Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты

Су-57 перспективный самолет 5-го поколения, готовый на равных конкурировать с F-35 и даже его превосходить. Как санкции повлияли на проект истребителя?
[ ] для раздела Блоги
3
-12% на 3060 Ti Gigabyte Gaming - надо брать
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3060 Ti со скидкой 17% в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

У Москвы есть планы на Су-57, и это не устраивает Вашингтон.

реклама

Российский ВПК весьма продуктивен и события на Украине это только подтвердили, хотя, конечно, его нельзя сравнивать с ВПК СССР. Однако, по некоторым наблюдениям в настоящее время волна инновационных разработок даже превосходит все, что было в истории РФ и СССР. Но даже и этот темп инноваций может ускориться в ближайшие годы. При этом санкции Запада и поставки вооружений на Украину осложняют работу ВПК РФ.

В этой непростой ситуации все ресурсы военного бюджета направляются на производство оружия. Москва пошла на начало модернизации завода имени А. Гагарина в Комсомольске на Амуре. Такой шаг РФ последовал после санкций Вашингтона, объявленных в феврале против этого завода. Потом в мае Токио присоединился к санкциям. Однако в августе Москва решила показать, что санкции, задуманные заблокировать доступ к современным технологиям, не эффективны на практике.

рекомендации
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
-15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Модернизация производства Су-57

Размах модернизации производства Су-57 поражает. С августа запланированы новые контракты на поставку истребителей и под это задумано технологическое переоснащение линии сборки. Этот процесс ясно дает понять, что Москва будет уделять Су-27 первоочередное внимание.

реклама

Построены новые цеха. В частности, по сообщениям российской прессы был построен огромный холодильный центр для повышения качества.

 Завод регулярно поставляет произведенные истребители и не отстает от годового плана по их выпуску. В следующем году выпуск Су-57 будет существенно увеличен. В рамках контракта на 2023 года самолеты уже находятся на сборочных линиях. Планируется нарастить выпуск истребителей Су-57 до 14 штук в год.

Москва постепенно переориентируется на Су-57 как основной истребитель ВВС. Боевой авиапарк до конца 2027 пополнится более 70 истребителями данной модели. 

В планах Москвы создание трех авиаполков данных истребителей. К 2028 году они должны быть укомплектованы перспективными Су-57. 

реклама

Первое поступление современных самолетов  по традиции будет в 23-м авиаполку. Традиционно в этом авиаполку проходит освоение новых моделей истребителей - в прошлом это были Су-35С и Су 27.

По мнению российских экспертов, увеличение производства Су-57 позволит сократить производство трех российских боевых самолетов – Су-30 Flanker-C, Су-34 Fullback и Су-35 Flanker-E.

Увеличение производства Су-57- даст возможность российскому ВПК выйти на международные рынки с привлекательным предложением. В настоящее время Су-57 не продается за рубеж.

Вполне вероятно, что заводы производящие Су-27 последних версий (а именно Су-30СМ/СМ2, Су-35 Су-34), будут постепенно переориентироваться на производство Су-57.

реклама

Необходимы некоторые улучшения

Что даст Москве постепенная концентрация на производстве только единственного истребителя Су-57? Как считают эксперты – всего три собираемых на производствах самолета попадают под определение истребителя 5-го поколения: американский Lockheed Martin F-35 Lightning II, китайский Chengdu J-20 и российский Су-57 Felon. При этом эксперты относят Су-57 к 5-му поколению с некоторыми оговорками. Место в мировой тройке лидеров определяет возможности ВПК России.

Эксперты считают нужным для Су-57 дальнейшее продвижение по пути стелс-технологий, новые сенсоры и новый двигатель. При этом предполагается, что выпущенные Су-57 являются не окончательной версией и в следующем году будет апгрейд систем истребителя.

Из-за СВО на Украине произошло перераспределение рынков сбыта экспортных товаров РФ. Многие рынки закрылись, но зато на остальных по итогам 2022 года выросли цены на основной товар экспорта РФ, на нефтегаз. Несмотря на разногласия с РФ по многим вопросам Казахстан, как и Алжир, ведущие покупатели вооружений из РФ, продолжают закупки для своих армий. Не исключено что Москва сможет стабильно продавать за рубеж СУ-57.

США оказывают давление

Финансирование на «широкую ногу» военных расходов США позволяет Пентагону наращивать производство F-35. При этом его активно закупают и ВВС США и страны-союзницы по всему миру. F-35, нависший со всех сторон над РФ, заставляет Москву активно перевооружаться. По факту только российский Су-57 угрожает доминированию F-35 в небе. Это еще раз показывает причину расширения мощностей по производству Су-57. Ожидается, что в следующее десятилетие именно Су-57 будет главным вектором ВВС РФ.

Что касается США и Китая. Обе страны работают над истребителем 6-го поколения. Вероятен примерный паритет стран по срокам представления публике истребителя нового поколения. Примерно к 2030 году. К этому времени Су -57 не будет составлять острой угрозы истребителям 6-го поколения из США и Китая. Но при любом раскладе это будет практичный вариант для ВВС России при поддержке модернизированных ПВО. А чтобы быть в лидерах, РФ нужен свой истребитель 6-го поколения.

