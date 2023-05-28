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Классические кемперы VW дорожают: британский страховщик автомобилей Hagerty UK (британское подразделение страховой компании Hagerty) говорит, что стоимость моделей Volkswagen Type 2 разных поколений за последние 5 лет выросла примерно на треть.

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В чем причина популярности?

Причиной остающейся популярности и роста цен является новая категория владельцев молодого возраста, желающих заполучить в свои руки дом на колесах для путешествий. Компания Hagerty UK, специалист по оценке стоимости коллекционных автомобилей, говорит, что средний возраст владельцев, запрашивающих стоимость на Type 2, является одним из самых низких, формирующих спрос на все «стареющие» модели Volkswagen Transporter, представленные на дорогах.

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В последние годы классические кемперы VW покупают преимущественно молодые семьи. Все варианты классического Volkswagen Transporter Type 2 пользуются успехом у водителей, кто родился между 1965 и 1980 годами, то есть в возрасте от 43 до 58 лет. Фактически, более половины (52%) всех запросов на самый ранний Volkswagen Transporter с лобовым стеклом из двух половин, приходится только на эту демографическую группу. По мировой статистике Hagerty около 70% всех запросов на классический Type 2 поступило от людей, родившихся после 1965 года, что подчеркивает молодой возраст владельцев данных автомобилей.

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Почему стоимость классического Volkswagen Transporter выросла почти на треть с 2018 года?

Увеличение числа владельцев среди водителей возраста от 43 до 58 лет было тесно связано с воздействием пандемии Covid на семейный отдых. Пандемия спровоцировала огромный рост "отдыха на природе", когда британцы вкладывали значительные средства в загородные дома для летнего отдыха, в дома-автоприцепы и кемперы в расчете на то, что отдых за границей может быть отменен на несколько лет. Но спустя долгое время после того, как аэропорты вновь открылись и поездки за границу вошли в норму, все еще есть много желающих путешествовать на собственных автомобилях, особенно в домах на колесах. Спрос со стороны желающих отдыхать за городом был таков, что Type 2 стал одним автомобилей, испытавших настоящий взрыв интереса. И это нашло отражение в статистике и в ценах.

Сколько сегодня будет стоить классический Volkswagen Transporter?

Согласно данным Hagerty UK, цены на автомобили Volkswagen Type 2 выросли почти на треть по сравнению с показателями пятилетней давности. Средняя стоимость модели первого поколения Volkswagen Type 2 T1 с раздельным лобовым стеклом в 2018 году составила 21 445 фунтов стерлингов (2 124 285 рублей). Сегодня она выросла на 34,3 процента до 28 065 фунтов стерлингов(2 780 045 рублей).

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Аналогичное увеличение произошло и для последних вариантов кемпера.

За последние пять лет стоимость вариантов второго поколения Volkswagen T2A Deluxe (VW Early Bay) подскочила на 30,8%, увеличившись с 12 541 фунтов стерлингов (1 242 278 рублей) до 17 233 фунтов стерлингов(1 707 055 рублей). И даже более поздние модели - чуть менее представляющие интерес Volkswagen Type 25 значительно подскочили в цене, со средней стоимости в 11 768 фунтов стерлингов (1 165 707 рублей)пять лет назад до 15 787 фунтов стерлингов сегодня(1 563 818 рублей) - это скачок на 32,5 процента.

Почему у классического Volkswagen Transporter такое прочное наследие?

Более половины владельцев классических Volkswagen Transporter, застрахованных в Hagerty, принадлежат тем, кто родился в период с 1965 по 1980 год. Это самая высокая доля владения в этом возрастном периоде среди всех классических моделей

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Джон Мэйхед, редактор the Hagerty Price Guide, сказал, что это связано с сочетанием практичности и экономичности. Он сказал:" Volkswagen Transporter Type 2 - один из очень немногих классических автомобилей, все еще отлично выполняющих ту роль, для которой он был разработан, спустя десятилетия после его постройки".

Большинство отдыхающих в Соединенном Королевстве на самом деле привыкли ходить в походы (на автомобилях). Посетите летом любую приморскую автостоянку или загородный кемпинг в Великобритании и, скорее всего, вы увидите там один из Volkswagen Transporter.

Эти машины также являются фантастически непоколебимой семейной классикой, что объясняет, почему представители поколения, рожденные с 1965 по 1980 год, у которых есть дети, не достигшие подросткового возраста, так часто покупают эти машины. "В условиях стремительной инфляции эти автомобили остаются очень доступным способом вывезти всю вашу семью на отдых летом и, плюс к этому, увеличиваются в цене". Не следует забывать, что кемпинг был и остается одним из основных способов отдыха в Западной Европе, поэтому эти модели очень подходят для этого простого способа отдыха.

Может быть, что через 50 лет по дорогам все еще будут курсировать Volkswagen Transporter с раздельным лобовым стеклом, независимо от того, будут ли работать они на четырехцилиндровых двигателях, водородных элементах питания или еще на чем то. В данном случае это действительно, народный автомобиль.







