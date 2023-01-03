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Класс «Америка» — относительно новый класс военных кораблей ВМС США.

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Два корабля этого класса уже на боевом дежурстве и еще 11 заложены в программу производства. Все это указывает, что этот класс кораблей будет ударной силой ВМФ США в обозримом будущем.

Корабли линейки "Wasp" уходят в прошлое и им на смену приходят десантно-штурмовые вертолётоносцы типа LHA (Landing, Helicopter, Assault). Корабли класса «Америка» будут представлять американские интересы на передовых рубежах в составе совместных сил США и многонациональных сил с союзниками США.

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Корабль класса "Америка" (America)

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Первый корабль в этом классе, "Америка" или LHA-6, был спущен со стапелей в конце 2014 года и базируется в порту Нагасаки, Япония. Второй корабль в классе, USS Tripoli или LHA-7, был спущен со стапелей в середине 2020 года и базируется в порту в Сан-Диего, штат Калифорния. Работы над третьим кораблем начались в марте 2019 года и все еще продолжаются.

Все три корабля были построены американской судостроительной компанией Ingalls Shipbuilding в ее судостроительных доках в городе Паскагула (Pascagoula), штат Миссисипи. Город Паскагула является важным кораблестроительным центром. Два последующих судна также планируют построить в этом городе.

Базовое назначение кораблей серии «Америка»: доставка боевых подразделений к месту десантирования, высадка их на побережье и поддержка боевых действий десанта при помощи имеющейся на борту боевой авиации.

Планируется, что поддержку боевых подразделений и авиации будут осуществлять штурмовики вертикального взлёта и посадки AV-8B Harrier II, вариант F-35 Lightning II B (вариант STOVL) и ударные вертолеты. Проект кораблей класса «Америка» предполагает, что корабль сможет нести двенадцать V-22 Osprey V/STOL, шесть F-35B, четыре тяжелых транспортных вертолета Ch-53K, семь вертолетов AH-1Z / UH-1Y и два вертолета MH-60S Knighthawks (для поиска и спасения). Конфигурация средств авиаподдержки не окончательная и определяется особенностью боевых задач. «Америка» может нести до двадцати самолетов Harrier или F-35B, когда это необходимо.

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Прототипом проекта «Америка послужила версия десантного корабля класса «Wasp» -универсальный десантный корабль USS «Makin Island». Приводом данного корабля была газотурбинная силовая установка, данный тип установки применяется и на кораблях класса «Америка». Для данной силовой установки применяется топливо JP-5. Им же заправляются самолеты Harrier Jump Jet и конвертоплан Osprey, что сильно упрощает логистику и сокращает расходы. Корабль класса "Wasp"

Корабли класса «Америка» будут полагаться на гибридно-электрическую силовую установку CODLOG, очень похожую на ту, которая установлена на универсальный десантный корабль USS «Makin Island». В составе гибридной системы газовые турбины будут обеспечивать высокую скорость корабля в необходимых ситуациях. В других ситуациях будет задействованы дизель-электрические двигатели. Применение гибридной силовой установки позволит существенно экономить топливо, а также ресурс дизельного двигателя при движении на низких скоростях. Кроме того, наличие вспомогательной системы позволит кораблю самостоятельно вернуться в порт даже при выходе из строя основного двигателя. Вспомогательная система использует два двигателя индукционного типа, питаемых от электрической сети корабля. Корабль класса «Америка» может достигать скорости 20 узлов и более.

Предстоящие корабли класса «Америка», начиная с третьего в классе USS Bougainville, будут иметь специальную колодезную палубу, в отличие от двух предыдущих кораблей этого класса. Основное разница в том, что на палубе будут либо два десантных корабля на воздушной подушке Landing Craft Air Cushion (LCAC), либо один десантный корабль класса Landing Craft Utility (LCU). При наличии колодезной палубы, корабли класса «Америка» лишатся части самолетов. Но это правильный шаг, потому что десантный корабль без колодезной палубы не подходит для ведения десантных операций. Было серьезное обсуждение первоначальной конструкции между проектировщиками и офицерами высшего ранга морской пехоты США. По результатам обсуждения были сделаны выводы в пользу колодезной палубы.

Корабли класса «Америки» хорошо вооружены. В дополнение к самолетам, LHA имеет две зенитные пусковые установки RAM The RIM-116 Rolling Airframe Missile, две пусковые установки Sea Sparrow (управляемая ракета класса «корабль-воздух» с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения), два 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Phalanx CIWS и семь спаренных пулеметов .50 калибра.

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Военно-морские интересы США все больше смещаются в азиатский регион. В частности, чтобы сдерживать военную активность Китая. Одним из самых тревожащих фактов для США – это ошеломляющий рост ВМФ Китая. В 2020 году Китай обладал 333 боевых кораблями, а США только 296 кораблями. Вполне вероятно, что десантные корабли класса «Америка» проектировались с учетом конфронтации между Китаем и союзником США - Тайванем. Присутствие флота США сделает потери Китая при нападении на Китай огромными и неприемлемыми







