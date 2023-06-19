Почему мы отдаём предпочтение тем или иным продуктам, напрочь игнорируя преимущества других? Маркетологи знают на этот вопрос ответ, но пристрастия людей так быстро меняются, что даже крупные компании допускают ошибки. И всё же, сила привычки может привести к самому неожиданному выбору. Например, автор данного материала при выборе видеокарты для себя или знакомых прежде всего обращает внимание на продукцию NVIDIA. Точно такая же ситуация и с процессорами, где Intel всегда на первом месте.
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Не факт, что выбор падёт на синих и зелёных, о чём вы можете почитать по ссылке. И всё же, сила привычки тяготеет над нами, а разрекламированные бренды и наименования заставляют делать тот или иной выбор. Простой пример, сегодня одним из самых популярных процессоров на рынке РФ является Ryzen 5 3600. Камень давно устарел, но пользуется стабильным спросом. В настоящее время он занимает вторую строчку среди самых продаваемых процессоров, а мы с вами попробуем разобраться, если у Ryzen 5 3600 более современные и скоростные альтернативы до 10 000 рублей.
Начнём с героя нашего материала. На самом деле Ryzen 5 3600 действительно был настоящим прорывом, поскольку предлагал высокую производительность за 200 долларов. У Intel ответить было нечем, а в результате продажи стали расти, а сам процессор оказался одним из самых востребованных на мировом рынке. На момент своего выхода он был очень даже бодрый, но время идёт, а уже сегодня Ryzen 5 3600 может разочаровать тех, кто хочет купить видеокарту дороже 30 тысяч рублей. Учитывайте, что старый камень уже не способен раскрыть даже не самый мощный графический чип, а в итоге рекомендовать его для энтузиастов мы не можем.
На 1000 рублей дешевле Ryzen 5 4500. Это 6-ядерный процессор, получивший сниженные тактовые частоты, но работающий на более современной архитектуре. В играх оба камня почти аналогичны, ну а в синтетике можно заметить некоторое преимущество Ryzen 5 4500. Не удивляйтесь, ведь конечная стоимость зависит от множества факторов. Например, Ryzen 5 3600 стоит у поставщика немного дороже, чем Ryzen 5 4500. Камни могли приехать из разных стран и входить в поставку с различным налогообложением. Вы ведь не забыли о том, что все процессоры в магазинах РФ поставляются по каналам параллельного импорта?
За 8 тысяч вы можете охватить Ryzen 3 4300G. А вот этот процессор медленнее Ryzen 5 3600, но может быть интересен тем, кто собирает бюджетную систему. Здесь вы найдёте не только сам камень, но и встроенную графику, при этом в комплекте идёт кулер. Сегодня из-за санкционных ограничений на российский рынок процессоры идут из ОЕМ-поставок, поэтому нет ничего удивительного в том, что камни продаются без системы охлаждения. Ryzen 3 4300G не годится для игр и с трудом способен запускать старые шутеры. Если уж на то пошло, то доплатите 1200 рублей и купите Ryzen 5 4600G. Процессор может предложить повышенную тактовую частоту и в некоторыми оговорками подходит для запуска танков и кораблей. Учитывайте, что вам понадобится ещё кулер, поэтому итоговая сумма сборки на Ryzen 3 4300G окажется ниже.
Ну или купите Core i2-12100F за 8310 рублей. За эту сумму вас ждут всего 4 ядра, но зато вы сможете рассчитывать на игровой потенциал. По этому показателю Ryzen 5 3600 откатывается на второе место, ну а в целом производительности Core i2-12100F недостаточно для того, чтобы обойти легенду AMD в синтетических тестах. К счастью, виртуальные попугаи уже набили оскомину, поэтому предлагаем считать Core i2-12100F немного выгоднее. Немного, ведь за 8790 рублей вас поджидает Ryzen 5 5500. А это уже процессор с совершенно другой архитектурой, превосходящий Ryzen 5 3600 с большим отрывом. Он открывает обширные возможности для геймеров и может раскрыть видеокарту до 40 тысяч рублей. Стоит учитывать, что мы говорим о самом бюджетном игровом сегменте, а значит ожидать каких-то заоблачных скоростей не приходится. И всё же, Ryzen 5 5500 отлично справляется со своими задачами, а материнская плата под него стоит 6000 рублей. Можете купить и дороже, но от этого всё равно не будет смысла. Разгон бесполезен, а система окажется тихой и энергоэффективной.