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Все войны, которые люди считали невозможными, тем не менее разразились.

Америка против Китая: как начнется война

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Тайвань будет вероятным спусковым крючком для войны между Китаем и Соединенными Штатами. Продолжающаяся настойчивость КНР в отношении Тайваня в сочетании с решением администрации Байдена о защите острова не добавляет мирных вариантов решения конфликта.

То, как начнется война, зависит от того, как поведет себя Пекин. С военной точки зрения, нанесение прямых ударов по военным объектам США в регионе было бы лучшим способом добиться внезапности и нанести максимальный ущерб американцам, прежде чем они смогут ответить. Однако Китай может пойти и на то, чтобы спровоцировать США, а не нанести упреждающий удар. В этом случае Китай начнет военные действия против Тайваня и будет ждать ответа США, надеясь вызвать всеобщее осуждение Вашингтона.

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Однако, это позволит Соединенным Штатам беспрепятственно развернуть свои силы и поэтому более вероятно, что война начнется с нападения Китая на американские войска. Несмотря на рост военной мощи Китая за последние два десятилетия, НОАК (армия Китая) предпочла бы не сталкиваться со всей силой американского оружия. США имеют самый продвинутый ВМФ

Как отреагировали бы союзники

За последние восемь лет сотрудничество США с союзниками в западной части Тихого океана значительно усилилось. Япония увидела угрозу, которую представляет Китай, и начала процесс вооружения своей армии. США заключили с Австралией и Соединенным Королевством соглашение о безопасности, которое, гарантирует военную поддержку обеих стран. США также подтолкнули Европу к тому, чтобы она вышла из логистической зависимости от поставок из Китая. Наконец, американо-индийские отношения неуклонно улучшаются по мере обострения напряженности между Дели и Пекином.

Степень поддержки Японии зависит от того, как начнется война. Франция останется в стороне в военном отношении, но поможет финансово.

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Индия и Южная Корея - "темные лошадки"; обе предпочитают США Китаю, но не пойдут на прямой конфликт. У Китая быстрорастущий флот, имеющий продвинутые ракетные системы

Критические моменты

Первый критический момент наступит, когда НОАК совершит открытую атаку на американский авианосец, что привет к максимально худшему сценарию войны. Если Китай решит атаковать авианосец США, война из словесных угроз перейдет в полномасштабное уничтожение противника. Наиболее опасная форма атаки будет включать залп баллистических ракет по авианосцу, не только потому, что эти ракеты трудно перехватить, но и потому, что они могут нести ядерные боеголовки. Многое будет зависеть от исхода этой атаки.

Следующий критический момент наступит, когда первые американские ракеты поразят цели на материковой части Китая через несколько часов или даже минут после атаки на американский авианосец. Учитывая ядерное преимущество, которое Соединенные Штаты имеют над Китаем, первая волна американских атак окажется чрезвычайно напряженной для Пекина.

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В какой-то момент Китаю придется ввести в бой большую часть подразделений Народно-освободительной армии. Это приведет к двум дополнительным критическим моментам.

1. Первый дополнительный момент будет включать уничтожение крупного китайского военного корабля, в том числе авианосца. Силы США будут рассматривать это как главную цель, и реакция Китая во многом покажет способность Пекина воевать.

2. В следующий дополнительный момент будут задействованы ядерные подлодки Китая. Если Пекин решит направить свои подлодки в районы, насыщенные американскими ударными подводными лодками, это станет убедительным свидетельством того, что Пекин чувствует себя либо чрезвычайно уверенно, либо чрезвычайно уязвимо.

Наконец, воздушные и сухопутные силы США могут столкнуться с перспективой поражения на самом Тайване. Если война пойдет не по тому пути, в какой-то момент американским политикам нужно будет решить, сколько еще крови нужно пролить на защиту острова. Все во всем мире, будут с пристальным вниманием следить за процессом принятия решений.

