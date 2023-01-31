Рыночная стоимость Intel снизилась на 8 млрд. долларов. AMD оказывает всё более нарастающее давление. Что же предпримет компания для сохранения своей доли рынка и репутации в глазах клиентов и партнёров?

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Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

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Изображение 1 – Вводное1

О снижении рыночной стоимости компании

Негативные прогнозы выручки крупных компаний оказывают весомое отрицательное влияние на их рыночную стоимость. И вот такой казус произошел с Intel, компания-гигант по производству центральных и графических процессоров переживает снижение рыночной стоимости на целых 8 миллиардов долларов! Основная причина – переизбыток чипов прошлых поколений, в связи с чем у клиентов Intel отсутствует сильная и мотивирующая необходимость в закупке новой продукции в прежних объёмах. Масло в огонь подливает и факт того, что предыдущий год для компании и так выдался непростым, и даже ориентир на серверный сегмент более не выглядит как путь спасения финансовой устойчивости ИТ-гиганта.

Ситуацию усложняет активная конкуренция со стороны AMD, которая, в сотрудничестве с TSMC (Тайваньская компания по производству полупроводников), не прекращает производство высокотехнологичных чипов. Примечательно, что в отношении цена-качество они выглядят более желанными к приобретению, нежели предложения Intel. Это приводит к росту обеспокоенности инвесторов Intel. Для возвращения финансового положения в прежнее русло, компании необходимо впредь действовать более аккуратно, но при этом она просто обязана произвести фурор.

Возможный выход из ситуации

Из предстоящих и интересных новинок компании можно поговорить о новом 16-ти ядерном графическом процессоре Intel Arc, о котором ходят слухи в последнее время. Амбиции компании по завоеванию доли рынка графических процессоров выглядят немного неуместно, относительно последних событий, однако, успехи в данном направлении могут изменить мнения инвесторов в лучшую сторону.

Говоря о 16-ти ядерном графическом процессоре компании, на ум приходит Intel Arc A550M, который используется в ноутбуках. Но новая информация гласит, что тактовая частота будущего графического процессора, название у которого пока отсутствует, варьируется от 2400 до 2450 МГц, а это может являться явным показателем того, что разработка будет выполнена на отдельной дискретной плате. Вероятнее всего, что новая видеокарта должна будет составить конкуренцию RX 6600 XT и RTX 3060, а потому и ценник на нее должен быть в пределах упомянутых аналогов. Анонсированные в настоящее время дискретные видеокарты от компании Intel приведены на изображении 2.

Изображение 2 – Анонсированные дискретные видеокарты от компании Intel2

Кроме выпуска новой продукции, компания активно поддерживает уже вышедшие на рынок решения. Пример тому, выход нового пакета драйверов для видеокарт, который оптимизирует их работу при взаимодействии с пакетом DirectX 9 (изображение 3). Проводя оптимизацию работы новых устройств под старые технологии, компания получает новые компетенции, которые могут положительно повлиять на разработку будущих продуктов, а это, в свою очередь, является хорошим сигналом о том, что намерения Intel по завоеванию рынка видеокарт становятся более серьёзными.

Изображение 3 – Кратность увеличения производительности видеокарты Intel Arc A770 при работе с видеоиграми на технологии DirectX 93

Таким образом, пока AMD успешно отбирает долю рынка у Intel, последняя, в свою очередь, не готова сдаваться и собирается сделать ответный ход. Негативная ситуация, в которой оказалась компания, может послужить отличным стимулом для регулирования существующей ценовой политики и разработки новых планов ведения конкурентной борьбы.

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Источники: 1 - The Economic Times, 2 - Ars Technica, 3 - VideoCardz