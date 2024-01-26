Apple объявила о серьезных изменениях в своих сервисах в Европе, которые впервые позволят пользователям iPhone загружать альтернативные магазины приложений, поскольку американский технологический гигант уступает новым антимонопольным правилам ЕС. Пересмотр, который состоится в марте, когда вступит в силу Закон Европейского союза о расширении цифровых рынков, сократит доминирование App Store, который был основой iPhone с 2008 года.

Пользователи впервые смогут загружать программное обеспечение не из App Store, и им будут предоставлены новые возможности для обработки платежей. Другие изменения включают предоставление пользователям возможности загружать альтернативный веб-браузер при первом открытии Safari в последней версии операционной системы iOS.До сих пор пользователям приходилось заходить в настройки, чтобы изменить браузер по умолчанию.

В своем объявлении в четверг Apple заявила, что Закон о цифровых рынках создал «риски для конфиденциальности и безопасности» и что компания устанавливает меры предосторожности для их снижения. Apple заявила, что новые возможности обработки платежей и загрузки приложений «открывают новые возможности для вредоносных программ, мошенничества, незаконного и вредоносного контента». «Даже при наличии мер предосторожности многие риски сохраняются», – говорится в сообщении.

«Изменения, о которых мы объявляем сегодня, соответствуют требованиям Закона о цифровых рынках в Европейском союзе, помогая защитить пользователей ЕС от неизбежного усиления угроз конфиденциальности и безопасности, которые несет это регулирование», – сказал Фил Шиллер из Apple, возглавляющий App Store.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

ЕС ввел новый закон, чтобы обуздать большие технологии, введя более строгие правила для защиты европейских пользователей и усиления конкуренции в отрасли, в которой доминируют американские гиганты, такие как Apple, Amazon, Google, Microsoft и т.д. Компании, уличенные в нарушении Закона о цифровых рынках, подвергаются штрафам, которые могут достигать 20 процентов от их глобального оборота.