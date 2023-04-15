3 февраля 2022 года самолет Boeing 737-200 авиакомпании Aerosucre с экипажем из пяти человек вылетел из аэропорта Пуэрто-Карреньо в Колумбии на опасно низкой высоте и, когда он поднялся в воздух и убрал шасси, задел верхушку дерева высотой 14 метров, расположенного на расстоянии 295 метров от конца взлетно-посадочной полосы.

Автор: Columbia Civil Aviation Authority

Видеозапись с камеры, установленной на дверном звонке в доме за взлетно-посадочной полосой, показывает, что самолет пролетает низко над головой, всего в пере метров от электрических проводов и его движение вызывает значительное воздействие на растительность внизу.

Экипаж вернулся в аэропорт примерно через 20 минут после вылета после того, как левый двигатель потерял мощность.

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Последующая проверка показала, что двигатель засосал растительность. Растительность была обнаружена в нескольких стыках предкрылков и передней кромке левого крыла.

Перед возвращением в аэропорт самолет, направлявшийся в Боготу, поднялся до 760 метров, и экипаж перезапустил левый двигатель. Однако он перегрелся, и после приземления самолета из него выходил дым, хотя пожара видно не было.

Как сообщается в Aviation Herald, колумбийская компания Aeronautica Civil опубликовала свои выводы по "серьезному инциденту" на этой неделе, придя к выводу, что воздушное судно поднялось в воздух слишком далеко от взлетно-посадочной полосы из-за "экстремальных условий веса самолета", с меньшей плотностью воздуха, вызванной более высокой температурой, чем ожидалось - 33,9 C, - что было определено в качестве еще одного фактора, способствующего этому.

В отчете сделан вывод, что вероятной причиной был «поздний поворот, вызванный экстремальными условиями веса самолета и плотности воздуха, которые не позволили самолету достичь достаточной скороподъемности» и «взлет с большей массой самолета, чем разрешено расчетами характеристик». .

В CAA (Управление гражданской авиации Колумбии) заявили, что одним из факторов, способствовавших инциденту, была «чрезмерная самоуверенность экипажа, полагающего, что они потеряют достаточный вес во время руления для вылета, учитывая их общий вес в рамках расчетов производительности».

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Первый офицер также сообщил, что он подал команду на поворот, но капитан не сразу сделал поворот, возможно, потому, что ему нужно было было набрать больше скорости.