Неудивительно, что в попытке сэкономить многие покупают гаджеты на различных маркетплейсах, нередко нарываясь на поддельную продукцию. Проблема особенно актуальна среди наушников, например, специалисты Dr.Head регулярно сталкиваются с тем, что для ремонта к ним приносят копии.

Магазин решил запустить серию роликов Fake Check, в которых эксперты будут проводить детальное сравнение популярных поддельных моделей, чтобы научить зрителей отличать их от оригинала. В рамках программы будут проводиться слепые прослушивания, технические замеры и объективные тесты. Первый выпуск, посвященный классике студийного мониторинга – наушникам Beyerdynamic DT 770 на 80 Ом, уже доступен на YouTube и в vk.video.