Пекин  будет делиться технологиями

При любых результатах событий на Украине, санкции, введенные Западом - это надолго. Санкции означают недопущение РФ к передовым технологиям, в том числе и военным. Но если не Запад, то тогда Восток будет источником технологий? Несмотря на слова, Китай не отрезал полностью доступ для РФ к продуктам передового производства. Возможно взаимовыгодное сотрудничество и обмен технологиями в вопросе производства СУ-57. А это означает укрепление ВВС РФ.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.4 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

су-57
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
3
Обзор саундбара Hisense HS312
8
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
22

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Поляки бегут от мобилизации в Великобританию и ЕС - страну уже покинули 70 тыс молодых мужчин
88
Наконец-то решена проблема с "отвалом" видеочипов на видеокартах Nvidia
12
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 15-й, финал: Dishonored Definitive Edition
77
Материнская плата MSI на чипсете B760 разогнала неразгоняемый процессор Core i5-12400 до 5 ГГц
7
Атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» принят во флот, а «Император Александр III» спущен на воду
6
В 2023 ожидается массовое разорение майнеров – аналитики рассказали когда ждать подорожания Биткоина
6
NVIDIA скинула цену на GeForce RTX 4070 Ti ещё до официального релиза – в чём причина такой щедрости
8
Топовый блог назвал Steam Deck «платформой, которая себя изжила»
14
В 2023 у AMD может появиться существенное преимущество
12
В 2023 году Microsoft может выпустить для Windows 11 три обновления возможностей Moment
+
GeForce RTX 4070 Ti приедет в Россию уже 6 января – сколько может стоить несостоявшийся флагман
46
Спустя 11 лет Radeon HD 7970 всё ещё справляется с играми, будь то COD MW2 или Witcher 3 «Некст-ген»
50
Курс доллара на Aliexpress подскочил выше 81 рубля
25
Первый построенный с нуля Ту-160М завершил программу заводских испытаний
12
Ryzen 7 5800Х vs Core i5-12600KF – выбираем оптимальный процессор для перспективной игровой сборки
4
Процессор или видеокарта – почему важно соблюдать баланс, и сколько стоит CPU для игрового ПК
2
В окрестностях Севастополя наблюдали стратегический беспилотник США - RQ-4B Global Hawk
2
Почему массовое производство Армат до сих пор не началось, и стоит ли ждать появления танка в СВО
2
В Польше началось массовое бегство 70 тысяч мужчин из-за начатой мобилизации
263
Российские ракеты пройдут модернизацию матричными головками самонаведения
1

Популярные статьи

Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
134
Собираем ПК до 60 тысяч рублей на Intel - экономим с умом
49
Что стало дальше с 16-летним киберспортсменом, выигравшим $3 миллиона на чемпионате мира по Fortnite
10
Воспоминания и байки о двух Xbox 360, или как Microsoft прожарила AMD
17
Встроенный SSRTGI против нативного RT в Ведьмак 3
13
Добротная сборка до 50 тысяч рублей, для игры с DLSS и трассировкой
5
Украинские власти придумали новую тактику защиты критических объектов от Калибров и Гераней
140
AMD Radeon HD8570 в 2023 году - решаю проблему установки драйверов + тест
9
Nvidia GeForce GT440 в 2023 году - попытка обновить драйвер + тест
79
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
3

Сейчас обсуждают

Chimbal
10:48
"Кто-то даже на 5-ку оценил? Или сам себя? " - Надо же, не перевелись еще адекватные люди среди полчищ ботов и не очень разумных хейтеров мягко говоря :) "Вы. помнится, вопили, что "ширина корпуса ли...
Мутант года - наушники "HyperSVEN" и компактный ПК в самодельном корпусе
Шамиль Джанболатов
10:46
С этими идиотами Западу даже санкции не нужны
В России предложили запретить параллельный импорт ПК и ноутбуков ASUS, Acer, Dell, HP и других фирм
daimos
10:46
Ну надо ведь как-то приспустить цены на 3080 и тишку, чтобы новинку продавать по 899, а то чуть ли не в одну цену пойдут
Nvidia рассказала о превосходстве RTX 4070 Ti над RTX 3080 в 2-3 раза
Tankist Dedinside
10:45
Сам тригернулся. Ничего, бывает, соболезную
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
dimkahon
10:45
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Nvidia рассказала о превосходстве RTX 4070 Ti над RTX 3080 в 2-3 раза
Yilec
10:43
Отличный истребитель! Всех русских и россиян с наступающим Новым годом! Победа будет за нами! 🎄🥂🇷🇺
Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
dimkahon
10:43
аминь
Nvidia рассказала о превосходстве RTX 4070 Ti над RTX 3080 в 2-3 раза
Мажор
10:43
С новым годом товарищи, с новым годом!!
Вопреки санкциям производство истребителя Су-57 набирает обороты
ACDCOVER
10:43
Китайские аналоги всегда получаются лучше оригинала.
Китайский аналог российского истребителя Су-27 подрезал американский самолет-шпион RC-135 - Видео
Chingizid
10:42
Да никто ни кого не напугал, автор озаглавил новость ровно на свой интеллект.
Китайский истребитель J-11 грубо перехватил самолёт-шпион ВВС США, напугав американских пилотов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем