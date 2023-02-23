Как общались динозавры - британские ученые смоделировали анатомию по имеющимся костям гортани
В сцене из фильма «Парк юрского периода» 1993 года при приближающихся шагах динозавра стакан с водой начинает дрожать и ужас достигает пика, когда Т-рекс начинает рычать.
Звук был создан ответственной за спецэффекты командой путем синтеза звуков слонов, тигров и других животных и вполне воспринимался как естественный звук динозавра.
Конечно, никто из людей не слышал рычание динозавра, но из публикации в британском научном журнале мы можем приблизиться к тому, что было звуками динозавров.
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Публикация сообщает об открытии окаменелой кости гортани международной командой ученых из музея Фукушимы и университета Хоккайдо.
Окаменелость находилась в пласте грунта мелового периода, возрастом около 80 миллионов лет и принадлежала травоядному пиканозавру.
Гортанная кость напоминает аналогичные кости у попугаев и воробьев. Ученые пришли к выводу, что пиканозавры общались, издавая звуки. Более того ученые выдвигают гипотезу, что эти звуки использовались для призыва особи противоположного пола или сбора разбежавшихся детей динозавров или даже в отстаивании своей территории.
Это выдвигает еще более удивительную гипотезу. Если животные были способны на такое сложное общение, значит, они имели достаточно развитый мозг.
Птицы, потомки динозавров, к примеру, могут выражать голосом свои чувства и предупреждать об опасности.
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