Google представила первую публичную бета-версию Android 15, доступную владельцам устройств Pixel. После нескольких недель предварительного просмотра для разработчиков новая версия операционной системы теперь доступна для тестирования широкой аудиторией.



Список совместимых устройств включает в себя следующие модели:



- Google Pixel 6

- Google Pixel 6 Pro

- Google Pixel 6a

- Google Pixel 7

- Google Pixel 7 Pro

- Google Pixel 7a

- Google Pixel Fold

- Планшет Google Pixel

- Google Pixel 8

- Google Pixel 8 Pro



Пользователи совместимых устройств могут присоединиться к программе бета-тестирования Android на официальном веб-сайте Google. Установка бета-версии требует компьютера с Windows, macOS или Linux и использования официального инструмента Android Flash.



Несмотря на то, что это первая бета-версия, она уже предлагает ряд новых функций, включая:



- Возможность архивировать приложения, сохраняя важную информацию и освобождая место на устройстве.

- Поддержку приложений "от края до края" для оптимального использования пространства экрана.

- Встроенную поддержку внешних дисплеев со шрифтом Брайля через USB и Bluetooth.

- Улучшения в функциональности tap-to-pay с использованием NFC.



Помимо новых функций, Android 15 также обещает улучшенную стабильность и безопасность, а также поддержку выравнивания между символами для различных языков.



Хотя точная дата релиза стабильной версии Android 15 не раскрывается, ожидается, что бета-тестирование продлится до мая 2024 года, с выпуском стабильных обновлений в июне-июле.