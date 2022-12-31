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У Москвы есть планы на Су-57, и это не устраивает Вашингтон.

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Российский ВПК весьма продуктивен и события на Украине это только подтвердили, хотя, конечно, его нельзя сравнивать с ВПК СССР. Однако, по некоторым наблюдениям в настоящее время волна инновационных разработок даже превосходит все, что было в истории РФ и СССР. Но даже и этот темп инноваций может ускориться в ближайшие годы. При этом санкции Запада и поставки вооружений на Украину осложняют работу ВПК РФ.

В этой непростой ситуации все ресурсы военного бюджета направляются на производство оружия. Москва пошла на начало модернизации завода имени А. Гагарина в Комсомольске на Амуре. Такой шаг РФ последовал после санкций Вашингтона, объявленных в феврале против этого завода. Потом в мае Токио присоединился к санкциям. Однако в августе Москва решила показать, что санкции, задуманные заблокировать доступ к современным технологиям, не эффективны на практике.

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Модернизация производства Су-57

Размах модернизации производства Су-57 поражает. С августа запланированы новые контракты на поставку истребителей и под это задумано технологическое переоснащение линии сборки. Этот процесс ясно дает понять, что Москва будет уделять Су-27 первоочередное внимание.

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Построены новые цеха. В частности, по сообщениям российской прессы был построен огромный холодильный центр для повышения качества.

Завод регулярно поставляет произведенные истребители и не отстает от годового плана по их выпуску. В следующем году выпуск Су-57 будет существенно увеличен. В рамках контракта на 2023 года самолеты уже находятся на сборочных линиях. Планируется нарастить выпуск истребителей Су-57 до 14 штук в год.

Москва постепенно переориентируется на Су-57 как основной истребитель ВВС. Боевой авиапарк до конца 2027 пополнится более 70 истребителями данной модели.

В планах Москвы создание трех авиаполков данных истребителей. К 2028 году они должны быть укомплектованы перспективными Су-57.

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Первое поступление современных самолетов по традиции будет в 23-м авиаполку. Традиционно в этом авиаполку проходит освоение новых моделей истребителей - в прошлом это были Су-35С и Су 27.

По мнению российских экспертов, увеличение производства Су-57 позволит сократить производство трех российских боевых самолетов – Су-30 Flanker-C, Су-34 Fullback и Су-35 Flanker-E.

Увеличение производства Су-57- даст возможность российскому ВПК выйти на международные рынки с привлекательным предложением. В настоящее время Су-57 не продается за рубеж.

Вполне вероятно, что заводы производящие Су-27 последних версий (а именно Су-30СМ/СМ2, Су-35 Су-34), будут постепенно переориентироваться на производство Су-57.

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Необходимы некоторые улучшения

Что даст Москве постепенная концентрация на производстве только единственного истребителя Су-57? Как считают эксперты – всего три собираемых на производствах самолета попадают под определение истребителя 5-го поколения: американский Lockheed Martin F-35 Lightning II, китайский Chengdu J-20 и российский Су-57 Felon. При этом эксперты относят Су-57 к 5-му поколению с некоторыми оговорками. Место в мировой тройке лидеров определяет возможности ВПК России.

Эксперты считают нужным для Су-57 дальнейшее продвижение по пути стелс-технологий, новые сенсоры и новый двигатель. При этом предполагается, что выпущенные Су-57 являются не окончательной версией и в следующем году будет апгрейд систем истребителя.

Из-за СВО на Украине произошло перераспределение рынков сбыта экспортных товаров РФ. Многие рынки закрылись, но зато на остальных по итогам 2022 года выросли цены на основной товар экспорта РФ, на нефтегаз. Несмотря на разногласия с РФ по многим вопросам Казахстан, как и Алжир, ведущие покупатели вооружений из РФ, продолжают закупки для своих армий. Не исключено что Москва сможет стабильно продавать за рубеж СУ-57.

США оказывают давление

Финансирование на «широкую ногу» военных расходов США позволяет Пентагону наращивать производство F-35. При этом его активно закупают и ВВС США и страны-союзницы по всему миру. F-35, нависший со всех сторон над РФ, заставляет Москву активно перевооружаться. По факту только российский Су-57 угрожает доминированию F-35 в небе. Это еще раз показывает причину расширения мощностей по производству Су-57. Ожидается, что в следующее десятилетие именно Су-57 будет главным вектором ВВС РФ.

Что касается США и Китая. Обе страны работают над истребителем 6-го поколения. Вероятен примерный паритет стран по срокам представления публике истребителя нового поколения. Примерно к 2030 году. К этому времени Су -57 не будет составлять острой угрозы истребителям 6-го поколения из США и Китая. Но при любом раскладе это будет практичный вариант для ВВС России при поддержке модернизированных ПВО. А чтобы быть в лидерах, РФ нужен свой истребитель 6-го поколения.

Пекин будет делиться технологиями

При любых результатах событий на Украине, санкции, введенные Западом - это надолго. Санкции означают недопущение РФ к передовым технологиям, в том числе и военным. Но если не Запад, то тогда Восток будет источником технологий? Несмотря на слова, Китай не отрезал полностью доступ для РФ к продуктам передового производства. Возможно взаимовыгодное сотрудничество и обмен технологиями в вопросе производства СУ-57. А это означает укрепление ВВС РФ.



