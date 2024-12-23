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ZANTI
Более 190 тысяч умных телевизоров Яндекса подверглись атаке хакеров
Ваш умный телевизор может тайно работать на хакеров: обнаружена масштабная атака

Исследователи компании BitSight выявили масштабную кибератаку на умные телевизоры Яндекса, которые стали мишенью для создания ботнетов. По данным экспертов, вредоносное ПО BADBOX уже поразило более 192 000 устройств, включая не только продукцию российского IT-гиганта, но и смартфоны Hisense.

Специалисты отмечают, что под угрозой находятся модели телевизоров Яндекса от YNDX-00091 до YNDX-000102. Примечательно, что это первый случай, когда хакеры массово атакуют устройства крупных брендов, а не только бюджетные Android-устройства. Злоумышленники проникают в системы через уязвимости в прошивке или внедряются непосредственно на этапе производства, после чего зараженные устройства автоматически подключаются к серверам управления хакеров.

Наибольшее количество скомпрометированных устройств обнаружено в России, Китае, Индии, Беларуси, Бразилии и Украине, однако угроза носит глобальный характер. С помощью зараженных устройств киберпреступники могут проводить DDoS-атаки, заниматься мошенничеством с рекламой, похищать пользовательские данные и распространять дезинформацию.

В связи с возросшей угрозой эксперты настоятельно рекомендуют пользователям приобретать технику только у проверенных производителей, своевременно устанавливать обновления прошивки и воздержаться от установки сомнительных приложений. Владельцам устройств с известными уязвимостями следует временно отключить их от сети до устранения проблем с безопасностью. Ситуация подчеркивает растущую необходимость усиления защиты устройств интернета вещей от киберугроз.

#технологии #хакеры #кибербезопасность #яндекс #вирусы #умные устройства #смарт тв #ботнет
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