Сегодня я собираюсь рассказать вам все, что вам нужно знать об последовательном интерфейсе ATA третьего поколения, также известном как SATA 3. SATA 3 не является технически правильным названием для SATA третьего поколения, это может вызвать некоторую путаницу, особенно потому, что последовательный интерфейс АТА второго поколения работает со скоростью 3 Гбит/с, поэтому SATA 3 означает не скорость передачи данных, а поколение. Определить поддерживает ли ваше устройство хранения SATA 3, просто все что вам нужно сделать, это проверить наличие большой метки SATA 3 на коробке, или проверить веб-сайт производителя, или в случае таких вещей, как материнские платы, вы можете найти небольшую метку на самой плате. Наконец, если у вас возникли проблемы с этим или у вас есть ноутбук, где вы не можете его увидеть, вы можете бесплатно загрузить HWiNFO32 и узнать, на какой скорости работают ваши порты SATA. Установка устройств SATA 3 проста, все, что вам нужно сделать, это выключить компьютер, подключить питание и кабель передачи данных ATA к накопителю и самому ПК, и вы готовы к работе, вам даже не нужно слишком беспокоиться какое поколение устройств SATA у вас есть, потому что, если они не все SATA 3, они могут быть немного медленнее, но стандарты обратно совместимы, поэтому устройства все равно будут работать.

Дата публикации видео : 21 янв. 2013 г.

Ссылка на оригинал : https://www.youtube.com/watch?v=nPhUxrDW-7k