Экосистема Xiaomi продолжает расти такими темпами, что порой сложно уследить за всем сразу. Компания последовательно расширяет линейки умного дома, бытовой техники и персональных гаджетов, делая ставку на практичность и удобство для повседневных задач. В этой подборке собраны 10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: от умных помощников и портативных решений до более продвинутой электроники для дома.

Встраиваемый винный шкаф Xiaomi Vinocave PRO56AWJ

Шкаф Vinocave PRO56AWJ имеет продуманную конструкцию с амортизационной системой, где каждая часть отделена виброгасящими материалами, поглощающими микроколебания. Благодаря этому бутылки не подвергаются встряскам, а напиток созревает спокойно, что особенно важно для коллекционных сортов.

Двухканальная схема охлаждения распределяет холодный воздух по всему внутреннему объёму, формируя равномерный температурный фон от 5 до 18 градусов. Встроенная циркуляция воздуха исключает образование тёплых зон и инея, а оптимальная влажность поддерживается автоматически, чтобы пробки не пересыхали. Управление вынесено на сенсорную панель: дисплей с мягкой синей подсветкой показывает текущий режим, позволяя одной кнопкой отрегулировать условия для красных или белых вин.

Внутреннее освещение реализовано мягким холодным светом и не перегревает бутылки. Дверца открывается до 220 градусов, облегчая доступ к глубоким полкам из натуральной древесины. Рама из нержавеющей стали 304-го класса делает конструкцию долговечной, а высокий класс энергоэффективности A+++ снижает расход электроэнергии. Компактный размер позволяет разместить шкаф даже в небольшом пространстве, сохранив при этом вместимость до 22 бутылок.

Складной смартфон Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip ощущается скорее как эксперимент в эргономике, чем как очередной флагман. Раскрыв его, получаете крупный 6,86-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2912×1224 и частотой обновления 120 герц, дающий плавную картинку в лаунчере и играх. При повседневной работе устройство раскрывает свою мощь благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и двенадцати гигабайтам оперативной памяти.

Основная камера, обладающая разрешением 50 мегапикселей, позволяет получать фотографии с высокой детализацией. Дополнительный модуль на 32 мегапикселя отлично подходит для портретной и селфи-съёмки. Телефон записывает видео вплоть до разрешения 7680×4320, что пригодится тем, кто иногда занимается созданием контента. Ёмкость аккумулятора 4780 миллиампер-часов, заряжается через USB-C. Смартфон имеет компактные габариты 74х168х8 миллиметров и при весе примерно 201 грамм не кажется громоздким в руке.

Капсульная кофемашина Xiaomi Mijia S1

Когда хочется кофе без лишней возни, эта капсульная кофемашина справляется с задачей за счёт быстрого выхода на рабочую температуру, прогревая систему примерно за двадцать секунд и создавая стабильное давление, необходимое для плотной кремы в эспрессо. Уникальность состоит в том, что все капсулы можно хранить в удобном органайзере на корпусе. Пользователю остаётся только класть капсулу и выбирать объём, управляя процессом кнопкой на корпусе.

Пластиковый корпус устройства остаётся практичным и легко очищается. Простая механика без излишних режимов делает кофемашину понятной людям, привыкшим к прямым решениям, а поддержка популярных форматов капсул повышает шанс, что любимую смесь вы найдёте рядом с домом.

Мультистайлер Xiaomi SenciciMen X9 Pro 6 в 1

Мультистайлер SenciciMen X9 Pro представляет собой универсальный инструмент для тех, кто привык менять образ без долгой подготовки. Модель из экосистемы Xiaomi объединяет сразу шесть функциональных насадок, позволяя одним движением перейти от мягкой волны к объёмной укладке или четким спиральным локонам. Устройство быстро выходит на рабочую температуру, а кнопка подачи холодного воздуха помогает закрепить результат так, чтобы причёска держала форму долгое время, не требуя дополнительных стайлинговых средств.

Функция автозавивки экономит время: прядь накручивается сама, пока вы занимаетесь другой частью головы. Насадки-щётки вращаются, обеспечивая равномерное распределение тепла и комфортную сушку, а встроенная ионизация помогает убрать статическое электричество, сохраняя гладкость и естественный блеск.

Несмотря на компактные размеры и небольшой вес, стайлер работает с мощностью 1300 Вт и подходит как для домашнего пользования, так и для профессиональных визажистов. Длинный сетевой шнур длиной 2,7 метра позволяет свободно двигаться вокруг зеркала, не ограничивая движения. Производитель предусмотрел защиту от перегрева и простое обслуживание. Благодаря своей универсальности X9 Pro легко заменяет полноценный фен, брашинг, плойку и расческу для выпрямления, оставаясь при этом удобным и дорожным вариантом, который спокойно помещается в чемодане.

