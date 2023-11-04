Некоторые из них отправляют запросы на турецкие сервера

Эксперты Роскачества были вынуждены сообщить о негативных последствиях, которые могут порождать определенные мобильные приложения для смартфонов. Из 56 приложений в категории "Мои гости" социальной сети ВКонтакте, подвергнутых исследованию, все 100 процентов оказались полностью бессмысленными, а 60% из них даже представляют потенциальную угрозу безопасности данных пользователей.

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Заключительность таких выводов объясняется отправкой запросов на серверы других стран, в частности, на турецкие серверы, при авторизации пользователей. Таким образом, конфиденциальность личной информации становится под сомнение. Список ненадежных приложений включает в себя такие названия, как "Мои поклонники ВК" и "Настоящие гости ВК", а также подобные программы.

Нужно отметить, что бесплатные приложения часто эксплуатируют рекламные материалы, чтобы склонить пользователей к платной подписке.

Специалисты также рекомендуют россиянам проявлять осторожность при использовании некоторых приложений, таких, как Beauty Camera Plus и Beauty Slimming Photo Editor, которые обеспечивают широкий выбор фильтров для редактирования фотографий. Проблема заключается в том, что разработчики этих приложений получают доступ к геолокации и начинают отслеживать перемещения пользователей.