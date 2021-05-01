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Почему Bitcoin ограничен 21 миллионом - несколько теорий на этот счет

У Bitcoin есть одно очень интересное свойство - ограничение его количества. Из-за этого его часто называют «цифровым золотом», так как запасы золота также ограничены. Но почему этот показатель равен именно 21 миллиону? Точного ответа нет. Давайте рассмотрим несколько теорий на этот счет.
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Многие, кто сталкивался с такой криптовалютой, как Bitcoin, наверняка слышал, что у него есть одна интересная особенность: он существует в ограниченном количестве. Этот показатель равен 21 миллиону монет, который был разработчиком (-ами) под псевдонимом Сатоши Накамото. Подобный ограничитель есть и у других криптовалют, однако это число от проекта к проекту значительно отличается.

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Так, например, у лайткоина этот показатель равен 84 миллионам монет, у IOTA же ограничение установлено на уровне 2,8 миллиарда. В этот же момент ограничение у Stellar XLM составляет 50 миллиардов. Различные ответвления (форки) Биткоина, например, Bitcoin Cash и Bitcoin SV также имеют ограничение в 21 миллион монет.

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Итак, возникает вопрос, для чего у Bitcoin установлено ограниченное число монет? Попробуем с этим разобраться. Сразу скажу, что точного ответа нет, есть только теории. Во что верить, а во что нет – решать вам.

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Соответственно, в каждом из проектов модель экономики и показатели, вероятнее всего, отличаются. Это означает, что инвесторы должны учитывать этот момент, прежде чем инвестировать в ту или иную криптовалюту. Ведь если нет максимального лимита на монеты - то есть нет ограничение на их создание - это может негативно сказаться на стоимости криптовалюты в будущем.

Теории создания Bitcoin

Теория № 1

Сатоши рассчитывал, что, если установить лимит, то постепенно Bitcoin будет все более дефицитным, что приведет к увеличению его стоимости. В электронной переписке между Накамото и другим разработчиком, Майком Хирном, Сатоши предсказал, что при определенном уровне принятия криптовалюты 1 mBTC (0,001 Bitcoin) дойдет до отметки в 1 евро.

Данному прогнозу суждено было сбыться еще в 2013 году. Тогда стоимость Bitcoin впервые перешагнула планку в 1000 евро. В 2021 году 0,001 BTC равен 47,42 евро или 57,01 долларов.

Благодаря буллрану Bitcoin подорожал даже раньше, чем это предполагалось.

Теория № 2

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Согласно следующей теории, на самом деле Сатоши Накамото в ожидании того момента, когда цена на Bitcoin «взлетит» до небес. Капитализация Bitcoin должна будет достичь объема всей денежной массы мира, в том числе банкноты, монеты и тому подобное. Bitcoin должен возрасти настолько, что станет ключевой валютой всего мира. При таком условии 1 Bitcoin будет равняться более одному миллиону долларов при нынешней ценности валюты США.

Посчитаем: так, если 1 Bitcoin будет равен миллиону долларов США, то его наименьшая неделимая единица сатоши будет равняться 10 центам. В одном биткоине содержится 100 миллионов сатоши.

Теория № 3

С третьей теорией все немного проще. Именно к ней я и склоняюсь. Так, тот, кто хоть немного слышал про процесс майнинга, скорее всего слышал, что каждый блок сети Bitcoin в среднем находится за 10 минут. Время поиска может равняться как нескольким секундам, так и десяткам минут и даже часам, но среднее время все равно будет равняться десяти минутам. Поэтому такое количество (21 миллион) дает возможность установления длительности добычи блока на 10 минут регулярно, т.е. если будет стабильное время блока, то количество монет достигнет требуемой отметки. Также лимит соответствует размеру вознаграждений, выплачиваемых майнерам после каждого 

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Лимит также удачно совпадает с размерами вознаграждения, выплачиваемого майнерам после каждого халвинга. У Bitcoin существует такая процедура, которая называется халвингом. Раз в четыре года урезается вознаграждение, выплачиваемое майнерам за найденные блоки. Так как за час майнерами добывается шесть блоков, то за четыре года количество найденных блоков равняется 210 тысячам блоков.

Сеть Bitcoin регулирует сложность майнинга для того, чтобы время нахождения нового блока в среднем равнялось десяти минутам, без зависимости от общего хешрейта сети. Именно поэтому за каждый период в четыре года добывается 210 тысяч блоков. После этого происходит уменьшение вознаграждения в два раза. Так, в первый цикл вознаграждение майнерам составляло 50 BTC за каждый блок. Затем это значение сократилось в два раза и, следовательно, стало равняться 25 BTC. Еще позже вознаграждение снова сократилось в два раза и стало равняться 12,5 BTC за каждый блок. После третьего халвинга, который, кстати, произошел 11 мая 2020 года, вознаграждение вновь сократилось вдвое и стало равняться 6,25 BTC за каждый блок.

Теперь интересное: если посчитать сумму за все эти циклы, то сумма всех значений за все эти циклы будет равняться 100 BTC (50 + 25 + 6.25 + 3.125 и так далее). Если умножить данное число на те 210 тысяч блоков, которые добываются за цикл (4 года), то получается тот самый 21 миллион.

Сатоши Накамото система продумана так, что деление вознаграждения в два раза каждые четыре года происходило до дех пор, пока не останется последний блок. При этом, в момент, когда будет последний этап,   майнерам будет начисляться вознаграждение в размере 1 сатоши, что равно одной стомиллионной части Bitcoin. Самое интересное заключается в том, что за последний год будет добыто лишь 0,0021 BTC. Это произойдет в 2140 году. Тогда же и будет найден последний блок. Что же качается самих майнеров, то добыча криптовалюты будет рентабельна лишь до 2032 года. К этому году будет добыто 20,6 миллионов монет Bitcoin.

Из этого всего можно сделать следующий вывод: хоть и подлинную причину данного выбора знает лишь Сатоши Накамото, личность которого пока так и не раскрыта, однако есть несколько вероятных объяснений, почему именно этот показатель равен именно 21 миллиону монет. Выбор данного показателя означает, что создателем было не раз обдумана модель Bitcoin и ее перспективы в реальности. И так как за двенадцать лет еще никто так и не смог обойти его в популярности, а также в рыночной капитализации, можно считать, его задумка вполне себе работает.

Я думаю, что ограничение в виде определенного количества монет очень важно для Bitcoin. Именно это и дает гарантию того, что криптовалюта не будет бесконечно создаваться из воздуха.

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