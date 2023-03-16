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Виртуальным помощникам потребовалось более десяти лет, чтобы стать незаменимыми. Дождливым вторником в Сан-Франциско руководители Apple вышли на сцену в переполненном зале, чтобы представить iPhone пятого поколения. Телефон, который выглядел идентично предыдущей версии, имел новую функцию, о которой вскоре заговорила аудитория: Siri, виртуальный помощник.

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Это было 12 лет назад. С тех пор люди поостыли от восторга от Siri и конкурирующих помощников, работающих на базе искусственного интеллекта, таких как Alexa от Amazon и Google Assistant. Технология в значительной степени осталась на прежнем уровне. Устройства Amazon Echo с голосовым помощником Alexa

Мир технологий сейчас увлечен другим видом виртуальных помощников: чат-ботами. Люди использовали ChatGPT для решения сложных задач, таких как программирование программного обеспечения, составление деловых предложений и написание художественной литературы.

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Во вторник OpenAI представила свой движок искусственного интеллекта следующего поколения GPT-4, который поддерживает ChatGPT.

Ажиотаж вокруг чат-ботов показывает, как Siri, Alexa и другие голосовые помощники, которые когда—то вызывали подобный энтузиазм, растратили свое лидерство в гонке искусственного интеллекта.

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За последнее десятилетие голосовые помощники столкнулись с препятствиями. По словам Джона Берки, бывшего инженера Apple, работавшего над ассистентом, Siri столкнулась с технологическими препятствиями, в том числе с неуклюжим кодом, на обновление которого с базовыми функциями уходили недели. Amazon и Google просчитались в том, как будут использоваться голосовые помощники, что заставило их инвестировать в области с технологией, которая редко окупалась. Когда эти эксперименты провалились, энтузиазм к технологии в компаниях угас.

Голосовые помощники “тупые, как скала”, - сказал Сатья Наделла, исполнительный директор Microsoft, в интервью Financial Times в этом месяце, заявив, что новый ИИ будет лидировать. Microsoft тесно сотрудничала с OpenAI, инвестировав 13 миллиардов долларов в стартап и внедрив свои технологии в поисковую систему Bing, а также в другие продукты.

Apple отказалась комментировать Siri.

Google заявила, что намерена предоставить отличного виртуального помощника, который будет помогать людям на их телефонах, в домах и автомобилях; компания отдельно тестирует чат-бот под названием Bard.

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Amazon заявила, что за последний год ее взаимодействие с Alexa во всем мире увеличилось на 30 процентов, и что она с оптимизмом смотрит на свою миссию по созданию искусственного интеллекта мирового уровня.

Голосовые помощники и чат-боты основаны на разных вариантах искусственного интеллекта. Чат-боты работают на так называемых больших языковых моделях, которые представляют собой системы, обученные распознавать и генерировать текст на основе огромных наборов данных, извлеченных из Интернета.

Напротив, Siri, Alexa и Google Assistant - это, по сути, так называемые командно-управляющие системы. Они могут понять ограниченный список вопросов и запросов, таких как “Какая погода в Нью-Йорке?” или “Включите свет в спальне”.

У Siri также был громоздкий дизайн, из-за которого добавление новых функций отнимало много времени, сказал г-н Берки, которому было поручено улучшить Siri в 2014 году.

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Такие, казалось бы, простые обновления, как добавление некоторых новых фраз в набор данных, потребуют перестройки всей базы данных, что может занять до шести недель, сказал г-н Берки. Добавление более сложных функций, таких как новые инструменты поиска, может занять почти год.

Alexa и Google Assistant полагались на технологии, аналогичные Siri, но компаниям было сложно получать значимый доход с помощью помощников. (Напротив, Apple успешно использовала Siri, чтобы привлечь покупателей к своим iPhone.)

После того, как в 2014 году Amazon выпустила Echo, интеллектуальную колонку на базе Alexa, компания надеялась, что продукт поможет увеличить продажи в ее интернет-магазине, позволяя потребителям общаться с Alexa для размещения заказов. Но, хотя людям было весело играть со способностью Alexa отвечать на запросы о погоде, мало кто просил Alexa заказывать товары.

Компания также недостаточно инвестировала в создание экосистемы, позволяющей людям легко расширять возможности Alexa, подобно тому, как Apple сделала со своим App Store, что помогло разжечь интерес к iPhone. В то время как Amazon предложила магазин “навыков”, чтобы позволить Alexa управлять сторонними аксессуарами, такими как выключатели света, людям было сложно найти и настроить навыки— в отличие от простого скачивания мобильных приложений из App Store.

В конце прошлого года подразделение Amazon, работающее над Alexa, стало основной мишенью 18 000 увольнений в компании, и ряд топ-менеджеров Alexa покинули компанию.

Кинли Пирсолл, представитель Amazon, сказала, что Alexa - это гораздо больше, чем просто голосовой помощник, и “мы с таким же оптимизмом смотрим на эту миссию, как и всегда”.

Осечки Amazon с Alexa, возможно, ввели Google в заблуждение. Инженеры Google годами экспериментировали со своим помощником, чтобы имитировать то, что может делать Alexa, включая разработку интеллектуальных динамиков и экранов планшетов с голосовым управлением для управления домашними аксессуарами, такими как термостаты и выключатели света.

Со временем Google поняла, что большинство людей используют голосового помощника только для ограниченного числа простых задач, таких как запуск таймеров и воспроизведение музыки.

В январе, когда материнская компания Google уволила 12 000 сотрудников, команда, работающая над операционными системами для домашних устройств, потеряла 16 процентов своих инженеров.

Многие крупные технологические компании сейчас спешат придумать чем ответить на появление ChatGPT. В прошлом месяце в штаб-квартире Apple компания провела ежегодный саммит искусственного интеллекта, внутреннее мероприятие, на котором сотрудники знакомятся с ее большой языковой моделью. Многие инженеры, в том числе члены команды Siri, каждую неделю тестировали концепции, генерирующие язык.

Во вторник Google также заявила, что вскоре выпустит инструменты искусственного интеллекта, которые разработчикам программного обеспечения создавать приложения со встроенными чат-ботами.

В будущем технологии чат-ботов и голосовых помощников сойдутся, заявили эксперты ИИ. Это означает, что люди смогут управлять чат-ботами с помощью речи, а те, кто использует продукты Apple, Amazon и Google, смогут попросить виртуальных помощников помочь им с их работой, а не только с такими задачами, как проверка погоды.

Чат бот это наш ИИ сегодня

“ У чат- ботов никогда не было возможностей диалога на уровне человека”, - сказал Аравинд Шринивас, основатель Perplexity, стартапа в области искусственного интеллекта, который предлагает поисковую систему на базе чат-ботов. “Теперь мы над этим работаем”.

Источник: The New York Times