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БМП Bradley нескоро будут готовы к сражениям

Содержание Bradley непросто даже для армии США. Поставки этих БМП за рубеж до сих пор вызывает проблемы для Пентагона. Сможет ли Украина просто довести их до боеготовности?
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У Америки ограниченный и противоречивый опыт предоставления Bradley Fighting Vehicle иностранным партнерам.

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США отправляют на Украину 50 боевых машин Bradley, численностью около батальона. Bradley является боевой машиной, которая обеспечивает выдающуюся живучесть, мобильность, и способность поражения.

Боевая машина Bradley Fighting Vehicle (BFV) использует очень эффективную платформу, на которой базируется мобильная огневая мощь. Это сложная, но впечатляющая боевая машина.

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Боевая машина Bradley: ограниченный международный парк машин

Только три страны имеют BFV: США, Кувейт и Ливан, а Хорватия собирается получить 62 BFV с 2023 по 2026 год. Кувейт имеет машины, по крайней мере, с 1996 года. Хорватия еще не получила BFV, что делает ливанскую программу наиболее актуальной для понимания проблем иностранного государства, связанных с BFV.

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Не очень радующая Пентагон ливанская программа Bradley предполагает, что США должны будут приложить много усилий, чтобы поставить Украине боеспособные BFV и что Украина будет прилагать много сил и первоначально и в долгосрочной перспективе, чтобы подготовить экипажи, и техническую базу с высококвалифицированным персоналом для ремонта и обслуживания. Как и в случае с кувейтскими и хорватскими программами, ливанский случай также говорит о том, что пройдет значительное время, прежде чем Украина получит свою первую партию BFV и, в зависимости от специфики, для первого применения на Украине Bradleys в бою, вероятно, потребуется еще более длительный срок.

Ливанский проект поставок Bradley

Ливанская программа Bradley Fighting Vehicle развивалась очень медленно. С начала программы в конце 2014 года прошло восемь лет; Прошло пять лет с тех пор, как Ливан получил свои первые BFV в 2017 году. США прилагают огромные усилия, чтобы привести ливанские BFV к полной боеготовности. Для этого задействовано много структур: Управление по сотрудничеству в области обороны США (ODC) в Ливане, а также американские предприятия по сотрудничеству в области безопасности.

Главная проблема состоит в том, что боевая машина Bradley - высокотехнологичная и сложная комбинация технических устройств, которые требуют уровень экспертных знаний на уровне пользователя и высокий уровень технической экспертизы командного состава и логистических цепочек для содержания, ремонта и обслуживания.

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В армии США есть специализированные курсы Bradley, включая Курс Командира Экипажа Bradley и Курс Стрелка Bradley и военно-инженерная подготовка по специальности (MOS) (91M), посвященная обслуживанию BFV. Кроме того, подразделения армии с BFV полагаются на Пентагон для поддержания подразделений в полной боевой готовности.

Даже с мощной логистикой армии США и поддержкой, требуется многомесячный период, чтобы подготовить BFV-подразделение к бою. Кроме того, США едва-едва удалось поддержать количество способных к бою BFV, выше 90 процентов в 1990-х, уровень, который резко упал во время операций в Ираке с 2003 до 2011. Если армия США не может поддержать число готовых к бою машин BFV, несмотря на возможности логистики американских войск, нельзя реалистично ожидать, что иностранный партнер с ограниченными ресурсами сможет быстро развернуть и привести в боевую готовность BFV-подразделения.

Программа Bradley Ливана предоставляет почти неисчерпаемый список необходимых условий, чтобы поддерживать иностранные подразделения в боевой готовности. Даже при предположении, что США поставят совершенно новые, в полной боевой готовности BFV иностранному партнеру – чего не было ни для Ливана, ни для Хорватии, ни Кувейта, и кажется маловероятным для Украины – такая программа обязательно будет включать гораздо больше пунктов, чем просто предоставление BFV. Министерство обороны США (DoD -Department of Defense) называет это подходом полного спектра, в котором США обеспечивают “все, что нужно союзнику для успешного боевого функционирования”. Для BFV, это включает, обучение командиров экипажей Bradley, стрелков, и механиков и качественное коллективное обучение, а также оборудование и объекты для этого обучения (в докладах предполагается, что обучение BFV может произойти в Германии).

Это также требует, чтобы команды полевой технической помощи BFV работали на должном уровне; представители сервисного обслуживания на месте оказывали высокоуровневый ремонт; достаточное количество боеприпасов для обучения и операций; тестирование и оборудование для калибровки для многих высокотехнологичных систем BFV, включая ракетную пусковую установку TOW (которая не может безопасно работать без такого сложного оборудования); тренажеры огневого боя; большие объемы запасных частей; и оборудование связи. И тут названы только некоторые пункты поддержки. Многие из этих вещей требуют отдельных контрактов с несколькими различными подрядчиками, делая это трудной задачей для менеджеров проекта.

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Ключевыми факторами , которые, вероятно, определят успех программы BFV для Украины, является география и состояние BFV, которые поставляют США. Существуют несколько вариантов: США могли бы поставить BFV непосредственно из резервов армии или со складов в Европе; новые BFV с завода BAE Systems; или замененные на что-либо другое BFV из Хорватии.

США поставили BFV для Ливана и, по-видимому, планируют поставить для Хорватии, снятые с боевого дежурства, более старые модели BFV. В то время как Хорватия планирует своими силами обновить BFV, США предоставили «обновленный» BFV Ливану. Время ремонта находится в зависимости от сохранности транспортного средства. Для новых моделей BFV и при лучшей сохранности транспортного средства, можно ожидать более быстрый ремонт и последующую доставку.

Боевая машина Bradley: Может ли Украина заставить ее сражаться?

Украина уже продемонстрировала способность развертывать различные комплексные системы вооружений и транспортные средства от целого ряда партнеров. Предполагается, что Украина сможет быстро довести до боевой готовности Bradley, как только США начнут поставки, и, возможно, даже поддерживать их в средней и долгосрочной перспективе, если США предоставят полный пакет, который решит вышеупомянутые проблемы.

В любом случае сроки развертывания Украиной BFV, скорее всего, будут длительными. Даже если США предоставили бы Украине полный пакет тех поддержки BFV 6 января, в день объявления поставок (чего Америка не сделала), и даже если эти BFV были самыми лучшими BFV в арсенале армии США (кажется маловероятным), Украине потребовалось бы много месяцев, чтобы достичь полной боеспособности, учитывая необходимую подготовку. С учетом того, что украинский проект BFV будет калькой проектов Ливана и Хорватии и потребует капитального ремонта списанных BFV, представляется вероятным еще более длительный график; может пройти год или больше, пока Украина развернет подразделения BFV.

Предоставление украинцам Bradley улучшит тактические возможности маневренных сил. Со стороны Украины необходимость поддержание проекта Bradley и самих машин боеспособными приведет улучшенному к созданию материально-техническому обеспечению, техническому обслуживанию. Это также даст возможность Украине подготовиться для будущих поставок бронемашин в большем масштабе, в том числе западных танков.

Боевые характеристики важны, но поддержка их имеет решающее значение. Без надлежащего обслуживания и снабжения, Bradley Fighting Vehicle быстро становится бесполезной ржавчиной, растрачивая свои немалые боевые возможности. Сможет ли Украина обеспечить надлежащее сопровождение проекта Bradley, остается неопределенным вопросом.


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