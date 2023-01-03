Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В США строят новые десантные корабли класса Америка

Хорошо вооруженные с мощной авиационной поддержкой вертолетоносцы США готовы десантировать морскую пехоту на берег противника
[ ] для раздела Блоги
+
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Класс «Америка» — относительно новый класс военных кораблей ВМС США.

реклама

Два корабля этого класса уже на боевом дежурстве и еще 11 заложены в программу производства. Все это указывает, что этот класс кораблей будет ударной силой ВМФ США в обозримом будущем.

Корабли линейки "Wasp" уходят в прошлое и им на смену приходят десантно-штурмовые вертолётоносцы типа LHA (Landing, Helicopter, Assault). Корабли класса «Америка» будут представлять американские интересы на передовых рубежах в составе совместных сил США и многонациональных сил с союзниками США.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K


Корабль класса "Америка" (America)

реклама

Первый корабль в этом классе, "Америка" или LHA-6, был спущен со стапелей в конце 2014 года и базируется в порту Нагасаки, Япония.  Второй корабль в классе, USS Tripoli или LHA-7, был спущен со стапелей в середине 2020 года и базируется в порту в Сан-Диего, штат Калифорния. Работы над третьим кораблем начались в марте 2019 года и все еще продолжаются.

Все три корабля были построены американской судостроительной компанией Ingalls Shipbuilding в ее судостроительных доках в городе Паскагула (Pascagoula), штат Миссисипи. Город Паскагула является важным кораблестроительным центром.  Два последующих судна также планируют построить в этом городе.

Базовое назначение кораблей серии «Америка»: доставка боевых подразделений к месту десантирования, высадка их на побережье и поддержка боевых действий десанта при помощи имеющейся на борту боевой авиации.

Планируется, что поддержку боевых подразделений и авиации будут осуществлять штурмовики вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II, вариант F-35 Lightning II B (вариант STOVL) и ударные вертолеты. Проект кораблей класса «Америка» предполагает, что корабль сможет нести двенадцать V-22 Osprey V/STOL, шесть F-35B, четыре тяжелых транспортных вертолета Ch-53K, семь вертолетов AH-1Z / UH-1Y и два вертолета MH-60S Knighthawks (для поиска и спасения). Конфигурация средств авиаподдержки не окончательная и определяется особенностью боевых задач. «Америка» может нести до двадцати самолетов Harrier или F-35B, когда это необходимо.

реклама

Прототипом проекта «Америка послужила версия десантного корабля класса «Wasp» -универсальный десантный корабль USS «Makin Island». Приводом данного корабля была газотурбинная силовая установка, данный тип установки применяется и на кораблях класса «Америка». Для данной силовой установки применяется топливо JP-5. Им же заправляются самолеты Harrier Jump Jet и конвертоплан Osprey, что сильно упрощает логистику и сокращает расходы.Корабль класса "Wasp"

Корабли класса «Америка» будут полагаться на гибридно-электрическую силовую установку CODLOG, очень похожую на ту, которая установлена на универсальный десантный корабль USS «Makin Island». В составе гибридной системы газовые турбины будут обеспечивать высокую скорость корабля в необходимых ситуациях. В других ситуациях будет задействованы дизель-электрические двигатели. Применение гибридной силовой установки позволит существенно экономить топливо, а также ресурс дизельного двигателя при движении на низких скоростях. Кроме того, наличие вспомогательной системы позволит кораблю самостоятельно вернуться в порт даже при выходе из строя основного двигателя. Вспомогательная система использует два двигателя индукционного типа, питаемых от электрической сети корабля. Корабль класса «Америка» может достигать скорости 20 узлов и более.

Предстоящие корабли класса «Америка», начиная с третьего в классе USS Bougainville, будут иметь специальную колодезную палубу, в отличие от двух предыдущих кораблей этого класса. Основное разница в том, что на палубе будут либо два десантных корабля на воздушной подушке Landing Craft Air Cushion (LCAC), либо один  десантный корабль класса Landing Craft Utility (LCU). При наличии колодезной палубы, корабли класса «Америка» лишатся части самолетов. Но это правильный шаг, потому что десантный корабль без колодезной палубы не подходит для ведения десантных операций. Было серьезное обсуждение первоначальной конструкции между проектировщиками и офицерами высшего ранга морской пехоты США. По результатам обсуждения были сделаны выводы в пользу колодезной палубы.

Корабли класса «Америки» хорошо вооружены. В дополнение к самолетам, LHA имеет две зенитные пусковые установки RAM The RIM-116 Rolling Airframe Missile, две пусковые установки Sea Sparrow (управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения), два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS и семь спаренных пулеметов .50 калибра.

