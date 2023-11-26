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Ранняя версия Left 4 Dead случайно выпущена в обновлении Counter-Strike
Непреднамеренный релиз прототипа L4D под названием "Terror Strike" в CS 1.6 вызвал интерес геймеров

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© r/gaming

Компания Valve непреднамеренно выпустила "чрезвычайно раннюю" версию игры Left 4 Dead в новом обновлении 1.6 для Counter-Strike. Как сообщил Gabe Follower, эта ранняя версия под названием Terror Strike была "случайно скомпилирована" и включена в последнее обновление. 

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Terror Strike представляет собой ранний прототип Left 4 Dead, созданный на основе мода для Counter-Strike: Condition Zero с использованием ассетов из Counter-Strike. Это дает интересный взгляд на то, как зарождалась идея Left 4 Dead в модификации другой игры компании Valve.

Вскоре после выхода обновления компания Valve удалила файлы прототипа, однако интернет-сообщество успело скачать их и выложить обратно в публичный доступ. 

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По информации Gabe Follower, в Terror Strike террорист с бомбой должен добраться до дома и заложить бомбу. Зомби респаунятся через некоторое время после убийства. Как только бомба заложена, все зомби респаунятся снова и на выживших нападет орда. Чтобы выиграть раунд, игроки-выжившие должны пережить нападение орды, убив всех зомби, пока активна бомба.

#valve #утечка #counter strike #left4dead #prototype
Источник: ign.com
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