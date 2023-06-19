Ryzen 5 3600 не только не самый дешёвый, но и не самый быстрый процессор до 10 000 рублей

Почему мы отдаём предпочтение тем или иным продуктам, напрочь игнорируя преимущества других? Маркетологи знают на этот вопрос ответ, но пристрастия людей так быстро меняются, что даже крупные компании допускают ошибки. И всё же, сила привычки может привести к самому неожиданному выбору. Например, автор данного материала при выборе видеокарты для себя или знакомых прежде всего обращает внимание на продукцию NVIDIA. Точно такая же ситуация и с процессорами, где Intel всегда на первом месте.

реклама

Не факт, что выбор падёт на синих и зелёных, о чём вы можете почитать по ссылке. И всё же, сила привычки тяготеет над нами, а разрекламированные бренды и наименования заставляют делать тот или иной выбор. Простой пример, сегодня одним из самых популярных процессоров на рынке РФ является Ryzen 5 3600. Камень давно устарел, но пользуется стабильным спросом. В настоящее время он занимает вторую строчку среди самых продаваемых процессоров, а мы с вами попробуем разобраться, если у Ryzen 5 3600 более современные и скоростные альтернативы до 10 000 рублей.

Начнём с героя нашего материала. На самом деле Ryzen 5 3600 действительно был настоящим прорывом, поскольку предлагал высокую производительность за 200 долларов. У Intel ответить было нечем, а в результате продажи стали расти, а сам процессор оказался одним из самых востребованных на мировом рынке. На момент своего выхода он был очень даже бодрый, но время идёт, а уже сегодня Ryzen 5 3600 может разочаровать тех, кто хочет купить видеокарту дороже 30 тысяч рублей. Учитывайте, что старый камень уже не способен раскрыть даже не самый мощный графический чип, а в итоге рекомендовать его для энтузиастов мы не можем.

На 1000 рублей дешевле Ryzen 5 4500. Это 6-ядерный процессор, получивший сниженные тактовые частоты, но работающий на более современной архитектуре. В играх оба камня почти аналогичны, ну а в синтетике можно заметить некоторое преимущество Ryzen 5 4500. Не удивляйтесь, ведь конечная стоимость зависит от множества факторов. Например, Ryzen 5 3600 стоит у поставщика немного дороже, чем Ryzen 5 4500. Камни могли приехать из разных стран и входить в поставку с различным налогообложением. Вы ведь не забыли о том, что все процессоры в магазинах РФ поставляются по каналам параллельного импорта?

За 8 тысяч вы можете охватить Ryzen 3 4300G. А вот этот процессор медленнее Ryzen 5 3600, но может быть интересен тем, кто собирает бюджетную систему. Здесь вы найдёте не только сам камень, но и встроенную графику, при этом в комплекте идёт кулер. Сегодня из-за санкционных ограничений на российский рынок процессоры идут из ОЕМ-поставок, поэтому нет ничего удивительного в том, что камни продаются без системы охлаждения. Ryzen 3 4300G не годится для игр и с трудом способен запускать старые шутеры. Если уж на то пошло, то доплатите 1200 рублей и купите Ryzen 5 4600G. Процессор может предложить повышенную тактовую частоту и в некоторыми оговорками подходит для запуска танков и кораблей. Учитывайте, что вам понадобится ещё кулер, поэтому итоговая сумма сборки на Ryzen 3 4300G окажется ниже.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Ну или купите Core i2-12100F за 8310 рублей. За эту сумму вас ждут всего 4 ядра, но зато вы сможете рассчитывать на игровой потенциал. По этому показателю Ryzen 5 3600 откатывается на второе место, ну а в целом производительности Core i2-12100F недостаточно для того, чтобы обойти легенду AMD в синтетических тестах. К счастью, виртуальные попугаи уже набили оскомину, поэтому предлагаем считать Core i2-12100F немного выгоднее. Немного, ведь за 8790 рублей вас поджидает Ryzen 5 5500. А это уже процессор с совершенно другой архитектурой, превосходящий Ryzen 5 3600 с большим отрывом. Он открывает обширные возможности для геймеров и может раскрыть видеокарту до 40 тысяч рублей. Стоит учитывать, что мы говорим о самом бюджетном игровом сегменте, а значит ожидать каких-то заоблачных скоростей не приходится. И всё же, Ryzen 5 5500 отлично справляется со своими задачами, а материнская плата под него стоит 6000 рублей. Можете купить и дороже, но от этого всё равно не будет смысла. Разгон бесполезен, а система окажется тихой и энергоэффективной.