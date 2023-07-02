Кого на место обученных бойцов поставит Минобороны РФ, остаётся только гадать

Известно, что ЧВК «Вагнер» насчитывала как минимум три десятка бойцов, а численность подразделения увеличивалась и уменьшалась в зависимости от поставленных задач и получаемых потерь в ходе тех или иных конфликтов. Например, потери в Африке были не такими высокими, а вот в ночь с 6 на 7 февраля 2018 года в результате так называемой «февральской резни» США открыто уничтожили колонну бойцов, насчитывающую до 600 человек. По некоторым источникам людей там было не больше 200, но это не меняет сути проблемы. При этом особенно высокими потери стали весной 2023 во время штурма Бахмута. Уже тогда конфликт между Пригожиным и Минобороны РФ стал известен широкой общественности. Напомним, несмотря на договорённости «музыканты» не получали боеприпасы, что негативным образом сказалось на скорости продвижения и привело к большим потерям.

реклама

И всё же, ЧВК «Вагнер» взяли важный рубеж, от которого в последние недели ВСУ откусывают по маленькому кусочку, отбивая высоты на флангах вокруг Бахмута. Сколько армия РФ сможет удерживать город, пока неясно, ну а в настоящее время Пригожин занимается активной релокацией своего бизнеса. Похоже, последствия у мятежа оказались куда больше, чем можно было предположить. Прежде всего напомним о том, что только в прессу попала информация о двух задержанных микроавтобусах, под завязку набитых деньгами. Подковёрные игры с бизнесом нам неизвестны, а вот доступ к потоку денег Пригожину точно перережут. Как вы могли слышать, ЧВК «Вагнер» располагаются в нескольких странах, где помогают правительственным силам удерживать те или иные территории. Обычно, речь идёт о ключевых объектах с богатой ресурсной базой. Ну а охрана золотых приисков, нефтяных скважин и многого другого стоит денег. Судя по всему, после мятежа В. Путин принял решение отнять у Пригожина все или часть сфер влияния на Африканском континенте.

Давайте обойдёмся без конспирологических теорий, поскольку они здесь не к чему. Просто отметим, что проблемы у ЧВК «Вагнер» будут, а первая ласточка прилетела в Ливии, где по военной базе Аль-Харруба в ночь на 30 июня был нанесён удар неизвестными беспилотниками. За несколько дней до этого свои опасения на тему происходящего выразил президент Центральноафриканской республики, ну а в самой России активно ищут виновников произошедшего мятежа. По данным западной прессы, группе бойцов ЧВК «Вагнер» в Сирии предоставлен выбор: они могут либо окончательно покинуть страну, либо подписать контракты с российской армией и остаться на службе в Сирии. Информацию подтвердил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Отмечается, что демобилизация «вагнеровцев» началась и идёт в соответствии с графиком. По данным The Wall Street Journal, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин посетил Дамаск, чтобы лично передать президенту Башару Асаду послание, которое подтверждает, что «музыканты» больше не будут работать автономно в Сирии.

Согласно подсчётам SOHR, в Сирии в настоящее время находится не менее 2 тысяч бойцов ЧВК «Вагнер», преимущественно состоящих из граждан бывших стран СССР, а также нескольких сербов с боевым опытом. Отмечается, что «вагнеровцы» начали свою деятельность в Сирии в 2015 году во время российской контртеррористической операции. Бойцы из этой группировки сыграли важную роль во взятии города Алеппо в декабре 2016 года и взятии Пальмиры в марте 2017 года. По данным Минобороны РФ, в ходе наземной операции в Пальмире было уничтожено не менее 1 тысячи боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в России). О точных потерях «музыкантов» в ходе боёв за Пальмиру информации нет, тогда как аналитики SOHR оценивают их в несколько десятков. Чаще всего деятельность бойцов не афишируется, но некоторые детали в прессу всё же попадают. Например, сирийский эмир Шахер аль-Хассан, который командовал ИГИЛовцами, был ликвидирован также силами «оркестра на выезде» в феврале 2017 года. Имеются сведения и о ликвидации террористических лидеров, таких как бывший чеченский полевой командир Абу Бакр аш-Шишани или командир таджикского ОМОНа Гилмурад Халимов.

По данным SOHR, подразделения ЧВК «Вагнер» были развёрнуты по всей территории Сирии, включая Пальмиру, Дейр-эз-Зор, Алеппо, Эль-Хасаке и даже Дамаск. Бойцы охраняют нефтяные, газовые и фосфатные месторождения в пустыне Бадият эш-Шам, а также другие стратегически важные объекты, такие как газовые месторождения в районе Хомса и окрестностях Дамаска. Российские и сербские компании инвестировали в разработку фосфатных месторождений, которые находятся к востоку от города Хомса и на западе Сирии. Кроме того, базы ЧВК «Вагнер» расположены в городах Рабия и Эль-Камышлы. Официальная тренировочная база для сирийских рекрутов находится в посёлке Сальма, в провинции Латакия, с 2016 года. Добровольцы проходят через охранную компанию Al-Sayad Security Company, расположенную в городе Аль-Сукайлабия. Критерии для записи в добровольцы включают возраст от 22 до 46 лет, хорошую физическую подготовку и отсутствие преступного прошлого. Эта охранная компания известна сирийцам как «охотники за ИГИЛ».

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 4070 Ti MSI за 80 тр в Регарде -19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus 13600K дешевле 30 тр в Регарде На порядок упала цена Samsung S22 Ultra 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI RTX 4070 за копейки в Регарде MSI Ventus 4060 Ti на 3000р дешевле 3060 Ti Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Подразделения «вагнеровцев» также расположены на севере Сирии, в зоне деэскалации, которую контролируют российские и турецкие войска. Одна из баз находится в городе Эль-Камышлы, который является столицей Сирийского Курдистана. Ультиматум бойцам ЧВК «Вагнер» свидетельствуют о намерении российских властей изменить стратегию и укрепить присутствие регулярной армии в Сирии. Кстати, заработные платы «музыкантов» были не такими высокими, как пишет пресса и не превышали 4 тысячи долларов для командного состава и в несколько раз меньше для обычных бойцов. Как мы уже написали выше, Пригожину перерезают финансирование, а похожие операции могут быть проведены и в других государствах. Вполне возможно, что с точки зрения Минобороны РФ всё это очень хорошо, вот только есть реальные опасения, что на место обученных бойцов заступят солдаты, которые никогда не нюхали пороха. Выучка и подготовка таких подразделений ниже, ну а в результате уже Россия может потерять плацдармы, которые с большим трудом отбиты у иностранных наёмников и террористов. Большой вопрос, захочет ли Пригожин протянуть руку помощи после того, как ему открыто указали на выход.