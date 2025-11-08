Сайт Конференция
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать: диммер с дисплеем, умный включатель ПК и другие

Технологии Xiaomi уже давно вышли за рамки привычных смартфонов. Сегодня это целая экосистема устройств, которые упрощают быт, делают повседневные задачи удобнее и добавляют немного уюта в привычные вещи.
+

Давненько мы не обозревали рынок новинок от суббрендов Xiaomi. Пришло время восполнить этот пробел. Технологии Xiaomi уже давно вышли за рамки привычных смартфонов. Сейчас это целая экосистема устройств, которые упрощают быт, делают повседневные задачи удобнее и позволяют автоматизировать практически все, что работает от сети.

Сегодня посмотрим на 10 новинок Xiaomi, о которых вы могли не знать. Перед началом также рекомендую подписаться на мой Telegram канал TechnoReview, где новинки Xiaomi выходят быстрее всего.  

Умный переключатель питания компьютера Xiaomi Mijia

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -17% 

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -39% 

Теперь управлять питанием компьютера можно так же легко, как освещением или климатом в доме. Плата AllbeAI Startup Cart добавляет ПК в экосистему Xiaomi Mi Home, превращая обычную кнопку включения в часть умного сценария. Устройство подключается напрямую в слот PCIe материнской платы и берёт на себя роль посредника между физической кнопкой питания и самим компьютером.

Через соединение Bluetooth Mesh плата связывается с умным домом Xiaomi и позволяет отслеживать состояние ПК, а также включать и выключать его удалённо. Функции автоматизации открывают простор для сценариев: например, можно настроить включение компьютера по таймеру или активировать его одним нажатием беспроводной кнопки Aqara.

Вдобавок устройство поддерживает голосовое управление через Яндекс Алису, а при необходимости можно полностью отключить физическую кнопку на корпусе, оставив лишь дистанционное управление — удобное решение для семей с детьми. Так что теперь включить компьютер можно так же просто, как сказать: «Алиса, включи компьютер».

Умный автомат с нулевой линией Xiaomi Mijia 2P

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -8% 

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -5% 

Устройство на первый взгляд напоминает обычный автомат, но в действительности представляет собой интеллектуальный элемент домашней электросети. При подключении к приложению Mi Home автомат позволяет управлять питанием цепей прямо со смартфона, просматривать историю включений и настраивать сценарии работы. При необходимости пользователь может задать время включения или отключения, создавая сложные цепочки автоматизаций. 

Наличие усиленной Wi-Fi антенны обеспечивает устойчивую связь даже в помещениях с бетонными стенами. Автомат способен выдерживать ток до 40 ампер и напряжение до 4000 вольт, что делает его подходящим для подключения мощных бытовых приборов. Корпус выполнен из огнестойкого материала класса V0, не подверженного перегреву при длительной нагрузке. Есть встроенная защита от короткого замыкания и перегрузки.

Умный диммер с дисплеем Xiaomi Aqara V1 DS-K01D

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -45%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -5% 

Этот диммер сложно отнести к привычным выключателям. Его круглый сенсорный экран с диагональю 1,32 дюйма отображает не только яркость света, но и погоду, температуру и даже уровень влажности в комнате. Устройство реагирует на касания, повороты и жесты, превращая управление освещением в интуитивное взаимодействие. Когда пользователь приближается, экран активируется автоматически, а встроенный датчик регулирует яркость под условия освещённости.

Технически диммер поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет ему работать как с экосистемой Mi Home, так и с Apple HomeKit. При подключении к хабу Aqara можно создавать сценарии. Температурные датчики встроены прямо в корпус, и при превышении заданных значений диммер способен активировать кондиционер или вентилятор. Корпус изготовлен из матового пластика, устойчивого к загрязнениям, а вращающееся кольцо снабжено лёгкой вибрацией, благодаря чему регулировка ощущается физически. 

Моющий пылесос 3 в 1 Xiaomi Mijia 3Max

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ  -76%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -54%

Mijia 3 Max способен не только собирать пыль и мусор, но и проводить влажную уборку. Модульная конструкция позволяет быстро переключаться между формами уборки. Мотор мощностью 200 Вт обеспечивает отличное всасывание, справляясь с крошками, волосами и мелкой пылью на твёрдых покрытиях. На LED-дисплее отображается уровень заряда, режим работы и состояние резервуара. Пылесос регулирует мощность в зависимости от загрязнения поверхности, экономя энергию и продлевая время автономной работы.

Умные очки Xiaomi AI Smart Glasses

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ -51% 

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -30%

Эти очки стали одной из самых необычных разработок Xiaomi последнего времени. Снаружи они выглядят как обычная пара стильных оправ, но внутри скрыт полноценный вычислительный модуль с искусственным интеллектом. 

Голосовое управление через помощника Xiao Ai пока ограничено китайским языком, но даже без него устройство впечатляет возможностями: можно записывать видео в высоком разрешении от первого лица, слушать музыку, отвечать на звонки и получать подсказки о маршрутах через Bluetooth-соединение со смартфоном.

Благодаря лёгкому каркасу и сбалансированной развесовке очки удобно носить весь день. Они не выглядят как гаджет, а скорее как аксессуар премиум-класса с функцией дополненной реальности. Встроенные датчики анализируют окружение и подсказывают релевантные данные — будь то перевод текста на вывеске или напоминание о встрече.

