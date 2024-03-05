На данный момент этот маленький мини-ПК продается только в Китае.

В Китае на JD появился мини-ПК Tianbao Gem12 с APU AMD Ryzen Hawk Point. Помимо других функций, этот мини-ПК имеет изящный маленький встроенный экран со сканером отпечатков пальцев, а также варианты конфигурации, включая различные мобильные процессоры Ryzen 7 и Ryzen 9.

Самым мощным из доступных вариантов процессора является новейший Ryzen 7 8845HS, который по сути представляет собой более мощную версию Ryzen 7 8840U и 7840U, которые, как мы видели, стали обычным явлением как в других мини-ПК, так и в портативных игровых консолях благодаря встроенной Radeon 780M — одного из лучших iGPU 720p/1080p на рынке.

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Как и 8840U и 7840U, 8845HS рассчитан на 8 ядер 16 потоков с максимальной тактовой частотой до 5,1 ГГц, но имеет TDP по умолчанию на 17 Вт выше (45 Вт против 28 Вт), что должно помочь добиться большей производительности. В рекламе этого мини-ПК говорится, что он действительно может охлаждать до 75 Вт. Судя по доступной информации, это должен быть один из самых производительных компьютеров Ryzen 7 Hawk Point на рынке.

Еще одним аргументом в его пользу является то, что он, по-видимому, поддерживает полноценную оперативную память DDR5 со скоростью до 5600 МТ/с, а не LPDDR5 с более низкой пропускной способностью, хотя вам придется установить «голые» планки ОЗУ, так как в нем, определенно, нет места для радиаторов оперативной памяти.

Ниже предоставлены некоторые данные об этом мини-ПК, перечисленные на JD.com:

Все версии поставляются в базовых конфигурациях: без ОЗУ/NVMe, 16 ГБ ОЗУ с 512 ГБ NVMe или 32 ГБ ОЗУ с 1 ТБ NVMe.

Все версии дополнительного экрана оснащены датчиком отпечатков пальцев.

Три варианта APU: Ryzen 9 6900HX, Ryzen 7 7840HS и Ryzen 7 8845HS. Самая дешевая версия 8845HS стоит от 2699 юаней, или примерно 379 долларов.

Помимо основных характеристик и уникального форм-фактора со встроенным мини-экраном, этот мини-ПК может похвастаться большинством обычных входов/выходов, которые мы привыкли ожидать: Dual Ethernet, порт USB Type-C, HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4. видеопорты, четыре порта USB 3.2 Gen2, разъем для наушников, порт USB4 Type-C и, что самое интересное, порт OCuLink. Порт OCuLink должен позволять устройству максимально использовать потенциал подключенного eGPU, особенно по сравнению с более медленными стандартами Thunderbolt и USB4.