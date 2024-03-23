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AMD представила FSR 3.1 - новый уровень качества изображения без использования ИИ
AMD выпустит FSR 3.1 в 2024 году, обещая улучшенное качество картинки и совместимость с другими технологиями апскейлинга.

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Компания AMD анонсировала выпуск обновленной версии технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, которая призвана улучшить качество изображения в играх без использования искусственного интеллекта. Обновление FSR 3.1 выйдет во 2 квартале 2024 года, а игра Ratchet & Clank: Rift Apart получит поддержку улучшенного апскейлера AMD уже в этом году.

Ключевыми улучшениями FSR 3.1 являются уменьшение визуальных артефактов в виде ореолов и повышение временной стабильности изображения. Благодаря этим изменениям, движущиеся объекты в играх будут выглядеть более четкими и детализированными, а общее качество картинки значительно возрастет, особенно в сценах с динамичными эффектами. 

Еще одним важным нововведением стало разделение компонентов технологии - Frame Generation и апскейлинга. Это позволит геймерам комбинировать генерацию кадров от AMD с другими решениями для масштабирования разрешения, такими как DLSS от Nvidia или XeSS от Intel. Данное изменение также даст возможность напрямую сравнить производительность и качество Frame Generation в FSR 3.1 и DLSS 3.

С выходом обновления FSR 3.1 технология масштабирования AMD будет поддерживаться графическим API Vulkan и станет официальной частью набора инструментов разработки игр для консоли Xbox (GDK). Как и прежде, FSR 3.1 будет совместима с теми же видеокартами AMD, что и предыдущие версии.

#amd #видеокарты #технологии #radeon #xbox #dlss #fsr #vulkan #xess #апскейлинг
Источник: overclock3d.net
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AMD представила последнее обновление FidelityFX Super Resolution (FSR) под названием FSR 3.1
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