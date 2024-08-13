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Линкор Ямато был отправлен на самоубийственную миссию на Окинаву в 1945 году по ошибке

Из-за того, что морской офицер неправильно понял вопрос, заданный императором, корабль не успел подготовится к заданию.
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Более 4000 моряков, что эквивалентно общему числу погибших в результате воздушных атак смертников-камикадзе, были убиты в ходе отчаянной морской операции в конце Второй мировой войны."Ямато" был потоплен американской палубной авиацией 7 апреля 1945 года, когда он направлялся к Окинаве, где его командирам было приказано высадить судно на берег и использовать его мощный арсенал в качестве артиллерийской батареи.

Последнее открытие подтверждает вероятность того, что миссия «Ямато» в один конец на Окинаву была внезапно начата 4 апреля 1945 года, когда император Хирохито, посмертно известный как император Сева, «спросил» старшего офицера военно-морского флота о состоянии имеющихся в наличии надводных кораблей.

Ранее считалось, что император задал этот вопрос 29 марта 1945 года, за неделю до того, как было принято решение о начале специальной миссии, согласно общепринятой теории.

Такая масштабная миссия была разработана слишком поспешно, что свидетельствует о том, насколько серьезным было влияние высказывания императора на военно-морской флот», — сказал Кадзусигэ Тодака, директор музея Ямато в Куре, префектура Хиросима, который изучает исторические факты об императорском флоте Японии.

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Он продолжил: «Офицеры, по-видимому, были чрезмерно озабочены выполнением того, чего, по их мнению, хотел император, и поддержанием чести флота, и поспешили с принятием решения. Это также может объяснить плохую реализацию плана».

Открытие основано на воспоминаниях Сакуо Миками (1907-1996), который когда-то служил в штабе Объединенного флота. Из воспоминаний Миками следует, что 4 апреля 1945 года, во время деловой поездки Миками в Каною, префектура Кагосима, ему позвонил штабной офицер Сигэнори Ками из штаба Объединенного флота. Ками сказал Миками, что «начальника Генерального штаба ВМС спросили, остались ли у ВМС какие-либо корабли, когда он уведомил Его Величество императора (о специальной авиационной операции над Окинавой)».

Ссылаясь на смущение начальника генерального штаба ВМС при уходе, Ками, как сообщается, заявил, что специализированная миссия «должна сформироваться как можно скорее, учитывая это». Ранее считалось, что вопрос императора о кораблях был задан 29 марта 1945 года в том, что в настоящее время известно как «Документ Сенкан Ямато» (Документальный фильм о линкоре «Ямато»).



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