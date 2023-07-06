Торговец и Судана и полевой командир Мухаммед - всё это и есть Пригожин

Журналисты регулярно задают президенту Беларуси вопросы относительно целей пребывания в стране ЧВК «Вагнер». Всё это время Лукашенко даёт обстоятельные комментарии, рассказывая о том, что «музыканты» будут способствовать увеличению эффективности белорусской армии. Сегодня президент заявил, что все бойцы располагаются в специализированных лагерях, но сам он готов задействовать их в любой момент, если возникнет такая необходимость. В целом, нагнетание негативной атмосферы вокруг ЧВК «Вагнер» почти прекратилось, а сам Пригожин даже заявился в Санкт-Петербург, где забрал из главного управления ФСБ ранее конфискованное оружие. Также бизнесмену вернули и 10 миллиардов рублей наличными, а эксперты констатируют, что проблем в будущем не должно возникнуть.

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И всё же, пресса никак не может успокоиться, а буквально вчера по федеральному каналу показали частный дом Пригожина, а также найденное там оружие и даже парики. Судя по всему, это результаты обыска, который был произведён в конце июня, ну а рассмотреть богатства основателя ЧВК «Вагнер» вы можете на скриншотах ниже. Заметно, что денег там не очень много, а у обычных региональных чиновников дома намного богаче. На общем фоне выделяется только вертолёт, поскольку обычным гражданам в России запрещено взлетать на подобной технике без разрешения властей. Скорее всего, наличие вертолёта связано с тем, что Пригожин должен быстро принимать те или иные решения и передвигаться по стране в оперативном порядке. Словом, объяснить можно всё, кроме париков, которые были обнаружены в шкафу. Как оказалось, с этим вопросом всё просто.

Сегодня сотрудники Пригожина опубликовали короткий пост, поясняя необходимость наличия париков. Оказывается, основатель ЧВК «Вагнер» передвигался инкогнито в различных странах, в которых «музыканты» вели свою деятельность. Ну а поскольку в Пригожина много врагов, то приходилось менять внешность. Так, на одном фото бизнесмен перевоплотился в сотрудника Министерства обороны в Судане. На другом – он помощник дипломата из Абу-Даби. Есть среди обличий Пригожина старший лейтенант из Бенгази и полковник из Триполи. В Сирии бизнесмен представлялся торговцем, ну а на одном из фото перед нами предстаёт полевой командир Мухаммед. Также на официальном канале ЧВК «Вагнер» появилась фотография кабинета Пригожина, где возле окна стоит кувалда с надписью: «Для важных переговоров». Похоже, Пригожин увлекается холодным оружием, поскольку среди подарков на прошлый день рождения получил три коллекционных топора. Ну а о том, что основатель ЧВК «Вагнер» делал в свой день рождения, вы можете почитать в нашем материале.

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P.S. Официальный канала Пригожина (компании Конкорд ВКонтакте), где он ранее общался с прессой и подписчиками заблокирован. Именно поэтому всю новую информацию он публикует через телеграмм-канал Оркестр Вагнера.