5 мощных Power Bank на Aliexpress с функцией быстрой зарядки
Доброго времени суток, дорогие друзья. В данной публикации собраны лучшие товары с сайта Aliexpress, по самым доступным ценам. Все товары имеют краткое описание, цену, отзывы от покупателей и ссылку на страницу магазина. Всем удачных покупок и до скорой встречи в новых публикациях!
Power Bank KUULAA
Внешний аккумулятор от бренда KUULAA с красивым дизайном и большой емкостью 30000 мАч. Суммарная мощность данного Power Bank составляет 22.5 Вт. Устройство оснащено несколькими портами для зарядки других устройств:
- USB Type-A (два порта) с поддержкой протоколов быстрой зарядки Supercharge SCP/QC 3.0/AFC;
- USB Type-C (один порт) с поддержкой QC 4.0, PD 3.0.
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Для зарядки самого Power Bank используются три разъема: Micro-USB (2 А), USB Type-C (3 А), а также Lightning (2 А)
Габаритные размеры устройства составляют 161*74*34 мм, вес 555 гр. На корпусе расположен небольшой индикатор состояния заряда батареи.
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Цена на момент публикации: $36.99
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Power Bank Essager
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Внешний аккумулятор Essager имеет суммарную емкость 20000 мАч. Устройство поддерживает практически все современные протоколы зарядки: AFC, BC1.2, Apple 2.4 A, FCP Apple 2.4 A, PD 3.0, QC 3.0, QC 2.0. Габаритные размеры корпуса составляют 147*70*30 мм, с весом около 400 грамм. Выходные разъемы для зарядки других устройств представлены: USB Type-A Х 2 (3 А), USB Type-C (3 А). Для зарядки самого Power Bank используется разъем: Micro-USB (2 А макс), а также Type-C (3 А). На верхней стороне устройства расположен небольшой индикатор, на котором выводится ток потребления, напряжение и процент заряда Power Bank. Возможна доставка товара со склада в РФ.
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Цена на момент публикации: $19.99
ROMOSS Zeus
Емкостный внешний аккумулятор (40000 мАч) с брутальным дизайном. Power Bank от бренда ROMOSS имеет высокие стандарты качества и безопасности. Габаритные размеры корпуса устройства составляют 169*82*44 мм, с весом почти 900 гр, что никак не позволяет назвать его компактным и легким. ROMOSS Zeus поддерживает быструю зарядку других устройств на максимальной мощности 18 Вт. За состоянием заряда можно следить по небольшому дисплею, который находится на передней стороне корпуса устройства. Товар можно быстро доставить со склада в РФ.
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Цена на момент публикации: $33.94
Внешний аккумулятор Konfulon
Еще один крупный Power Bank с заявленной емкостью 40000 мАч. Устройство поддерживает протоколы зарядки QC 3.0, PD 3.0, а также имеет целых пять портов выходных портов для зарядки: три порта USB Type-A 3 А, один порт USB Type-A (3 А с QC 3.0), а также порт USB Type-C (3 А / QC 3.0). Для зарядки самого Power Bank используется разъемы Type-C и Micro-USB. Корпус изготовлен из качественного АБС-пластика с поликарбонатом, с габаритными размерами 155*76*45 мм.
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Цена на момент публикации: $35.07
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Портативное зарядное устройство Baseus
Отличный Power Bank с суммарной мощностью 65 Вт и емкостью аккумулятора 30000 мАч. С помощью данного устройства можно заряжать не только смартфон, а также планшет или даже ноутбук. Пять портов для зарядки обеспечат максимальную эффективность с большой мощностью. Круглый светодиодный дисплей отображает процент заряда, а также ток потребления с напряжением. Корпус выполнен из качественного пластика, с весом 550 гр. Возможна доставка товара с территории РФ.
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Цена на момент публикации: $33.32
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