Некоторые снаряды уже превысили срок хранения и выпущены 37 лет назад

Пригожин заговорил о снарядном голоде ещё этой зимой, рассказывая о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы ЧВК «Вагнер» из-за попыток Минобороны РФ экономить боеприпасы. Как выяснилось, проблема имела системный характер, а в конечном итоге противостояние между Пригожиным и главой Минобороны РФ привело к попытке мятежа, в рамках которой отряды ЧВК «Вагнер» направлялись в сторону Москвы. Разногласия оказались не решены, а Пригожин ушёл с медийного поля. Есть основания полагать, что бизнесмен ещё вернётся, ну а пока подразделения «музыкантов» ушли из полевых лагерей в ДНР и направились в Беларусь.

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Перед этим в прессу попало видео, в рамках которого Минобороны РФ рассказало о технике, которую Пригожин вернул армии. В ролике фигурируют танки, ствольная артиллерия и многие другие типы вооружений, но больше всего прессу привлекли запасы снарядов. Помните, ведь сам Пригожин говорил о снарядном голое, а тут тонны боеприпасов были возвращены. В вопросе попытался разобраться известный военкор Сладков, но сегодня представители ЧВК «Вагнер» решили поставить точку в спорах, указав на оставшиеся незамеченными детали.

Итак, Сладков опубликовал видео, которое демонстрирует обширный арсенал ЧВК «Вагнер». В ролике представлена маркировка снарядов и боеприпасов, которая, по словам Сладкова, содержит информацию о происхождении, масштабе партии и получателе данной партии оружия. При этом ролик был снят таким образом, что невозможно точно определить место съёмки и принадлежность боеприпасов на кадрах. Вероятно, видео было снято на территории склада Минобороны РФ, расположенного в Воронежской области. Стремительное появление информации о хранилищах ЧВК «Вагнер» вызывает вопросы в прессе, поскольку до сих пор не было известно о наличии таких складов. Почему же информация о них стала известна только сейчас? По мнению «музыкантов», нужно разобраться в деталях, а после делать выводы.

На видео можно увидеть снаряды 57-мм автоматической зенитной пушки АЗП-57 комплекса С-60, разработанного и принятого на вооружение в 1950 году. Эта пушка была снята с вооружения в 1980-х годах, но продолжает использоваться российскими подразделениями в СВО. Вот только использование такого старого образца свидетельствует о нехватке снарядов для более современных видов вооружения как у ЧВК «Вагнер», так и у регулярных сил армии РФ. Показанные на видео снаряды произведены в 1986 году и уже находятся на хранении в течение 37 лет. Согласно нормам, установленным для таких боеприпасов, они запрещены к использованию в мирное время.

Также на видео показаны боеприпасы от 73-мм пушки ПГ-15, принадлежащей боевой машине пехоты БМП-1, которая использовалась с конца 1960-х до начала 1980-х годов. В современных условиях это оружие крайне неэффективно. Данные видео не подтверждают использование ЧВК «Вагнер» данного типа вооружения в боевых действиях. Также нет никаких свидетельств того, что Минобороны предоставило «вагнеровцам» боевые машины пехоты БМП-1 с данной пушкой. На видео также показаны ящики с 30-мм снарядами к пушке 2А38 комплекса «Тунгуска» и «Панцирь». В связи с их малой эффективностью и возможностью раскрытия позиции во время стрельбы из зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь», подразделения ЧВК «Вагнер» не использовали данное оружие.

Также на видео видны 100-мм бронебойно-подкалиберные снаряды к противотанковой пушке МТ-12. Это орудие морально устарело и было заменено противотанковыми ракетными комплексами, которые имеют меньшую массу и большую дальность поражения. Показанные снаряды не использовались подразделениями ЧВК «Вагнер». Всё дело в том, что учитывая малую дальность прямого выстрела данной пушки и возможность её применения только на переднем крае, она была бы уничтожена противником после первого выстрела. Также на видео можно увидеть гранаты РГН с химическим запалом в пластиковом корпусе. Эти гранаты опасны при обращении, и неоднократно были зарегистрированы случаи несанкционированного срабатывания, что приводило к ранениям и гибели бойцов. Насколько известно, ЧВК «Вагнер» давно отказалась от использования РГН.

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Кроме того, на видео можно заметить пороховые заряды для 203-мм пушки 2С7 «Пион», но сами снаряды на кадрах отсутствуют. Также видны дымовые снаряды без зарядов для 122-мм гаубицы Д-30. Из всего просмотренного видео можно сделать вывод, что на данном складе хранятся разукомплектованные боеприпасы, а также снаряды с просроченным сроком службы. После подобных комментариев представители ЧВК «Вагнер» задаются крайне любопытным вопросом. Так, если такие старые боеприпасы все же применяются в рамках СВО, то где тогда находятся новые боеприпасы, о производстве которых заявлял министр обороны РФ Шойгу? Ну а военкор Сладков лишь доказал, что российские бойцы вынуждены использовать устаревшие и неэффективные снаряды. Кстати, вчера В. Путин отметил, что чисто юридически ЧВК «Вагнер» в России не существует.