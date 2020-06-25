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Рассматриваем возможность подключения двух видеокарт к одному слоту - по видеоматериалам канала TechQuickie

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Бифуркация. Это причудливое слово, которое означает разделить что-то на две части, и сегодня мы поговорим о раздвоении чего-то, что не является сандвичем, спортивным событием или браком. Этот пост посвящен бифуркации PCI Express слота.

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Это именно то, на что это похоже: взять слот PCI Express и поделить его, чтобы мы могли использовать несколько устройств. Но как это работает? Я имею в виду, вы не можете просто засунуть две видеокарты в один слот. Чтобы ответить, мы обратились к Филиппу Махеру из TYAN,

и мы хотели бы поблагодарить его за его вклад. Нужно найти где и как настроены линии PCI Express на современных платформах. Ваш ЦП имеет определенное количество контроллеров, и каждый из них может поддерживать только одно устройство. Например, несмотря на то, что текущий процессор Intel поддерживает 16 линий, он разделен на четыре контроллера, управляющих четырьмя линиями в каждой, что означает, что вы можете подключить максимум четыре устройства PCI Express. Конечно, вы можете подключить одну видеокарту и использовать все 16 линий и закончить на этом. Но допустим, что вы хотите использовать несколько устройств хранения данных на PCI Express, например твердотельные накопители NVMe. Вот тут то и нужно бифуркация. Видите ли, одно из наиболее распространенных применений бифуркации - это когда вы хотите подключить несколько дисков M.2 к одному слоту PCI Express. Это можно сделать с помощью необычной карты, которая выглядит примерно так, но вот загвоздка. Если вы собираетесь разделить только один слот, вам нужно указать материнской плате внутри BIOS, как именно разделить эти линии. В противном случае, он просто увидит одно из этих четырех устройств, и вы пожалеете, что потратили деньги. Как именно вы разделите эти дорожки, зависит от того, какую платформу вы используете. Как уже упоминалось ранее, частое что вы можете сделать на основной платформе Intel, - это четыре устройства по четыре полосы в каждом. Но на серверной платформе, такой как AMD EPYC, вы можете получить что-то около восьми устройств, хотя бы с двумя полосами на каждой, если вы используете так много устройств. Бифуркация встречается гораздо чаще в корпоративных условиях, поскольку центры обработки данных, как правило, используют линии PCE Express для вещей, которых вы просто не найдете дома, таких как ПЛИС и ИССН, микросхемы и устройства, которые можно настроить для работы над очень специфичными операциями. Но это не значит, что у бифуркации нет варианта использования раздвоения PCI Express для дома, к примеру при запуске двух видеокарт в одном слоте. Хотя для геймеров характерно использование только одной видеокарты на скорости x16, использование карты на x8 практически не повлияет на вашу производительность, поскольку даже современные высококачественные карты не перемещают достаточно данных, чтобы действительно нуждаться в этих дополнительных дорожках. Но, если у вас есть материнская плата с двумя свободными полноразмерными слотами PCI Express, дорожки автоматически разделяются переключателем, называемым мультиплексором, так что каждая карта работает на скорости x8. Но на самом деле ничто не мешает вам вставить карту с двумя слотами PCI Express x16, подключить две видеокарты с помощью переходных кабелей и попросить BIOS разделить слот на два соединения x8. Просто подумайте, что вы можете запустить NVLink на плате Mini-ITX с одним слотом, если вы найдете способ поместить карты в вашем корпусе, так что, надеюсь, вы не против использовать клейкую ленту. Но если вы заинтересованы в использовании раздвоения PCI Express, независимо от того, что именно вы будете подключать, вам необходимо убедиться, что ваша материнская плата и BIOS поддерживают его. Не все материнские платы позволяют включать его в BIOS, и если это так, то это в значительной степени ограничивает шоу. Так что проведите своё исследование, прежде чем принимать решение о превращении своей домашней  установки в какой-то сумасшедший научный эксперимент.

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