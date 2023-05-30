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Крупный бизнес уходит из Европы на фоне подорожания электричества и отказа от энергоносителей из РФ
Именно такую позицию высказал президент Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерик Перссон
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С момента начала конфликта в Украине прошло уже больше года, а ведущие европейские аналитики только сейчас начали осознавать перспективы и место Европы в новом мироустройстве. Местные эксперты всё чаще задумываются о том, насколько сложной и экономически невыгодной ситуация становится для Старого света, при этом США чувствуют себя довольно комфортно. В целом, есть целые отрасли, которые терпят убытки, а некоторые компании уже покинули ЕС, пытаясь выжить за счёт быстрой релокации. Сегодня всё это кажется незначительным, ведь процесс только начался, но если ничего не предпринять, то утечка капитала и деиндустриализация Европы станет реальностью. По мнению президента Конфедерации европейского бизнеса (BusinessEurope) Фредерика Перссона, бегство компаний из Европы из-за утраты конкурентоспособности стало серьёзной проблемой. 

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Он отметил, что европейские компании и Европа в целом отстают в сфере конкуренции. Результаты опроса среди членов BusinessEurope показали, что 90% респондентов считают, что инвестиционный климат в Европе ухудшился за последние три года. Перссон ссылается на цифры, согласно которым прямые иностранные инвестиции в Европу сократились на две трети в период с 2019 по 2021 год, в то время как в США такие инвестиции продолжали расти. Он указал на несколько причин этого неблагоприятного тренда, включая избыточное регулирование и высокие цены на энергоносители. Президент BusinessEurope подчеркнул важность повышения конкурентоспособности Европы и её промышленности. Он констатирует, что цены на энергоносители в США значительно ниже, и некоторые компании уже переносят свои производства туда. Релокация производств в США и Азию становится все более распространённым явлением, и, по словам Перссона, некоторые компании уже официально заявили о своих планах. В частности, производители аккумуляторов и автомобилей рассматривают возможность открытия новых заводов за пределами Европы.

Ещё одной проблемой, о которой с озабоченностью говори Перссон, является сложность ведения бизнеса в Европе по сравнению с конкурентами, такими как США и некоторые страны Азии из-за чрезвычайно высокого уровня бюрократии. Получение разрешений в Европе может занять от 7 до 10 лет, в то время как в США этот процесс занимает от 3 до 4 лет. Это оказывает негативное влияние на инвестиции и развитие бизнеса в Европе. Перссон также отметил, что ситуацию в Европе сложно не только «зелёный и цифровой переход», но и «геополитический переход». Так, на фоне отказа ЕС от российского газа возникают дополнительные риски, а геополитическая нестабильность в регионе приводит к напряжённости отношений и потере доверия между партнёрами. Остановка отношений с Россией в целом ряде сфер крайне невыгодна для Европы и будет иметь долговременные экономические последствия. Старый свет забывает о своих обязательствах и начинает активно использовать уголь и ископаемое топливо, поскольку этот шаг позволяет сэкономить значительные средства. Переход на зелёную энергетику стоит дорого, а сегодня у Европы нет не только денег, но и решимости. 

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Перссон призвал к реализации мер, направленных на повышение конкурентоспособности Европы. Он отметил, что необходимо устранить избыточное регулирование, упростить процедуры получения разрешений и снизить затраты на энергоносители. Также он выразил необходимость развития инноваций и технологического прогресса, чтобы европейские компании могли успешно конкурировать на мировом рынке. Представитель BusinessEurope подчеркнул, что конкурентоспособность Европы является ключевым фактором для привлечения инвестиций и создания рабочих мест. Он призвал политиков принять срочные меры для обеспечения благоприятной и предсказуемой бизнес-среды, которая стимулировала бы рост и развитие компаний. Перссон констатирует, что в свете данных о сокращении прямых иностранных инвестиций в Европу и ухудшении инвестиционного климата, важно, чтобы европейские страны обратили внимание на эти проблемы и предприняли необходимые меры для улучшения конкурентоспособности. По его мнению, только таким образом можно сохранить привлекательность Европы для инвестиций, создания рабочих мест и обеспечения устойчивого экономического роста. Как видите, в ЕС только начали осознавать проблему, но пока не осознают, что США осознанно выкачивают из Старого света технологии и производственные мощности. Америке нужна новая кровь, ну а в качестве донора выступит Европа. Похоже, когда политики и крупный бизнес в ЕС всё это осознает, будет уже слишком поздно. 

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#санкции #политика #экономика
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