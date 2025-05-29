Dr. Head запустил серию роликов Fake Check со сравнением поддельных товаров с оригинальными
Неудивительно, что в попытке сэкономить многие покупают гаджеты на различных маркетплейсах, нередко нарываясь на поддельную продукцию. Проблема особенно актуальна среди наушников, например, специалисты Dr.Head регулярно сталкиваются с тем, что для ремонта к ним приносят копии.
Магазин решил запустить серию роликов Fake Check, в которых эксперты будут проводить детальное сравнение популярных поддельных моделей, чтобы научить зрителей отличать их от оригинала. В рамках программы будут проводиться слепые прослушивания, технические замеры и объективные тесты. Первый выпуск, посвященный классике студийного мониторинга – наушникам Beyerdynamic DT 770 на 80 Ом, уже доступен на YouTube и в vk.video.
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