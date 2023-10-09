Лоуренс Уиттакер, исполнительный директор компании Warrantywise (британская компания по страхованию автомобилей), предупреждает о нехватке подготовленных специалистов и говорит, что это может привести к повышению стоимости и увеличению сроков ремонта. Он заявляет, что существует настоятельная необходимость увеличить число механиков. Его беспокоит неспособность увеличить число квалифицированных механиков. "Несмотря на недавнее решение премьер-министра Великобритании Риши Сунака отложить запрет на новые бензиновые и дизельные автомобили до 2035 года, остается очевидным, что к тому времени Великобритания, столкнется с нехваткой специалистов по электромобилям", — объясняет мистер Уиттакер.

Несмотря на отсрочку введения запрета на новые бензиновые и дизельные автомобили, это решение никак не способствует увеличению квалифицированных техников для их обслуживания. Будет ли достаточно квалифицированных механиков, чтобы ремонтировать и обслуживать электромобили на дорогах Великобритании к 2035 году? Нынешний рост объема профессиональной подготовки предполагает, что нет.

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Он дальше заявляет, что, независимо от переноса даты, у нас недостаточно рук, чтобы ремонтировать современные электромобили и мы недостаточно делаем для подготовки специалистов, независимо от того, будет ли это 2030 или 2035 год.

Находящийся в Великобритании Институт автомобильной промышленности (IMI) в течение многих лет предупреждал, что страна отстает по количеству квалифицированных механиков для работы с электромобилями. Три года назад IMI заявил, что только один из двадцати техников обладает соответствующей квалификацией для работы с электрифицированными автомобилями. И процесс обучения ускоряется гораздо медленнее, чем количество владельцев электромобилей.

Стив Нэш, исполнительный директор IMI, заявил в августе: "С каждым днем в Великобритании появляется все больше электрических и гибридных автомобилей, но количество технических специалистов, обученных безопасному обслуживанию и ремонтным работам, просто не поспевает за ними. Прогнозируется, что к 2030 году возникнет нехватка 20 000 квалифицированных специалистов уровня "TechSafe" для работы с электромобилями, а к 2032 году дефицит возрастет до 36 000 человек".

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Синий цвет означает - сколько людей нужно обучить. Зеленый цвет означает - сколько требуется механиков.Желтый означает реальное количество (прогноз) механиков.

Этот график IMI показывает прогнозируемый разрыв в потребности специалистов, возникающий из-за нехватки обученных механиков для работы с электромобилями в течение следующего десятилетия

Часто говорится о том, что электромобили проще в обслуживании из-за меньшего количества движущихся механических частей, но проблемы с их передовым оборудованием и программным обеспечением требуют дополнительной подготовки и квалификации. Хотя электромобили имеют меньше движущихся частей, чем автомобили, работающие на бензине или дизельном топливе, по требованиям Соединенного Королевства работать с ними могут только те, кто имеет квалификацию TechSafe.

IMI предупреждает, что текущее экономическая ситуация может привести к сокращению средств, обычно выделяемых на обучение, что приведет к уменьшению числа предприятий, инвестирующих в необходимую квалификацию TechSafe для своих технических специалистов. Далее IMI говорит, что уже наблюдается замедление темпов внедрения обучения технике безопасности. В течение первого квартала 2023 года было сертифицировано всего 3345 квалифицированных технических специалистов - это на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. IMI пришел к выводу, что растущее экономическое давление оказывает беспрецедентное воздействие на бизнес, оставляя меньше денег для затрат на обучение технических специалистов.

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Комитет по изменению климата (независимая организация в Великобритании) прогнозирует, что количество электромобилей в Великобритании увеличится с 1,1 миллиона, зарегистрированных в начале 2023 года, до 28 миллионов к 2035 году.