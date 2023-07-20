Министерство обороны Беларуси подтверждает, что учения на полигоне рядом с польской границей начинаются

Вчера Пригожин впервые после событий 24 июня открыто вышел на публику и подал голос. Можно предположить, что между бизнесменом и президентом РФ были согласованы некие договорённости, поскольку основатель ЧВК «Вагнер» не только перестал критиковать Минобороны РФ, но и вообще надолго исчез из информационного поля. 19 июля появился ролик, который был снят на полигоне Осиповичи. Именно там находится пункт временного размещения прибывающих на территорию Беларуси «вагнеровцев». СМИ уверяют, что за несколько дней туда приехало не меньше 9 колонн, но цифры могут быть неточны.

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Так вот, вчера Пригожин заявил, что командовать группировкой будет Дмитрий Уткин, от позывного которого и пошло название всей группировки (позывной «Вагнер»). Оба обратились к тысячам бойцов, рассказав им о том, что всё только начинается. Похоже, что так и есть, ведь сегодня в Министерстве обороны Беларуси сделали крайне неожиданное заявление. Отмечается, что начинаются совместные тренировки прибывших из России бойцов ЧВК «Вагнер» с военнослужащими Сил специальных операций Вооружённых Сил Республики Беларусь. Тренировки будут проходить на полигоне «Брестский», который расположен совсем рядом с польской границей, где военные силы белорусского спецназа и «музыканты» будут обмениваться опытом и тактиками ведения современных боевых действий. Отметим, что официальные источники лишь подтверждают проведение боевых занятий, не уточняя конкретных боевых задач, которые будут решать представители ЧВК «Вагнер».

Эксперты и ранее указывали на нервозность Польши и Прибалтийских стран, которые не рады появлению в Беларуси тысяч «вагнеровцев», но после последних новостей в Варшаве у некоторых политиков могут начать сдавать нервы. Если вам не лень открыть карту, то вы сможете увидеть, что полигон, на котором начнут тренироваться бойцы ЧВК «Вагнер», находится буквально рядом с границей Польши, что только усилит давление на власти этой страны. Есть мнение (которое поддерживают как российские, так и западные эксперты), согласно которому Польша уже давно планировала ввести свои регулярные войска на территорию западной Украины. Все договорённости с Зеленским подписаны ещё год назад, но пока Вашингтон не даёт Варшаве разрешения на такие действия. Предполагалось, что уже вскоре Дуда устанет от нерешительности команды Байдена и начнёт действовать более агрессивно. До недавнего времени риски оставались, но после прибытия в Беларусь «вагнеровцев» всё стало не так очевидно, как казалось. В Польше опасаются, что группировка окажется под ударом с фланга, где вместе с белорусскими военнослужащими в бой вступят хорошо обученные «музыканты».

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nullПохоже, после Бахмута с ЧВК «Вагнер» поляки связываться не хотят. Ранее президент Беларуси не раз заявлял, что «вагнеровцы» обладают большим опытом в боевых действиях, а их участие будет полезным для белорусских военных, которые готовы усвоить новые тактики и методы. Похоже, передислокацию тысяч бойцов с Донбасса в Беларусь можно назвать хорошим тактическим ходом. Как заметил Пригожин, пока в СВО для ЧВК «Вагнер» нет места, а значит нужно идти вперёд и искать новые способы применения свои навыков. Некоторые эксперты пишут, что осенью «вагнеровцы» могут перейти в наступление на Харьковской области или в районе Киева, где создадут Зеленскому значительные проблемы.