Что происходит, и почему это важно в сложившейся ситуации

СВО длится уже 15 месяцев, а пока все надежды на его завершение связаны с политическими трениями в США накануне президентских выборов. Предполагается, что команда Байдена не может оставить за спиной горящую Украину, поэтому будет прилагать все усилия для того, чтобы конфликт заморозить или остановить до конца 2023 года. Или нет, ведь сегодня шансы у Демократов невелики, а значит не стоит исключать того факта, что команда действующего президента попытается значительно ухудшить ситуацию перед выборами. Если вы сомневаетесь в том, что это возможно, почитайте о том, чем занимался Трамп в первые годы после избрания. Если кратко, то в последние месяцы на своём посту Обама принял целый ряд законов, которые сожгли все мосты и сильно осложнили переговорную позицию Белого дома с Россией и Китаем. Именно поэтому надеяться только на политическую борьбу в США не стоит, поскольку карта Трампа может снова не сыграть.

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Как стало известно, недавно был осуществлён массированный удар по центрам принятия решения в Украине. Были уничтожены командные пункты, находящиеся под контролем США, но подробностей на этот счёт нет. Не исключено, что готовится что-то большое, ведь в последнее время Министерство обороны РФ оживилось. Так, совершенно внезапно МВД РФ объявило в розыск Залужного. Можно было бы предположить, что в России пытаются найти потерявшегося командующего вооружёнными силами Украины, но сегодня Минобороны продолжило список имён. 31 мая стало известно, что МВД РФ разыскивает ещё трёх украинских генералов. Прежде всего ведомство заинтересовано в поимке Игоря Ивановича Колесника, занимающего поста замглавы Генштаба ВСУ. Следующим, кого пытается найти МВД РФ, стал начальник Главного управления обороны и мобилизационного планирования, заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Александр Дмитриевич Локота. Ну и третий – Андрей Николаевич Грищенко, занимающий пост заместителя командующего Сухопутными войсками.

Сложно понять, откуда такая избирательность, ведь это всего несколько людей, которые командуют теми или иными операциями. Пресса безмолвствует, поэтому можно на эту тему фантазировать сколько угодно, но есть предположение, что речь может идти о попытка обезглавить верхушк командоавния ВСУ. Пожалуй, наиболее обстоятельно высказался зампредседателя Совбеза России. Дмитрий Медведев уверен в том, что сегодня любой политик Британии является законной целью для российской армии. Сегодня Англия глубоко вовлечена в конфликт и пересекла все допустимые «красные» линии. Чего только стоит отправка в Украину урановых боеприпасов, не говоря о полной информационной поддержке и попытках как можно больше навредить России. Медведев полагает, что каждый политик в Британии должен осознавать происходящее, поскольку именно действия безответственных англичан привели к тому, что Россия рассматривает этих людей как законные цели для ударов. В целом это не первое громкое заявление Медведева, ну а пока всё это не останавливает европейцев, пытающихся нанести экономике и армии РФ как можно больше вреда.

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Эксперты отмечают, что все эти действия уже привели к необратимым последствиям для системы, десятилетиями выстраиваемой Западными странами. Прежде всего отмечается всё более заметный отказ целого ряда государств от доллара. Полностью уйти от американской валюты быстро не выйдет, а одной из главных составляющих мощи доллара является торговля нефтью. Не исключено, что в ближайшее время страны ОПЕК перейдут на оплату чёрного золота в собственных валютах, что нанесёт по экономике США действительно мощный удар. Также отмечается, что на фоне отказа Европы от российского газа наблюдается массовый исход крупных компаний. Что любопытно, многие предприниматели бегут в США, где недорогое электричество и более выгодные условия ведения бизнеса. Крупные компании в ЕС полагают, что при поддержке со стороны государства сумеют избежать краха, вот только политики больше волнуются о собственных амбициях, а ставки уже сделаны. Неясно, для чего Минобороны и МВД РФ инициировало розыск украинских генералов. Не исключено, что это просто пиар-ход, но может быть попытка обезглавить командование ВСУ.