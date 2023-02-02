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Техно-Лемур За пост начислено вознаграждение
Геймеры разочарованы новым Ryzen 7 7800X3D, ведь Ryzen 9 7900 лучше и дешевле
Совершенно недавно компания AMD представила публике точную дату выхода и цены на новые процессоры серии Ryzen 7000X3D. Многие геймеры раздосадованы ценой на Ryzen 7800X3D, обосновывая это тем, что Ryzen 9 7900 дешевле, но не всё так просто.
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Новые вычислительные процессоры компании AMD с технологией 3D V-Cache на архитектуре Zen 4 презентуют, как следующий технологический шаг в развитии вычислительных технологий. И как полагается, всё новое должно быть дороже старого.

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Изображение 1 – Промо-материал процессоров Ryzen от компании AMD1

Новый Ryzen 7 7800X3D получил стартовый ценник размером в 449$. Многие клиенты негативно восприняли такой подход от AMD, ведь даже Ryzen 9 7900 на своём старте стоил порядка 429$. Для более точного сопоставления этих двух процессоров, ниже приведены их некоторые технические характеристики.

Ryzen 9 7900: 12 ядер и 24 потока. Максимальная частота работы одного ядра – 5,4 ГГц. Требования к теплоотводу (TDP) – 65 Вт. Суммарный кэш 2-го и 3-го уровней – 76 Мб. Стартовая цена – 429$.

Ryzen 7 7800X3D: 8 ядер и 16 потоков. Максимальная частота работы одного ядра – 5,0 ГГц. Требования к теплоотводу (TDP) – 120 Вт. Суммарный кэш 2-го и 3-го уровней – 104 Мб. Стартовая цена – 449$.

Как можно заметить, Ryzen 9 7900 намного лучше своего новенького братца. Это выражается не только в более низкой цене, но и лучших технических характеристиках. Как бы AMD не рекламировала своё новое творение [Ryzen 7 7800X3D], неадекватная стартовая цена уже успела испортить впечатление от новинки многим потенциальным покупателям.

Использование новых технологий – это, конечно, здорово, но нужно знать меру. Возможно, такая цена обоснована сложностью интеграции новой разработки 3D V-Cache в существующую на данный момент архитектуру, но тогда стоило несколько раз подумать перед тем, как выпускать Ryzen 7 7800X3D и, вероятно, просто отказаться именно от этого решения.

Одно ясно точно – загадывать о переходе на новенький Ryzen 7 7800X3D пока не стоит. Само собой, сопоставить производительность Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 9 7900 в действительности можно будет только после выхода первого, который появится на рынке уже 28-го февраля текущего года. Но, как бы громко не говорили о 3D V-Cache, не слишком верится в то, что эта технология сможет полностью компенсировать разницу в производительности между Ryzen 9 7900 и Ryzen 7 7800X3D, если вообще сможет это сделать.

В сложившийся ситуации спрос на Ryzen 7 7800X3D вряд ли будет хорошим, а потому уже в марте этого года стоит ожидать на него неплохие скидки. Более подробная информация о производительности текущих решений AMD представлена на изображении 2.

Изображение 2 – Спецификация к новинкам Ryzen от компании AMD1


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Источники: 1 - Официальный сайт компании AMD

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