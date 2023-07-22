За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Наступательная операция Украины длится уже больше 40 дней, но результаты её остаются незначительными. При этом уничтожается больше количество военной техники стран НАТО, а также человеческие резервы, что ставит Зеленского в сложное положение. В Пентагоне требуют результатов, но пока подвижки отсутствуют. Похоже, кто-то из американских генералов решил, что нужно украинцам помочь, отправив на Донбасс группу военных экспертов, которые найдут выход из сложной ситуации. Судя по всему, миссия уже завершена, а советчики не только успели побывать на передовой, но и сделать выводы о том, почему ВСУ не двигаются вперёд. Несколько дней назад большое интервью изданию The War Zone дал Франц-Стефан Гади, который является старшим научным сотрудником Института международных стратегических исследований и Центра новой американской безопасности. По словам военного эксперта, теперь в Пентагоне точно знают, в чём заключается причина неудач украинской армии. Ниже мы приводим краткие выводы, которые сделал Франц-Стефан Гади.

Основной характер боевых действий – это штурмовые атаки пехотинцев на уровне отделения, взвода и роты, поддерживаемые артиллерией вдоль основной линии фронта. Это приводит к нескольким следствиям: а) прогресс измеряется в метрах, а не в километрах, из-за сниженной мобильности военных формирований; б) механизированные подразделения редко задействуются из-за недостаточности специализированного оборудования, такого как техника для разминирования, зенитно-ракетные комплексы и другие. Украинские вооружённые силы все ещё не овладели тактикой применения наземных и воздушных сил в масштабе всей линии соприкосновения. В итоге тактика последовательная, но не синхронизирована, что создаёт проблемы для наступления и, по мнению некоторых экспертов, является основной причиной медленного прогресса. Украинские силы перешли к стратегии истощения, основанной на штурмовых ударах волнами. Именно здесь могут себя хорошо показать кассетные боеприпасы, которые к осени должны поддерживать высокую плотность огня, ослабить оборону России и создать условия для маневрирования. При этом мины остаются серьёзной проблемой, ограничивая пространство для манёвра и замедляя наступление. Но даже более значимым фактором, влияющим на способность ВСУ прорваться через российскую оборону, является отсутствие системного применения совместных операций в широком масштабе. Это делает украинские силы более уязвимыми перед российскими ПТРК, артиллерией и авиацией во время наступления. Просто наличие современного оборудования недостаточно. Ожидается, что характер наступления изменится только в том случае, если будет разработан системный подход к прорыву российской обороны, возможно, с сопровождающим или вызывающим падение российского боевого духа, что приведёт к внезапному или постепенному обвалу обороны России. В противном случае можно ожидать, что противостояние будет продолжаться, а дополнительные резервные подразделения будут вводиться постепенно в течение следующих недель и месяцев. По имеющимся данным, украинские войска пока не разрабатывают системную стратегию, способную прорвать оборону на том или ином направлении, а также позволяющую снизить количество боеприпасов у российских войск. Несмотря на санкции, у армии РФ хорошая амуниция, а также имеется довольно хорошее разведывательно-наблюдательное оборудование, позволяющие контролировать поле боя. Армия РФ пока не нуждается в развёртывании оперативных резервов для отражения украинских атак. Особое беспокойство вызывает информация, согласно которой ракетные системы HIMARS потеряли свою эффективность. Похоже, армия РФ использует средства подавления РЭБ, что приводит к падению ракет, снижению точности, а всё это не учитывается при тактическом планировании операций. Точно такая же ситуация и с управляемыми тактическими ракетами ATACMs. В США должны учитывать, что эффективность подобных вооружений снизилась. Боеспособность российских войск варьируется от батальона к батальону, а потери можно назвать некритичными, в результате русские продолжают оказывать сопротивление, основываясь на советской и новой российской военной доктрине. Что касается артиллерии, то в России действительно наблюдается экономия боеприпасов, а ВСУ установили превосходство в ствольной артиллерии, в то время как Россия сохраняет преимущество в реактивных системах залпового огня на юге. При этом превосходство в оружии некоторых калибров само по себе недостаточно для прорыва российской обороны. Поступление дополнительных систем оружия (например, систем ATACMs, ПВО, танков, боевых машин пехоты и т. д.) важно для поддержания наступательных темпов, но без выработки новой тактики всё это не окажет решающего влияния в долгосрочной перспективе. Работа в этом направлении ведётся, но происходит это медленно. Дополнительное оборудование для разминирования потребуется и будет полезным (особенно системы механического разминирования, которые можно переносить вручную), но без учёта прошлого опыта и улучшения манёвренности системы разминирования не принесут никакой пользы. Наблюдается нехватка артиллерийских стволов, но решить эту проблему в краткосрочной перспективе невозможно. До сих пор основной подход украинских войск был направлен на прямые атаки на российские позиции, но такая тактика не работает, хотя некоторые и называет это разведка боем. ВСУ задействуют кибератаки, а разведка содействует выявлению и отслеживанию целей на поле боя. Здесь ключевую роль играет система Starlink, обеспечивающая бесперебойную связь на линии соприкосновения. Навыки украинских офицеров и сержантов оцениваются как отличные, а мораль высокой. В то же время возникают проблемы с качеством новобранцев из-за привлечения в армию людей в возрасте. Миф о том, что медленный прогресс украинских вооружённых сил обусловлен только отсутствием поставок оружия и поддержки, не соответствует реальности. На самом деле, участники боевых действий и командиры на передовой считают, что причины замедленного прогресса заключаются в стратегии применения сил, слабой тактике, недостаточной координации между подразделениями, бюрократических преградах и сопротивлении со стороны российских войск. Поставки оружия со стороны Запада должны продолжится, но для получения преимущества, ВСУ придётся улучшать тактику и координацию действий, а также решать многие другие проблемы.

реклама

P.S. Обратите внимание, что информация подана в том виде, как она есть в оригинале без изменения логики повествования и личной позиции американского аналитика.