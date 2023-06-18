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Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р

Меньше чем за 1000 долларов вы получите доступ к самым требовательным новинкам, наслаждаясь графикой на высоких настройках графики
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Если вы обратите внимание на эталонные тесты процессоров и видеокарт, то можно заметить один любопытный нюанс. Так, если эксперты или сам производитель рассказывает о скоростных показателях всей линейки процессоров, то всегда использует видеокарту GeForce RTX 4090. Точно такая же ситуация, когда в ход идут эталонные тесты видеокарт. Даже середняки за 350 долларов ставят на самые производительные процессоры, ну а всё это откровенный обман, поскольку подобная практика вводит в заблуждение обычных геймеров.

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Представьте себе, что вы купили недорогую видеокарту за 30 тысяч рублей. Заранее изучив тесты в интернете вы знаете, что она способна гарантировать вам свыше 60 кадров в секунду во всех актуальных играх. Вот только дома вы узнаёте, что она выдаёт значительно меньше, а иногда фрамрейт и вовсе падает ниже 25 fps. Большая часть любителей компьютерных игр с сожалением снижает настройки, и только единицы осознают истинные причины происходящего. Всё дело в том, что эксперт в интернете использовал для теста вашей видеокарты процессор уровня Core i9-13900K, ну а ваш старый Core i5-2500K уже давно пора сдать в утиль. 

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Именно поэтому значительная часть эталонных тестов хороша только для виртуального созерцания, тогда как в реальных условиях точность их оставляет желать лучшего. Сегодня мы рассмотрим игровую сборку, которая обойдётся вам дешевле 70 тысяч рублей, но умудряется сочетать высокий потенциал с приемлемой ценой. Остановимся на процессоре Core i5-12400F. Это один из самых востребованных камней на российском рынке, способный предложить не только высокие скоростные показатели, но и крайне дружелюбен к сборщикам игровых систем. Он имеет низкий показатель TDP, не греется, а значит вам не потребуется ставить мощную систему для отвода тепла. Это предполагает использование компактного блока питания и дешёвой материнской платы.

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Кстати, на материнской плате тоже можно сэкономить. Поскольку выбранный процессор не имеет разгонного потенциала, то считаем покупку под него дорогостоящей материнской платы глупой переплатой денег. Рассказы о том, что MSI PRO H610M-E слабая, мы слышим часто, но ни один критик не пояснил, почему Core i5-12400F будет чувствовать на такой плате себя некомфортно. Мы полагаем, что всё необходимое обычному пользователю на материнской плате есть, включая высокоскоростной интерфейс PCIe 4.0 и слот для твердотельных накопителей М.2. Стоит такое удовольствие всего 7 тысяч рублей, ну а доступ к оперативной памяти DDR 4 позволит сэкономить немного денег. Плата выполнена в форм-факторе mATX, а значит может стать частью компактного корпуса. 

Если вы уже раньше читали наши материалы, то могли заметить, что чаще всего мы советуем брать оперативную память Kingston Fury Beast. Что же, это самый настоящий бестселлер, который включает всё необходимое как для создания бюджетной системы, так и для перспективного игрового компьютера. В наличии 16 Гб памяти DDR 4, ну а многочисленные тесты в интернете доказывают, что в ближайшие годы больше вам точно не пригодится. Ни сам процессор, ни материнская плата не предполагает разгон, поэтому ОЗУ будет чувствовать себя комфортно, обеспечивая стабильную работу системы.

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А вот на видеокарте предлагаем сэкономить. Можно было бы потратить на 10 тысяч рублей больше, но в данном случае считаем это неверным, поскольку больше 70% всех геймеров имеют мониторы с разрешением 1080р и меньше. Если вы изначально ориентируетесь на недорогую сборку, то планируете играть в народном разрешении, ну а потенциала GeForce RTX 3060 достаточно для требовательных новинок. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, а также может обеспечивать вам стабильные 60 кадров в секунду даже в блокбастерах последних лет. Насколько долго GeForce RTX 3060 будет оставаться актуальной, мы не знаем. Многое будет зависеть от того, как быстро игровые студии начнут переходить на движки следующего поколения. Пока процесс идёт медленно, но в любой момент может ускориться. В любом случае потенциала GeForce RTX 3060 вам на 3-4 года должно хватить.

В российской рознице, впрочем, как и на глобальном рынке, особым спросом пользуются твердотельные накопители производства Samsung. Пожелаем южнокорейской компании всего хорошего, а сами остановимся на Apacer AS2280P4U. SSD имеет объём 2 Тб, но стоит в 2 раза дешевле разрекламированных брендов. Если вы полагали, что это достигается за счёт снижения каких-то характеристик, то спешим вас обрадовать, ведь накопитель предлагает отличное соотношение между скоростью, ценой и выносливостью. Начнём с первого: SSD обеспечивает чтение до 3500 Мб/с и до 3000 Мб/с на запись, что позволит вам не только запускать все игры за считанные секунды, но и забыть о таком явлении, как долгая загрузка уровней и переходы между локациями в открытом мире. Операционная система будет летать, а программное обеспечение работать на пределе доступной скорости. С ценой мы разобрались выше, ну а показатели перезаписи впечатляют, достигая 1300 Тб. Это значит, что вы можете 650 раз перезаписать ёмкость своего твердотельного накопителя. Поскольку никто 2 Тб в сутки не записывает, то в обычных условиях такой SSD может работать десятилетиями, что подтверждается показателями времени работы на отказ, достигающими 1.8 миллиона часов. 

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Эксперты советуют брать такой блок питания, который окажется немного мощнее максимальных требований вашей системы. Некоторые полагают, что нужно покупать с большим запасом, но наша сборка не предполагает приобретения видеокарты за 100 тысяч рублей в будущем, поэтому обойдёмся блоком питания на 600 Вт Chieftec Element. Сильной стороной этого продукта считаем высокую энергоэффективность и тишину. Блок питания поддерживает сертификат 80 PLUS Bronze, а многие из тех, кто уже ранее купил его, рассказывают о тихой и стабильной работе. 600 Вт – это больше, чем требует наша сборка, но стоит блок питания всего 4620 рублей. 

Обычно геймеры покупают корпус по остаточному принципу, поскольку он стоит под столом и не показывается на глаза. Опыт доказывает, что в летнее время года могут перегреваться даже не самые мощные комплектующие, а значит нужно позаботиться о наличии в системном блоке дополнительных вентиляторов, отвечающих за приток и выдув воздуха. Можно было бы выбрать бюджетный корпус, а к нему нескольку кулеров, но мы полагаем, что обычные геймеры не захотят возиться с деталями, предпочитая взять всё и сразу. AeroCool CS-107 v2 Black хорош тем, что уже включает 3 вентилятора по 120-мм каждый, а значит даже летом ваш компьютер не будет перегреваться. Системный блок выполнен в форм-факторе mATX, поэтому способен вместить нашу материнскую плату. Также он просторный и подходит для выбранной видеокарты. Если подсчитать все комплектующие, то выйдет немногим меньше 70 тысяч рублей. Это 840 долларов. Автор данного материала покупал свою первую действительно мощную видеокарту и компьютер в сборе в начале 2017 года. Это была GeForce 8800 GTX. До этого приходилось ограничиваться недорогими решениями, ну а тот игровой компьютер стоил 1100 долларов. Как видите, за это время цена почти не изменилась, а вот быстродействие выросло в десятки раз. 

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