Умный выключатель с дисплеем Xiaomi Aqara V1

Умный выключатель Aqara V1 встречает вас не просто плоской панелью, а экраном диагональю 2,08 дюйма, на котором можно подписать кнопки и видеть их назначение; благодаря этому, настраивая сценарии в приложении, вы получаете понятный интерфейс прямо на стене. Смарт-функции реализованы через Zigbee и Bluetooth, а при подключении к совместимому хабу устройство становится частью автоматизаций, включая учёт энергопотребления и активацию света при приближении.

Выключатель обладает габаритами 86х86х42,2 миллиметра и предназначен для работы в сети с напряжением от 200 до 240 вольт. Он способен выдерживать нагрузки до 1920 ватт для резистивных нагрузок и примерно 300 ватт для светодиодных источников света. Это позволяет подключать к нему важные бытовые устройства, не опасаясь перегрузки. Панель покрыта матовым стеклом AG, оставляя минимум отпечатков и делая устройство аккуратной частью интерьера.

Раздвижной стол Xiaomi 8H Telescopic Dining Table

Этот стол с керамогранитной столешницей представляет собой практичный элемент интерьера. Он изготовлен с помощью метода прессования и обжига при высокой температуре, что придаёт поверхности твёрдость, соответствующую примерно шестому или седьмому уровню по шкале Мооса.

Телескопический механизм позволяет увеличить длину от 1,3 до 1,6 метров, что удобно при неожиданном приходе гостей. Конструкция изготовлена из холоднокатаной стали толщиной два миллиметра и обеспечивает плавное и надёжное скольжение раздвижных частей. Закруглённые углы и огнестойкость класса A1 делают стол безопасным для дома, где есть дети, и устойчивым к бытовым рискам. Cочетание плотной поверхности и устойчивых металлических ножек делает его практичным в ежедневном использовании и при этом не требует тщательного ухода.

Умный очиститель воды Xiaomi Mijia Water Purifier Pro

Очиститель Mijia Water Purifier Pro 1600G создан для тех, кто хочет получать питьевую воду напрямую из крана, не используя отдельные фильтры-кувшины. В устройстве реализована двойная система подачи воды: из верхнего крана течёт полностью очищенная вода, которая подходит даже для детей, а нижний кран служит для фильтрованной воды, используемой в бытовых целях. Благодаря этому питьевая вода не расходуется зря, и ресурсы распределяются экономно.

Система фильтрации состоит из пяти этапов, которые последовательно удаляют механические примеси, запахи, хлор, тяжёлые металлы, бактерии и вирусы. В результате степень очистки достигает 0,0001 мкм. При этом скорость фильтрации остаётся высокой — около 4,7 литра в минуту.

Сенсорный экран на кране показывает текущий TDS, а благодаря классу защиты IPX7 панели не страшны брызги. Через приложение MiHome можно проверить ресурс картриджей, настроить порцию воды и получить уведомления о необходимости замены фильтров.

Умный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Blue Sky

Потолочный светильник Yeelight с эффектом «Голубое небо после дождя» создан для имитации естественного освещения. Он использует оптическую линзу, которая равномерно распределяет свет, создавая атмосферу, близкую к дневному свету. Индекс цветопередачи этого светильника достигает уровня, близкого к 94, что позволяет точнее воспринимать цвета в помещении.

Поддержка голосовых ассистентов и совместимость с приложением MiHome позволяют легко управлять режимами и яркостью освещения. Мощность около 80 ватт и световой поток в 2400 люмен делают этот светильник идеальным для жилых помещений и кухонь.

Прибор имеет алюминиевый корпус с монолитной панелью, что придает ему стильный и аккуратный вид. Это позволяет светильнику стать не просто техническим элементом, а частью атмосферы помещения, которую можно легко настроить в соответствии с настроением.

Умный замок Aqara Smart Lock U300

Замок U300 отличается компактностью и простотой установки. Он работает с современными протоколами Thread и Bluetooth, позволяя интегрироваться в экосистему умного дома и управлять доступом несколькими способами: отпечатком пальца, паролем, NFC или физическим ключом.

Замок открывается примерно за три десятых секунды. Это устройство идеально подходит для домов, где требуется быстрый и удобный доступ для большого количества людей.

Питается от четырёх батареек типа AA и имеет запас работы до десяти месяцев при среднем использовании. Замок уведомляет о низком заряде и допускает аварийную подзарядку через USB-C. При этом наружная панель выдерживает температуру до минус тридцати градусов, а стандарт защиты IPX4 позволяет не переживать за сохранность при намокании корпуса.

Ночник с датчиком присутствия и света Xiaomi Mijia

Напоследок ночник Mijia Night Light 3 со встроенным датчиком присутствия и освещенности. Устройство оснащено литий-ионным аккумулятором емкостью около 600 миллиампер-часов, который заряжается через порт Type-C. При умеренном использовании ночник может работать без подзарядки в течение нескольких месяцев, что делает его удобным для тех, кто не любит часто заряжать мелкую электронику.

Устройство даёт тёплый свет около 2700 кельвин, избегая резких бликов и создавая мягкую атмосферу в коридоре или у кровати. Небольшие размеры и лёгкий вес помогают прятать его в нужном месте, а простота установки избавляет от лишних настроек.