Умный потолочный светильник Xiaomi Yeelight Arwen D600

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ - 31%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -26%

Светильник Arwen D600 создан не только для равномерного освещения комнаты, но и для того, чтобы гибко подстраиваться под настроение и время суток. Он поддерживает не только регулировку цветовой температуры от тёплого до холодного белого, но и RGB свечение, которое может менять оттенки в зависимости от сценариев. 

Основание выполнено из прочного алюминиевого сплава, что способствует лучшему теплоотводу и увеличивает срок службы светодиодов. Конструкция защищена от пыли и насекомых, поэтому светильник долго сохраняет чистоту и яркость свечения. Система подключается к экосистеме Mi Home или Yeelight App, где можно задать расписание включения, установить автоматическое затухание при засыпании или включение при движении.

Умная камера-хаб Aqara G5 Pro

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ - 31%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -35%

Aqara G5 Pro совмещает функции видеокамеры и центра управления умным домом. Устройство снимает с разрешением 4 мегапикселя и поддерживает технологию Full Color Night Vision, благодаря которой даже ночное видео выглядит ярким и детализированным. Камера распознаёт лица, звуки, движение и животных локально и без отправки данных в облако, что повышает уровень приватности.

Корпус защищён по стандарту IP65, поэтому G5 Pro можно установить как в доме, так и на улице. Она выдерживает мороз до -30 градусов. Встроенная память объёмом 32 ГБ позволяет хранить сутки непрерывной записи, а при необходимости можно подключить NAS или облако.

Отдельного внимания заслуживает интеграция с Apple HomeKit Secure Video и поддержка Matter. G5 Pro не только снимает, но и управляет другими устройствами в экосистеме Aqara — лампами, датчиками, замками. Подключение по PoE обеспечивает одновременную подачу питания и сети, что особенно удобно при стационарной установке. В итоге это не просто камера, а мозг домашней инфраструктуры, где безопасность и автоматизация сливаются в единую систему.

Ультра компактный налобный фонарик Xiaomi Nextool

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ - 39%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Этот налобный фонарь отличается своей компактностью. Ремешок полностью сворачивается в корпус и фонарик можно носит в кейсе как беспроводные наушники. Cветодиодный источник формирует узкий, но заметный луч, который достигает примерно шестнадцати метров. Такой дистанции обычно хватает, чтобы уверенно ориентироваться на тропе или в тёмном дворе. Конструкция позволяет наклонять головку на пятнадцать градусов, подстраивая направление света под конкретную задачу и не отвлекая голову от движения.

Фонарик рассчитан на автономную работу до восьми часов, за счёт встроенного аккумулятора ёмкостью 250 мАч и зарядного кейса с запасом энергии в 950 мАч. Зарядка занимает около двух с половиной часов, после чего устройство готово к длительному использованию. Уровень защиты IPX4 делает фонарь устойчивым к брызгам и лёгкому дождю, а его масса около 300 г включает и кейс, что делает его портативным, но при этом надёжным аксессуаром в походе или поздней пробежке.

Панель-хаб Xiaomi Aqara Smart Control Panel S1E Pro

КУПИТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ - 54%

СМОТРЕТЬ НА ALIEXPRESS -5%

Aqara S1E Pro представляет собой центр управления всем умным домом Xiaomi и Aqara. Устройство получило 4-дюймовый IPS-дисплей с приятной цветопередачей и отзывчивым сенсором, на котором можно настраивать сценарии, управлять светом, климатом и безопасностью.

Панель поддерживает протоколы Zigbee 3.0, Wi-Fi и Bluetooth, поэтому взаимодействует не только с экосистемой Aqara, но и с устройствами других брендов. Одним касанием пользователь может, например, включить освещение в нескольких комнатах, активировать охранный режим или отрегулировать температуру.

Монтаж максимально простой: S1E Pro монтируется в стандартную подрозеточную коробку и подключается напрямую к питанию. Панель выглядит как современный элемент интерьера — лаконичная, без лишних деталей. Благодаря обновлённой прошивке и поддержке Matter она становится центральным узлом экосистемы, объединяющим десятки умных устройств в единую систему.

Умное кольцо Xiaomi Smart Ring

КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -60%

СМОТРЕТЬ НА ЯНДЕКС МАРКЕТЕ - 45%

Напоследок Xiaomi Smart Ring — одно из самых миниатюрных устройств компании, но внутри этого небольшого титаново-керамического кольца скрыт набор датчиков, способных отслеживать активность, пульс, температуру тела и качество сна. Оно стало альтернативой фитнес-браслету, избавленной от экрана и необходимости ежедневной подзарядки.

Кольцо работает автономно до недели и синхронизируется со смартфоном через приложение Mi Fitness. Данные передаются в защищённом виде, а корпус имеет влагозащиту уровня 10ATM, что позволяет носить его даже во время плавания.

Главная идея устройства — наблюдать за здоровьем без вмешательства в привычный ритм. Smart Ring фиксирует показатели и предлагает рекомендации по сну и активности, создавая ощущение личного ассистента, который всегда на пальце.

Надеюсь, подборка оказалась полезной, и вы узнали про новые устройства из экосистемы Xiaomi. Ну а чтобы не отставать от трендов, подписывайтесь на Telegram канал TechnoReview, где интересные гаджеты выходят и Сяоми устройства появляются быстрее всего. Всем удачи и до связи. 

Комментарии

