AMD выпустит FSR 3.1 в 2024 году, обещая улучшенное качество картинки и совместимость с другими технологиями апскейлинга.

Компания AMD анонсировала выпуск обновленной версии технологии FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, которая призвана улучшить качество изображения в играх без использования искусственного интеллекта. Обновление FSR 3.1 выйдет во 2 квартале 2024 года, а игра Ratchet & Clank: Rift Apart получит поддержку улучшенного апскейлера AMD уже в этом году.



Ключевыми улучшениями FSR 3.1 являются уменьшение визуальных артефактов в виде ореолов и повышение временной стабильности изображения. Благодаря этим изменениям, движущиеся объекты в играх будут выглядеть более четкими и детализированными, а общее качество картинки значительно возрастет, особенно в сценах с динамичными эффектами.



Еще одним важным нововведением стало разделение компонентов технологии - Frame Generation и апскейлинга. Это позволит геймерам комбинировать генерацию кадров от AMD с другими решениями для масштабирования разрешения, такими как DLSS от Nvidia или XeSS от Intel. Данное изменение также даст возможность напрямую сравнить производительность и качество Frame Generation в FSR 3.1 и DLSS 3.



С выходом обновления FSR 3.1 технология масштабирования AMD будет поддерживаться графическим API Vulkan и станет официальной частью набора инструментов разработки игр для консоли Xbox (GDK). Как и прежде, FSR 3.1 будет совместима с теми же видеокартами AMD, что и предыдущие версии.