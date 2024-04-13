Google выпустила первую публичную бета-версию Android 15 для устройств Pixel
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Google представила первую публичную бета-версию Android 15, доступную владельцам устройств Pixel. После нескольких недель предварительного просмотра для разработчиков новая версия операционной системы теперь доступна для тестирования широкой аудиторией.
Список совместимых устройств включает в себя следующие модели:
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Fold
- Планшет Google Pixel
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
Пользователи совместимых устройств могут присоединиться к программе бета-тестирования Android на официальном веб-сайте Google. Установка бета-версии требует компьютера с Windows, macOS или Linux и использования официального инструмента Android Flash.
Несмотря на то, что это первая бета-версия, она уже предлагает ряд новых функций, включая:
- Возможность архивировать приложения, сохраняя важную информацию и освобождая место на устройстве.
- Поддержку приложений "от края до края" для оптимального использования пространства экрана.
- Встроенную поддержку внешних дисплеев со шрифтом Брайля через USB и Bluetooth.
- Улучшения в функциональности tap-to-pay с использованием NFC.
Помимо новых функций, Android 15 также обещает улучшенную стабильность и безопасность, а также поддержку выравнивания между символами для различных языков.
Хотя точная дата релиза стабильной версии Android 15 не раскрывается, ожидается, что бета-тестирование продлится до мая 2024 года, с выпуском стабильных обновлений в июне-июле.
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