассеянием света при углах менее 2 градусов. Анализ кривой блеска в этот период позволит получить данные о микрофизических свойствах пыли.

Для реализации полного научного потенциала события требуется тщательно спланированная международная наблюдательная кампания. Критически важным является проведение измерений в период с 19 по 26 января 2026 года, когда фазовый угол остаётся ниже 2 градусов. Это позволит отделить эффекты, связанные с изменением геометрии наблюдений, от возможной собственной переменности активности объекта.

Угол между осью Солнце-Земля и осью Солнце-3I/Atlas в градусах в зависимости от даты. Источник: avi-loeb.medium.com

Ключевым требованием является получение высокоточной относительной фотометрии с ошибкой не более 0,03 звездной величины на одно измерение. Для наблюдений предпочтительны телескопы с апертурой более 1 метра, учитывая ожидаемую видимую звёздную величину объекта около 16,7. Настоятельно рекомендуется проводить измерения в нескольких спектральных диапазонах, что позволит исследовать зависимость оппозиционного эффекта от длины волны.

Значительный вклад в понимание природы объекта могут внести поляриметрические измерения вблизи минимума фазового угла. Даже ограниченный набор поляриметрических данных существенно дополнит фотометрические наблюдения, предоставив независимые ограничения на структуру пылевых частиц и эффекты многократного рассеяния света в коме.

Успешное проведение наблюдательной кампании предоставит первые в истории данные об оппозиционном всплеске у межзвёздного объекта. Это позволит провести сравнительный анализ свойств пыли, сформированной в другой планетной системе, с веществом объектов Солнечной системы. Полученные результаты могут дать ответ на вопрос о составе и структуре пылевых частиц, что является ключевым для понимания процессов в протопланетных дисках и межзвёздной среде.