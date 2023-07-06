Есть мнение, что российские власти не намерены далее преследовать Пригожина

После событий 24 июня в обществе сформировался информационный вакуум, поскольку вопросов к властям слишком много, а ответов нет. По центральным каналам пошли разоблачительные материалы, а ведущие начали рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» финансировалась из российского бюджета. Звучит довольно странно. Согласитесь, если есть организация, которая действует в интересах России, то почему финансированием её должен заниматься кто-то другой? Ну а поскольку никто толком не знал, как себя в данной ситуации вести, то многие чиновники перешли к критике Пригожина и ЧВК «Вагнер». Какое-то время было неясно, какая судьба ждёт бизнесмена и тысячи бойцов, но после недавних событий можно сделать определённые выводы. Как стало известно, Пригожину был возвращён наградной пистолет Glock, который он получил от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Пистолет был найден во время обысков в офисе группы «Вагнер» в Петербурге.

реклама

По информации издания «Фонтанка», Пригожин лично явился в здание ФСБ на Литейном проспекте, чтобы забрать оружие. Кроме того, ему были возвращены два карабина Сайга, австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическая винтовка АРка и несколько ружей и пистолетов. Днём ранее власти решили вернуть Пригожину ранее конфискованные 2 миллиарда рублей. Напомним, деньги были обнаружены в «Газели», припаркованной во дворе отеля «Дворец Трезини», а также в минивэне на подземной парковке отеля «Ривер Хаус» на Васильевском острове. Все средства получены водителем Пригожина по доверенности. Основатель ЧВК «Вагнер» уже не в первый раз после событий 24 июня приезжает в Россию, тогда как основным местом дислокации его является Беларусь. Там строятся лагеря для «музыкантов», а в ближайшее время в стране смогут разместиться значительные силы. Эксперты полагают, что вольности, которые себе позволяет Пригожин, свидетельствуют о том, что преследование его властями приостановлено. ЧВК «Вагнер» и дальше будут служить интересам России, а бизнесмен помилован и может продолжать свободно перемещаться по стране.

Ну а военный эксперт Виктор Литовкин отмечает, что внутри России невозможно существование частных военных компаний. Он считает, что вооружённые формирования должны подчиняться государству и входить в его структуры. Правом на насилие обладают только государственные структуры, такие как Вооружённые Силы, ФСБ, Росгвардия, МЧС и другие. Частные военные компании должны существовать только для операций за рубежом, они могут заключать контракты с иностранными правительствами и действовать в их интересах. Эксперт отмечает, что многие люди в российском обществе хотят, чтобы ЧВК «Вагнер» продолжала работать в интересах России. Одновременно с этим многие задумываются о том, как можно изменить положение таким образом, чтобы в будущем подобные силы не предпринимали попытки мятежа. По словам военкора WarGonzo (Дмитрий Селезнёв), любые попытки что-то поменять в структуре «вагнеровцев» приведут к негативным последствиям. Если ЧВК «Вагнер» претерпит значительные изменения, то успешного подразделения, каким оно было всегда, больше не будет. Военкор отмечает, что в своей работе в качестве военного корреспондента неоднократно замечал, что ЧВК «Вагнер» – это совершенный инструмент. Важно знать, в чьих руках этот инструмент находится.

рекомендации iPhone 14 Plus - цена упала на порядок 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри В два раза упала цена 2Tb SSD Silicon Power Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр -120000 на 8K Samsung 75" - смотри цену iPhone 11 дешевле 50 тр несмотря на курс MSI RTX 4070 за копейки в Регарде 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30000р на iPhone 14 Pro Max в Ситилинке 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -20000р на 4080 MSI Suprim X -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

WarGonzo пишет, что Пригожин сумел создать военную машину, достигавшую результатов. В тяжёлой ситуации, в которой находились вооружённые силы РФ, «музыканты» могли наступать и причинять значительный ущерб противнику. Военкор напоминает, что «вагнеровцы» осуществляли захват Бахмута, Соледара, Попасной. Ранее в Сирии они дважды брали Пальмиру, на руинах которой позже выступал симфонический оркестр Гергиева для всего мира. Фактически, не так важно, является ли эта компания частной и финансируется ли она государством. WarGonzo уверен, что российская армия и сама должна многому научиться у ЧВК «Вагнер», поскольку в будущем могут возникнуть новые вызовы. Отметим, что несмотря на то, что Пригожин вернул себе свободу передвижения, остаются вопросы относительно правовых основ нахождения ЧВК «Вагнер» в Беларуси. Пока там действуют устные договорённости с Лукашенко, но время идёт, а значит потребуется официальный статус, либо письменные договорённости, о которых пока прессе неизвестно.