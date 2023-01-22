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Западные лидеры обороны отказываются переправлять Украине больше танков НАТО. Имеет ли это значение? В последние несколько дней США объявили о крупнейшем в истории количестве бронетехники и другой помощи для Украины. Но на авиабазе Рамштайн в пятницу США и Германия отказались взять на себя обязательство предоставить Украине танки M1 Abrams или Leopard 2.

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Однако даже без основных боевых танков список современной бронетехники, предоставленной Украине значителен.

При всем при этом начинается подготовка украинских экипажей для работы с британскими и немецкими танками. Танкисты Киева скоро пройдут обучение на британских танках в Соединенном Королевстве. Есть договоренность и обучение займет менее двух месяцев. Об этом заявили официальные лица Украины. Также есть предварительное соглашение по подготовке украинцев к эксплуатации танков Leopard 2 странами, имеющими его на вооружении.

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Но превратят ли эти современные вооружения – если Киеву, в конце концов, их передадут– армию в эффективную мощь, которая будет на равных противостоять РФ?

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Расклад в пользу Украины не слишком оптимистичен, полагает большое количество экспертов.

Западные сторонники и украинские лидеры должны понимать масштаб проблемы, с которой сталкиваются войска Зеленского, пытаясь превратить общую совокупность всего военного снаряжения в достаточную боевую мощь. С древних времен, войны ведутся – и выигрываются– людьми, а не машинами.

Убежденность в том, что наличие какого-то числа западных танков последнего поколения станет определяющим условием, противоречит понятиям танкового боя 21 века.

М1 Абрамс против советской эпохи Т-72

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В операции «Буря в пустыне» 1991 года американские танки M1A1 Abrams уничтожили советские Т-72, и американское вторжение в Ирак в 2003 году снова показало, что Т-72 не может сравниться с американскими танками. И действительно американские танки были эффективными. Например, во время «Бури в пустыне» США и их партнеры по коалиции уничтожили более 3000 иракских танков. При этом бронетанковые силы Саддама не уничтожили ни одного танка «Abrams». Понятно, почему многие страны хотят поставить на вооружение « Abrams» или аналогичный танк, особенно когда он оказался настолько эффективным.

Проблема, однако, заключается в том, чтобы понять, почему «Абрамсы» были такими успешными, а Т-72 никак не проявили себя. Танк настолько хорош, насколько люди, управляющие им являются профессионалами, и настолько хорош, насколько подготовлены подразделения, которые его используют. Почему же были уничтожены группы танков советской эпохи и американцы не потеряли при этом ни одного танка или боевой машины Bradley. Причины были двоякими.

Во-первых, американские составы экипажей были хорошо подготовлены по отдельности. Танкисты, заряжающие, артиллеристы и командиры машин освоили свою индивидуальную программу, затем более чем за год до боя провели значительную подготовку в составе взводов, затем на уровне роты, а затем тренировались в батальоне и, в конечном итоге, на полковом уровне. Лучше просто нельзя было подготовиться - США сделали тренировочный максимум.

Во-вторых, Ирак практически ничего из этого не сделал. Их члены экипажа имели минимальную подготовку, редко, если вообще когда-либо, стреляли из своих основных орудий на тренировках, проходили очень небольшую подготовку на уровне подразделений, а их программы технического обслуживания - практически не существовали. Короче говоря, экипажи Т-72 были плохо обучены, в то время как сторона США была хорошо обучена.

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В танковых боях почти всегда побеждает та сторона, которая метко стреляет первой. В «Буре в пустыне» танки США почти всегда стреляли первыми, и из-за хорошей подготовки почти никогда не промахивались. Но даже когда иракские артиллеристы делали выстрел, они редко попадали по цели. Результаты оказались для них фатальными.

Человек или машина?

Вот малоизвестная истина: если бы у иракцев были те же M1A1, что и у США, или если бы США были оснащены теми же T72, которые были у Ирака, США все равно бы победили, потому что, в конечном счете, побеждает человек, использующий оружие, а не само оружие. Без сомнения, « Abrams» во всех отношениях превосходит любой танк советской эпохи. Но без надлежащей подготовки и технического обслуживания даже M1 может быть уничтожен.

«Основные боевые танки НАТО не являются «волшебным зельем», применение которого создаст перелом в нынешнем противостоянии. Эти танки имеют лучшие характеристики относительно украинского парка танков. Однако то, что мы наблюдаем сейчас на поле боя, это то, что на сегодняшний день практически нет танковых сражений. Но чтобы продемонстрировать, почему добавление M1 Abrams не вызовет существенного изменения динамики боевых действий, вот реалистичный сценарий:

Гипотетическая битва с M1 Abrams и Leopard 2

Предположим, что в августе прошлого года, когда украинские подразделения наступали на российские линии фронта в Херсонской области, был участок линий, где украинцы имели Т-72, Т-64 и М-55(версия Т-55), против российской стороны, у которой были Т-72, Т-80 и Т-90. Как оказалось, в боях в этом районе участвовали в основном артиллерия и ракеты, а также участвовали подразделения пехоты, но сражений между танками практически не было. Но давайте теперь скажем, что у российской стороны были те же танки, но у ВСУ были «Абрамсы» и «Леопарды». Что бы изменилось?

Западные танки имеют более точные пушки, большую лобовую броневую защиту и большую дальность, чем советские модели. Но Т-72 по-прежнему имеют приличную броневую защиту и пробивающие броню пушки на малых дистанциях. Тем не менее, танки НАТО не поражаются в лоб выстрелам из танков Т-72. Выстрел в борт или заднюю часть со стороны Т-72, Т-80 или Т-90 все еще может уничтожить танк M1 Abrams - и может легко уничтожить любую другую украинскую гусеничную или колесную машину. Танки не могут сражаться в одиночку или обречены погибнуть в этом случае. Таким образом, даже если бы у Украины были танки M1 Abrams около Херсона, события существенно не изменились бы.

Что дальше для Украины?

Украинцы уже имеют значительное количество танков. Боевые действия будут успешными в зависимости от того, насколько хорошо войска подготовлены на имеющемся вооружении, какую эффективность на уровне подразделения они показывают и насколько хорошо они содержат свои танки



