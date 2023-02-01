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Прогнозируемые даты выхода RTX 4070 и RTX 4060 Ti на основе статистики предыдущих поколений

Основываясь на полученных в ходе анализа статистической информации выводах, можно предположить следующие даты выхода новых видеокарт: RTX 4070 – март 2023; RTX 4060 Ti – ноябрь 2023; RTX 4060 – январь 2024. Более подробная информация в теле статьи.
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Анализ доступной статистической информации

Новые видеокарты от NVIDIA поколения RTX серии 40хх выходят с задержкой. Потребители более не могут точно спланировать наиболее финансово удобное время для обновления конфигурации своих ПК. Данная неопределенность может привести к незапланированным и неоправданным тратам.

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Изображение 1 – Промо-материал видеокарты поколения RTX с официального сайта NVIDIA1

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Для того, чтобы внести хоть толику ясности о дате выхода и возможной мощности видеокарт новой серии RTX 40xx, был выполнен анализ следующей информации: дата выхода видеокарт предыдущего поколения, их стоимость и прирост производительности относительно одноименных продуктов прошлого поколения (таблица 1).

Таблица 1 – Сводная статистика о датах выхода, рекомендованной стоимости и приросте производительности видеокарт* серии RTX.

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RTX хх60 серии

 

Модель видеокарты

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Дата выхода

Рекомендуемая цена

Прирост производительности относительно предыдущей модели

RTX 2060

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15.01.2019

350$

43%**

RTX 3060

12.01.2021

330$

12%

RTX 4060

-

-

-

 

RTX хх70 серии

 

Модель видеокарты

Дата выхода

Рекомендуемая цена

Прирост производительности относительно предыдущей модели

RTX 2070

20.09.2018

279$

25%**

RTX 3070

29.10.2020

379$

23%

RTX 4070

-

-

-

 

RTX хх70 Ti серии

 

RTX 3070 Ti

31.05.2021

599$

-

RTX 4070 Ti

05.01.2023

799$

52%

 

RTX хх80 серии

 

Модель видеокарты

Дата выхода

Рекомендуемая цена

Прирост производительности относительно предыдущей модели

RTX 2080

20.09.2018

699$

17%**

RTX 3080

17.09.2020

700$

23%

RTX 4080

16.10.2022

899$

55%


Как можно заметить, RTX 4080 вышла спустя 2-а года, после выхода RTX 3080, которая выходила спустя 2-а года после выпуска RTX 2080. Но, если в прошлый раз сначала на рынке появилась RTX 3070, а потом уже RTX 3070 Ti, то в случае с новой серией сначала вышла RTX 4070 Ti, а RTX 4070 до сих не обзавелась точной датой выхода. Это наталкивает на мысль, что последовательность выхода новых карт будет выглядеть следующим образом: RTX 4070 Ti -> RTX 4070 -> RTX 3060 Ti -> RTX 3060. Подобный маркетинговый ход определенно оказывает влияние на изменения в датах выхода новых видеокарт.

С чем связана задержка?

Основная причина – переизбыток видеокарт предыдущего поколения. Интерес ретейлеров к новой продукции напрямую зависит от рентабельности реализации предыдущих товаров данного типа. В текущих условиях, сокращения объёмов майнинга и увеличения товарооборота подержанных видеокарт, у крупных магазинов возникают опасения о неспособности к реализации видеокарт новых серий в тех количествах, которыми продавались предыдущие карты RTX 2060 или RTX 3060.

Ещё одна проблема связана с желанием потребителей получить больший прирост к производительности за меньшее количество потраченных средств. Данный тезис несёт в себе возможное решение для повышения готовности покупателей приобрести видеокарту из новой линейки, а именно – нужно значительно увеличить её мощность относительно предыдущего поколения. Например, в таблице 2 приведена статистика прироста производительности уже выпущенных видеокарт серии RTX 40xx.


Таблица 2 – Прирост производительности видеокарт новой серии RTX 40xx

Прирост производительности

 

RTX 4070Ti относительно RTX 3070Ti

52%

 

RTX 4080 относительно RTX 3080

55%

 

RTX 4090 относительно RTX 3090

76%


Новая серия видеокарт от NVIDIA превосходит предыдущее поколение по производительности более чем на 50%. Для сохранения такой тенденции компании требуется дополнительное время для настройки мощности новой видеокарты, относительно предыдущего поколения и её более мощных братьев, таким образом, чтобы сохранить спрос на другие модели, но и предоставить покупателям достаточный стимул к приобретению нового оборудования.

NVIDIA, как и любая другая крупная компания, хочет получить максимально возможную прибыль от реализации своей продукции, а потому будет откладывать релиз RTX 4060 до тех пор, пока общий объём планируемой закупки со стороны ретейлеров не достигнет значения, предусмотренного текущей стратегией компании.

Когда ждать новые RTX 4070, RTX 4060 Ti и RTX 4060

Делая выводы из вышесказанного, можно не ждать RTX 4060 раньше, чем RTX 4070. Если называть более точные даты, то можно предположить, что RTX 4070 выйдет в 20-х числах марта 2023 года. Таким образом, RTX 4060 может не появится на рынке до 2024 года, но RTX 4060 Ti просто обязана появиться в розничных магазинах до ноября текущего года. При этом, мощность всей линейки RTX 40xx будет превосходить предыдущее поколение более чем на 50% (то есть, RTX 4060 будет на 50% мощнее RTX 3060, как минимум). Более подробно прогноз представлен в таблице 3.

Таблица - 3 прогнозируемые дата выхода, прирост производительности и стоимость новых видеокарт серии RTX 40xx 

Видеокарта

Прогнозируемая дата выхода

Прогнозируемый прирост производительности относительно прошлого поколения

Прогнозируемая цена

RTX 4060

Январь 2024

От 50%

499$

RTX 4060Ti

Ноябрь 2023

599$

RTX 4070

Март 2023

699$


Однако, резкий рост спроса на видеокарты и следующая за этим бурная ликвидация видеокарт может сдвинуть прогнозируемые сроки в лучшую сторону.


* - информация о приросте производительности взята с сайта https://gpu.userbenchmark.com/

** - прирост относительно поколения GTX серии 10хх. Производительность RTX 2060 сравнивалась с таковой у GTX 1060 6GB

Источники: 1 - NVIDIA

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