реклама

Военно-морские интересы США все больше смещаются в азиатский регион. В частности, чтобы сдерживать военную активность Китая. Одним из самых тревожащих фактов для США – это ошеломляющий рост ВМФ Китая. В 2020 году Китай обладал 333 боевых кораблями, а США только 296 кораблями. Вполне вероятно, что десантные корабли класса «Америка» проектировались с учетом конфронтации между Китаем и союзником США - Тайванем. Присутствие флота США сделает потери Китая при нападении на Китай огромными и неприемлемыми



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

америка lha
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
144
В Северной Корее прошли испытания 600-мм комплекса РСЗО, способного поразить всю Южную Корею
8
Xiaomi готовит Apple сюрприз, выпуская Redmi Note 12 в Индии
2
На Украине обломки ракет ЗРК NASAMS пытались выдать за новейшие иранские ракеты
30
Обновление Handbrake добавляет поддержку AV1 и ряд улучшений для создателей видео
5
Флагманский SSD Samsung 990 Pro появился в одном из российских магазинов
31
Энтузиаст запустил Windows 7 на процессоре с частотой 5 МГц – в 1000 раз медленнее Core i5-12600K
3
Обнародованы официальные данные о потерях в Макеевке в результате удара M142 HIMARS
99
Ремейк Resident Evil 4 находится на финальной стадии разработки
2
Redmi представила бюджетный смартфон новой серии Redmi 12C
3
В новом году стратегическая авиация продолжит участие в СВО с возможностью применения "Кинжала"
5
На Украине заявили, что восстановление энергосистемы страны займёт до нескольких лет
16
В Modern Warfare 2 появилась цензура радужных флагов на Ближнем Востоке
+
Microsoft сделала пользователям из РФ «подарок» под Новый год – Windows 11 можно скачать без VPN
10
Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
7
С 1 января 2023 года Великобритания полностью отказалась от российского сжиженного газа
23
Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
11
Ким Чен Ын разгневан созданием "азиатской версии НАТО"
5
Шаманы в Перу назвали дату окончания кризиса на Украине
23
Пользователи Windows 11 22H2 жалуются на зависания ПК с процессорами AMD Ryzen
16

Популярные статьи

Тест и обзор процессорного кулера Thermalright SI-100
13
Россия применила новую тактику ударов по ПВО Украины – это может изменить ход СВО
71
ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука
8
Обзор топового бюджетного SSD из Китая Netac NV7000 - конкурента Samsung 980 Pro
7
Графический планшет HUION HS64 в 2023 обзор + тест
+
В США строят новые десантные корабли класса Америка
+
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
2

Сейчас обсуждают

Спасти сержанта Шешу
13:50
оказался не фашистом, + в карму
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Спасти сержанта Шешу
13:49
тебе мобиков под Макеевкой не жалко? "В труху". По взрыву на месте базирования мобиков в Макеевке - просто джекпот. Z-товцы пишут, что там погибло даже больше оккупантов, чем было размещено. Так как...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
am8086
13:49
Про Elden Ring уже вещает каждый клоп из каждого утюга и унитаза. Унылый проходняк, единственное достоинство которого, изначальная доступность на винде.
10 лучших игр 2022 года — самого провального года в игровой индустрии
Спасти сержанта Шешу
13:49
иди на фронт и заставь, или ты только с дивана кукарекать можешь?
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Бог Кузя
13:49
В салорейхе траур не надо объявлять? https://t.me/boris_rozhin/74345 Украинские паблики сообщают, что в результате российских ударов, в Дружковке (часть ДНР под контролем Киева) больше нет ледовой ар...
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
Спасти сержанта Шешу
13:48
а у депутатов госДуры и дружков путлера забрать не хочешь? напомню, но их дети не поехали на фронт, как и они сами впрочем
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Pustotnik
13:48
Какой вопрос то был? Про осуждённых? Так Бандера пожизненное мотал у поляков за организацию теракта и убийства, чистая уголовка... а вы ему памятники... и проспекты его именем... Я то что у вас там н...
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
help
13:48
с передовой пишешь боец?
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
hiveliberty
13:48
Там Интел ценники на процы свои поднял. Как так, новость мимо оверов прошла. https://www.tomshardware.com/news/intel-raises-pricing-for-12th-gen-alder-lake-processors-now-more-expensive-than-13th-gen
В декабре процессоры AMD Ryzen 5000 были в несколько раз популярнее Ryzen 7000
Спасти сержанта Шешу
13:47
как ты с дивана вышлешь
Певец Валерий Меладзе попал впросак, ответив на украинское националистическое приветствие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем