Давайте посмотрим, что покупают обычные геймеры, а после сделаем выводы

Часто нам приходится покупать товары, о которых мы раньше никогда не слышали. Например, автор данного материала решил вместо не самых полезных бутербродов с колбасой, сыром и майонезом по утрам включить в рацион гранолу. На изучение всех за и против ушло несколько дней, а в итоге на полке появился полезный и довольно вкусный продукт. Если вы полагали, что с видеокартами дела обстоят иначе, то сильно заблуждались.

реклама

Большая часть потенциальных покупателей совершенно не разбирается в вопросе, поэтому доверяет мнению экспертов. Иногда геймеры обращаются к знакомым, но самый простой способ заключается в изучении наиболее популярных решений в крупных торговых сетях. Даже дети знают, что по количеству конфет на полке магазина можно сделать вывод о том, насколько продукт востребован. Ну а если посмотреть на самые популярные видеокарты, то можно сделать вывод о том, что лучше всего купить даже без глубокого погружения в детали.

Итак, на первом месте GeForce RTX 3060. Вообще, в первой десятке как минимум 5 позиций занимают видеокарты, созданные на основе этого графического чипа. Мы же остановимся на самых популярных моделях, а значит самое время присмотреться к видеокарте производства Palit. Она полностью соответствует эталонной модели и предлагает два кулера, отводящие тепло от не самого горячего графического процессора. Для игр в 1080р такой видеокарты хватит, но покупать GeForce RTX 3060 для 2К мы бы вам не советовали, поскольку мощности у данного продукта для покорения такого разрешения просто нет. В вашем распоряжении окажутся 12 Гб видеопамяти, что теоретически позволит увеличить жизненный цикл. Теоретически, поскольку мы не знаем, в каком направлении будут развиваться компьютерные игры.

GeForce RTX 3060 Ti на втором месте и предлагает значительный скачок быстродействия за дополнительные 8 тысяч рублей. Если у вас на руках есть нужная сумма, то берите более дорогую GeForce RTX 3060 Ti, поскольку она явно имеет больший потенциал. Увы, но памяти всего 8 Гб, поэтому рекомендовать видеокарту для 2К можно с большими оговорками. Даже сегодня есть несколько игр, которые вы не сможете запустить на максимальных настройках графики, а со временем всё будет только усложняться. GeForce RTX 3060 Ti не самое лучшее предложение на рынке даже несмотря на высокую популярность и спрос среди геймеров.

Считаем необходимым указать вам на GeForce RTX 3060, которая стоит 26 тысяч рублей. Если вы полагали, что речь идёт о скидке, то мы спешим вас расстроить, ведь здесь всё дело в деталях. Так, количество видеопамяти ограничено 8 Гб, а шина не 192-битная, а 128-битная. Такие перемены негативно сказались на быстродействии, о чём мы вас заранее предупреждаем. Эталонная GeForce RTX 3060 до 10% быстрее, что не мешает урезанной модели занимать третье место в списке популярных.

А вот GeForce RTX 3070, которая сегодня стоит около 50 тысяч рублей, покупать категорически не советуем. Как мы уже писали выше, даже GeForce RTX 3060 Ti, которая доступна на 10 тысяч дешевле, далека от идеала и сильно страдает от нехватки видеопамяти. Здесь нам предлагают более скоростное решение, которое в конечном итоге не сможет нормально работать из-за скромных 8 Гб памяти. Ничего не поделать, ведь такова политика NVIDIA, ну а мы с вами можем просто игнорировать не самые удачные решения от дядюшки Хуанга.

Radeon RX 6600 на пятом место. Повторимся, что сама видеокарта во второй десятке, но графический чип действительно на пятом месте. Очень зря, ведь по скорости Radeon RX 6600 близка к эталонной GeForce RTX 3060, но стоит как урезанная версия. Здесь вас ждёт 8 Гб видеопамяти, а главным препятствием могут стать предубеждения. Фанаты NVIDIA слишком часто рассказывали о проблемах с продукцией AMD, а в итоге и сами поверили в свои сказки.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Совершенно неожиданно на шестую позицию взбирается GeForce GT 1030. Назвать этот продукт NVIDIA видеокартой можно только условно. GeForce GT 1030 нормально справляется с выводом информации, но годится только для запуска старых стрелялок. Возможно, вам удастся поиграть в Мир танков, но сделать это получится только в разрешении 900р и низких настройках графики. Словом, GeForce GT 1030 покупают только те, кто не претендует на гордое название геймер, а значит советовать её вам мы не можем.