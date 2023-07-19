Знаменитый командир ЧВК «Вагнер» будет командовать подразделениями в Беларуси

Несколько дней назад командир ЧВК «Вагнер» Антон Елизаров (позывной Лотос) дал большое интервью, где рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются его сослуживцы, а также решениях, позволяющих компании сохранить своё присутствие на мировой арене. Довольно большой резонанс вызвало сообщение о потере ключевых высот у населённого пункта Клещеевка. Лотос отметил, что ВСУ медленно продвигаются, а в результате уже совсем скоро могут взять всю группировку в Бахмуте в клещи. Подробности вы можете почитать в нашем материале, ну а мы продолжим, ведь есть и другие важные темы.

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Итак, сегодня впервые с 24 июля Пригожин дал несколько комментариев относительно присутствия ЧВК «Вагнер» на Африканском континенте. По его словам, для обеспечения финансовых проблем пришлось избавиться от нескольких активов, но в целом это не оказало никакого влияния на готовность подразделения. «Музыканты» продолжают свою работу в ЦАР и других странах, а сам он остаётся у руля. Что любопытно, следом за этим было опубликовано ещё два ролика. На первом мы можем видеть несколько тысяч собравшихся бойцов ЧВК «Вагнер», которые выстроились и слушают речь Пригожина.

Бизнесмен поздравил бойцов с приездом на белорусскую землю и заявил, что сегодня «вагнеровцам» стоит дистанцироваться от того, что происходит в рамках СВО. Пригожин явно недоволен происходящим, но призвал собравшихся не вешать нос. По его словам, когда придёт время, «вагнера» обязательно вернутся. Он отметил, что в Беларуси всех бойцов встретили не только как героев, но и как братьев. Именно поэтому он попросил солдат вести себя с местными соответствующе. Пока же нужно повышать уровень готовности, тренироваться и идти вперёд. Пригожин обещает превратить армию Беларуси во вторую по силе в мире, но не сказал, кто же находится на первом месте. Если судить по его ранним высказываниям, то речь именно о ЧВК «Вагнер». Точное количество собравшихся узнать не представляется возможным, поскольку съёмка велась в сумерках. При этом, если обратить внимание на шеренги бойцов, то можно сделать вывод, что на построении не меньше 3-5 тысяч человек.

Следом за Пригожиным выступил Дмитрий Уткин, который напомнил присутствующим о том, что он и есть тот самый Вагнер (позывной), от имени которого и пошло название группировки. Командир поприветствовал всех собравшихся и заявил, что это ещё не конец. Уткин отметил, что всех ждёт большая работа, ну а Пригожин указал на то, что именно Вагнер станет командовать всеми подразделениями в Беларуси. После небольшой речи Пригожин приблизился к толпе бойцов и пообещал им «мочить лиц нетрадиционной ориентации по всему миру». Как вы понимаете в нелитературном виде слова звучали иначе, ну а посмотреть оба ролика вы можете по ссылкам: 1 и 2.

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