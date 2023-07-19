По словам Пригожина, никто никуда не уходит

В последнее время жители России, передвигающиеся по стране на автомобильном транспорте, становятся свидетелями переброски в Беларусь подразделений ЧВК «Вагнер». Ежедневно идут большие колонны, насчитывающиеся десятки машин, а также оборудования и технику. Оружие ранее было возвращено Минобороны РФ, ну а отдельные формирования уже приступили к обучению территориальной обороны Беларуси в лагере Осиповичи. Ранее сообщалось, что всего там смогут разместиться 9000 человек, но прибытие бойцов идёт медленно, а фотографии в интернете свидетельствуют о том, что временный лагерь разворачивается постепенно.

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На прошлой неделе туда прибыл и сам Пригожин, а недавно по сети поползли слухи о возможном выходе «музыкантов» из Африки. По мнению знакомых с ситуацией экспертов, речь идёт о провокациях на российском телевидении, тогда как в реальности ничего подобного не происходит. На самом деле отряды ЧВК «Вагнер» действительно ушли из Сирии, а вот в Африканских странах всё остаётся без изменений. После событий 24 июля сам Пригожин старается не комментировать события, происходящие в информационном поле, но сегодня он рассказал о том, что происходит в Африке.

Прежде всего основатель ЧВК «Вагнер» подтвердил, что действительно избавился от некоторых активов в Африке. Сделано это было для того, чтобы погасить обязательства компании, но в целом никаких значительных изменений не предвидится. Пригожин отметил, что «музыканты» и дальше будут бороться с бандитами там, где это возможно, а свёртывания программ не намечается. Неожиданно он заявил, что открыт к сотрудничеству, но готов работать только в рамках законодательства РФ. Также Пригожин напомнил, что лидеры стран, которые хотят начать бороться с терроризмом на своей территории, могут обратиться к нему за помощью. Если потребуется, то подготовленные отряды готовы приступить к выполнению поставленных задач в самые сжатые сроки.

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