Кто победит

Очень трудно сказать, кто победит, поскольку многое зависит от того, как начнется война. Центр стратегических и международных исследований недавно подготовил отчет о серии военных игр, имитирующих китайско-американскую войну за Тайвань. Исследование определило, что наиболее вероятным исходом любого конфликта является победа США, которая оставляет Тайвань автономным, при условии энергичного сопротивления Тайваня, немедленного ответа США, доступа США к японским базам и достаточного количества противокорабельных крылатых ракет.

Тем не менее такое предсказание оставляет множество неизвестных. Мы не знаем, насколько эффективны будут китайские противокорабельные баллистические ракеты, насколько результативными окажутся кибератаки США против Китая, или насколько опасными будут F-22 Raptor для обычных китайских истребителей, или насколько эффективно различные военные части Китая будут взаимодействовать в реальных боевых действиях.

Война за коммуникации

Насколько серьезно Соединенные Штаты смогут нарушить китайские коммуникационные, кибервозможности и возможности наблюдения?

Если США могут нарушить эту коммуникацию, они могут обезвредить НОАК. И наоборот, кибервойна Китая против Соединенных Штатов может повысить шансы Пекина. Насколько устойчивыми окажутся спутниковые сети США? Какой ущерб могут нанести США китайским сетям наблюдения и разведки?

Ракеты против ПВО

Насколько ВМФ и ВВС США смогут защититься от китайских баллистических и крылатых ракет? У ВМФ и Армии Китая есть много вариантов для атаки по всей глубине размещения сил США. Способность США выдержать натиск зависит от эффективности защиты от крылатых и баллистических ракет, а также от способности наносить удары и уничтожать пусковые установки внутри и вокруг Китая.

Взаимодействие военных подразделений

Насколько хорошо элементы НОАК будут действовать сообща в интенсивных военных действиях?

В отличие от вооруженных сил США, у НОАК мало соответствующего боевого опыта. С другой стороны, насколько хорошо США подготовит ВМС, ВВС и морскую пехоту к совместной работе?

Технологии против количества

Китайские силы с высокой вероятностью достигнут локального численного превосходства в некоторых типах вооружений, включая корабли, самолеты и подводные лодки. Имеющийся разрыв между технологиями США и Китая определит, смогут ли американские войска одержать победу в таких ситуациях.

Как и чем закончится война

Эта война не закончится капитуляцией, подписанной на линкоре. Вместо этого она закончится тем, что один участник будет побежден, озлоблен и будет готовиться к следующему раунду.

Контроль над Тайванем: либо правительство Тайбэя останется у власти, либо правительство Пекина оккупирует остров. Трудно представить совместное управление над островом. По сути, война закончится в двух вариантах, когда:

а) Соединенные Штаты откажутся Тайваня,

б) китайские военно-морские и военно-воздушные силы будут настолько сильно потрепаны, что они больше не смогут всерьез рассматривать вторжение на Тайвань.

Это будет означать конец войны или, по крайней мере, боев высокой интенсивности между Китаем и Соединенными Штатами. Для заключения перемирия может потребоваться некоторое время, поскольку побежденное правительство должно примириться с результатом и удержаться у власти.

Если Китай проиграет, но Коммунистическая Партия Китая все еще будет у власти, тогда “мир” будет просто перерывом перед следующей войной; КПК не может принять независимость Тайваня. И наоборот, Китай может претендовать на победу, вынудив Соединенные Штаты пойти навстречу Пекину. Соединенные Штаты не смогут продолжать войну, если Южная Корея, Япония, Тайвань и Филиппины больше не будут заинтересованы в боевых действиях.

Независимо от того, кто победит, последствия будут больше похожи на пустыню, чем на мир.

Подготовка к войне

Подготовка к войне между Соединенными Штатами и Китаем может длиться долго. Требования приготовления любой из сторон к победе потребуют дипломатических, военных и технологических ресурсов в обозримом будущем. Тем не менее мы не можем забывать, что торговая сеть Китая, Тайваня, Японии и Соединенных Штатов составляет суть самых динамичных экономических регионов, которые когда-либо видел мир. Война уничтожит этот механизм, приведя к обнищанию всех участников.

Предотвращение войны потребует огромного дипломатического мастерства и политической проницательности, но оно того стоит.



