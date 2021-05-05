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На данный момент насчитывается свыше 8,5 тысяч разных криптовалют и токенов. Однако много людей не знает, в чем их отличие. Попробуем сегодня разобраться, что такое токены, сколько они стоят и чем же они отличаются от таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum.

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Вообще, токены – это общепринятый термин, который частую используют как общее название всех криптовалют. Однако токены значительно отличаются от Bitcoin и альткоинов.

Про токены простым языком

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Токены являются цифровыми виртуальными единицами, выпускающимися кем-либо. Стоимость определяют их создатели. Они действуют на основе технологии blockchain. Так как криптовалюты тоже основаны на этой технологии, то именно это многих и сбивает с толку.

Кем могут быть выпущены токены? Токены выпускаются определенными лицами, в их ценности вкладываются товары, различные услуги, акции предприятий, какие-либо действия и др. Названия же могут быть любыми. У такого процесса есть свое название – токенизация, то есть каждый актив в виде токенов. Можно токенизировать ценные бумаги, акции предприятий, различную продукцию, консультации и т.д. Токены находятся в электронных кошельках своих создателей. Они передаются на условиях, поставленных их создателями.

Зачем они нужны?

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Если говорить попроще, главное предназначение токена –бартер неких ценностей, реализация которого в реальности осложнена расстоянием между сторонами сделок, размерами тех самых ценностей, участвующих в сделках.

Часто токены могут быть источником заработка. Для этого вам нужно знать, какие активы могут увеличить свою стоимость. Чтобы дать ответ на данный вопрос, важно понимать, почему стоимость предлагаемых продуктов или услуг может увеличиться в будущем. Это могут быть или дефицитные активы, или активы, которые будут расти самостоятельно.

Это заложено во всех ICO. Первоначально, когда его дальнейшая судьба неизвестна, ICO предлагает купить токены по низкой цене в качестве инвестора в конкретный проект, описывая, как он может принести прибыль в будущем. Если проект будет развиваться, цена токенов увеличится, если они связаны с активами проекта или применяются в бизнесе.

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Большое количество токенов создано на основе blockchain Ethereum, что в один момент подтолкнуло к росту Эфира.

Виды токенов

Токены можно разделить на 3 основные группы:

Equity tokens - это токены, в ценность которых входят акции предприятий. Utility tokens. Тут как пример можно привести начисление каких-либо баллов за совершение определенных действий, которые начисляются в играх. реклама Utility tokens – это токены на основе товаров или услуг.

Третий тип токенов наиболее обеспеченный, так как компании, которые предоставляют товары и услуги, или же отдельные лица, выступают гарантом совершения сделок. В данном случае один или несколько товаров (услуг) равняются одному токену.

То есть, токены, простыми словами представляют собой валюту в закрытой экосистеме, использующуюся для покупок товаров и услуг, выступают как вознаграждение за определенные действия.

Токены предназначены для упрощения и удобности проведения транзакций между сторонами, а также для ускорения процесса транзакции при помощи технологии blockchain. Это альтернативный способ инвестиции в акции.

Отличие токенов от монет

Токены отличаются от монет тем, как они выпускаются. Если монеты децентрализованы, они выпускаются разными компьютерами, то выпуском токенов занимается руководство одной или нескольких организаций, или же какое-либо конкретное лицо. Бывают и исключения, но чаще всего все транзакции, связанные с токенами, полностью подконтрольны, поскольку транзакции часто порождают обязательства.

Вторым существенным отличием является их стоимость, а именно факторы, которые ее определяют. Допустим, если стоимость Bitcoin напрямую зависит от спроса и предложения, то стоимость токена определяется, вложенным в него активом.

Bitcoin и альткоины функционируют на основе собственных blockchain, токены же функционируют на основе blockchain других криптовалют. Это дает пользователям даже с минимальными знаниями в этой сфере возможность создания своих токенов.

Если говорить проще, то у токенов более широкий спектр применения, нежели у криптовалют. Но у токенов меньший масштаб использования.

Покупка токенов и их хранение

Покупка и хранение токенов схожи с покупкой и хранением криптовалюты. Покупка осуществляется с помощью бирж, обменников или же напрямую у продавцов.

Хранение токенов осуществляется с помощью специальных электронных кошельков, на которых происходит хранение и обработка ключей, а формирование транзакций.

Но тут никак без рисков и проблем, связанных с:

ключами, которые могут быть потеряны или украдены;

низкой конфиденциальностью, связанной с работой публичного blockchain;

сложностью масштабирования в учете.

Из-за чего так много токенов

В связи с тем, что токены являются цифровыми активами, основанными на blockchain каких-либо криптовалют, их намного легче создать. Помимо этого, этот метод удобен, поскольку он намного безопаснее, устраняет посредников в сделке, а также ускоряет процесс торговли.

С помощью существующих проверенных алгоритмов вы можете создавать токены и проводить ICO. В Интернете есть много конструкторов. Вы всего лишь нужно выбрать наиболее подходящий для вас конструктор, после чего перейти к созданию смарт-контракта.

Смарт-контракты представляют собой набор определенных функций, осуществляющихся внутри структуры: владение токенами, их передачи, пополнения балансов и др.

Их выпуск стандартизирован, что снижает риск потери денежных средств в случае возникновения ошибок смарт-контрактов. При выпуске выбираются наименование, символ, их количество. После всего этого информация добавляется в сеть.

Вывод

Существует большое количество ситуаций, где можно использовать токены. С помощью этих активов пользователям доступна покупка токенизированных акций, предметов искусства и др. Надеюсь, теперь вам стало хоть чуточку понятнее суть токенов, их предназначение.