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Intel снижает стоимость на свою продукцию из-за возникших трудностей

Ввиду финансовых сложностей в компании, Intel предпринимает шаги в сторону удешевления своей продукции. В данной статье описаны основные причины и возможные последствия этих действий.
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О сложностях компании

Intel представила процессоры Core 13-го поколения — до 24 ядер и до 5,8 ГГц

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Изображение 1 – Промо-материал компании Intel1

В последнее время продукция Intel обделена хорошим спросом, всему виной конкуренты. Если говорить о рынке центральных процессоров, то новая линейка AMD Ryzen 7000 перетянула на себя почти всё внимание, а сейчас и вовсе в сети то и дело многие пользователи бурно обсуждают новую технологию 3D V-Cache, позволяющую увеличить производительность в играх. Эта технология уже доступна в процессоре Ryzen 5 5800X3D, который получил множество положительных отзывов от пользователей. На этом фоне AMD объявила о выходе новых центральных процессоров линейки Ryzen 7000X3D, которые уже очень многие ждут, за одним исключением (подробнее по ссылке).

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С учётом того, как красиво AMD перетягивает на себя интерес аудитории, то для инвесторов она выглядит более предпочтительным и выгодным вариантом. На фоне этого, Intel испытывает довольно ощутимые финансовые потери (подробнее по ссылке).

На снижение спроса на комплектующие для вычислительных машин также оказывает влияние нежелание потребителей в обновлении имеющихся комплектующих и переизбыток товаров прошлых поколений на складах ритейлеров.

Рынок центральных процессоров

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На текущий момент конкуренция Intel и AMD на рынке CPU сводится к противостоянию между архитектурами Raptor Lake и Zen 4. Более подробная информация о новинках этих двух компаний приведена на изображениях 2 и 3.

Изображение 2 – Технические характеристики процессоров Intel на архитектуре Raptor Lake2

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Изображение 3 – Технические характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 43

Основная стратегия Intel для совершенствования производительности своих процессоров – увеличение количества ядер. Компания не совершила особых технологических прорывов при создании линейки Raptor Lake, наоборот, она продолжает придерживаться технологического процесса Intel 7 (10 нанометров). В общем, основное отличие Raptor Lake от предыдущего поколения [Alder Lake] заключается в увеличенном количестве ядер и повышенной тактовой частоте работы процессоров.

Стратегия AMD отличается кардинально, так линейка процессоров Ryzen 7000 основана на новой архитектуре Zen 4 (5 нанометров). AMD стремится улучшить производительность своих процессоров как в многопоточном, так и в однопоточном режимах. При этом, архитектура Zen 4 разработана таким образом, чтобы быть универсальным решением под разработку процессоров для домашнего и серверного сегментов. На фоне успехов AMD, новинки Intel не выглядят чем-то слишком выдающимся.

Intel снизит стоимость процессоров линейки Alder Lake (слух)

Для того, чтобы хоть как-то повысить спрос на свою продукцию, по сети ходят слухи, что Intel планирует снизить стоимость процессоров из популярной линейки Alder Lake. Для потребителей – это, вне всяких сомнений, отличная новость, поэтому продажи процессоров 12-го поколения от Intel должны вырасти, что сможет принести компании дополнительный доход.

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Вот только такой шаг навряд ли хорошо отразится на рыночной стоимости IT-гиганта. Совсем недавно Intel произвела повышение цен на линейку Alder Lake, а теперь производит их снижение. Такие качели лишь подтверждают нерациональность текущей стратегии компании по удержанию своего места на рынке вычислительных процессоров и заставляют усомниться в достаточной компетентности менеджеров и высших должностных лиц. Вне всяких сомнений, предпринятые компанией решения вызовут новый отток инвесторов, и, весьма вероятно, что Intel, будучи в невыгодном положении, вновь пойдёт на неожиданные действия, по типу снижения цен, но уже на линейку процессоров Raptor Lake, однако, пока мы можем лишь наблюдать за происходящем со стороны.

https://cdn.videocardz.com/1/2023/02/INTEL-HARUKAZE-PRICE.png

Изображение 4 – Динамика изменения цен на линейку центральных процессоров Alder Lake. Initial Price – рекомендованная стоимость на старте продаж. New Price – стоимость линейки после повышения цен. Speculation – новая стоимость процессоров, которая будет применена после снижения цен4

Стоит также отметить, что речь идёт именно о рекомендованных ценах со стороны Intel. В действительности же реальные цены на процессоры 12-го поколения могут быть значительно ниже или выше.

Рынок видеокарт

Помимо проблем с продажами вычислительных процессоров, Intel также испытывает сложности на рынке видеокарт. Здесь конкуренцию гиганту обеспечивают AMD и NVIDIA, видеокарты которых присутствуют также в избытке, ведь снижение спроса на комплектующие для вычислительной техники не обошло стороной и графические процессоры.

Видеокарты компании Intel носят рабочее наименование Arc, а на рынке на данный момент доступны два исполнения: A750 и A770. Оба варианта поступили в продажу в октябре прошлого [2022] года, но компания уже снизила рекомендуемую стоимость для первой [Arc A750] на 40$ (изображение 5).

https://cdn.videocardz.com/1/2023/02/INTEL-A750-HERO2-1200x494.jpg

Изображение 5 – Промо-материал от компании Intel по случаю снижения цены на Intel Arc A7505

Данная видеокарта, Intel Arc A750, новая стоимость которой составляет 249$, по заявлениям компании, должна составить конкуренцию знаменитой RTX 3060, оцениваемой в 329$. Однако, с момента выпуска графических процессоров Arc, у них был выявлен ряд проблем, например, низкая производительность при запуске видеоигр, которые работают с API DirectX 9. Возможно, что эта проблема также оказала негативное влияние на спрос новой линейки видеокарт, и для того, чтобы смягчить мнение потребителей, компания пошла на шаг по снижению цен.

Что ждёт компанию

Несмотря на то, что Intel находится на рынке производства чипов для вычислительной техники не одно десятилетие, в последнее время она допускает слишком много ошибок, которые знатно портят репутацию компании. Снижение цен на продукцию – отличный шаг для привлечения интереса потенциальных покупателей, но худший выбор при взаимодействии с инвесторами, который ведёт к оттоку инвестиций.

Каким именно образом компания будет выпутываться из сложившейся ситуации известно лишь топ-менеджерам и руководству. Одно можно сказать наверняка, компания имеет в своём распоряжении огромное количество различных ресурсов, а потому – краха не произойдёт. Ну а если снижение цен на процессоры всё же произойдёт, что весьма вероятно, то потребители смогут порадоваться новым выгодным предложениям и, возможно, закрыть для себя вопрос о том, какой процессор лучше купить в 2023 году.

Источники: 1 - Официальный сайт Intel, 2 - VideoCardz, 3 - Официальный сайт AMD, 4 - VideoCardz, 5 - VideoCardz

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