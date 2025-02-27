Это судно строится для того, чтобы восполнить пробелы, оставшиеся после вывода из эксплуатации в 2014 году судна-заправщика постройки в 1960-х годах вооруженных сил, которое было продано Перу. Судно предназначено перевозить топливо, снаряды, тактическое снаряжение и товары для вооруженных сил.

Церемонию крещения новой платформы, получившей название “HNLMS Den Helder”, провела наследная принцесса Нидерландов Катарина-Амалия. После мероприятия корабль пройдет окончательную обработку на строительной площадке. Затем он отправится в Ден-Хелдер, Северная Голландия, для установки датчиков, вооружения и других возможностей.



Экипаж судна уже прошел подготовку по эксплуатации, пожаротушению и техническому обслуживанию, часть обучения сопровождалась практическими занятиями, основанными на виртуальной реальности. Двигательная установка обеспечивает максимальную скорость в 20 узлов.