Разрушающаяся империя может быть опасна для всей планеты

Так вышло, что вся мировая торговая система основана на долларе США. Система долгое время была прочной и господствовала на планете, но всему приходит конец. По мнению шведского экономиста Микаэля Хамберга, параллельное развитие новой международной валютной системы становится всё более необходимым для стабильного развития финансовых отношений между странами. В своём выступлении перед журналистами SwebbTV Хамберг объяснил, что изменения в мировом экономическом ландшафте, такие как рост Китая и стремление многих стран к независимости от доллара, подрывают доминирование американской валюты. Хамберга отмечает, что США потеряли значительную часть своего ВВП, и их доля сократилась до примерно 15%, в то время как Китай занял важное место, увеличив свою долю до 25%. Хамберг отмечает растущий потенциал перехода стран БРИКС на торговлю в национальных валютах, что ещё сильнее ударит по гегемонии американской валюты.

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Эксперт указывает на то, что влияние доллара со временем уменьшается, а вот курс до сих пор остаётся стабильным. Одной из причин этого является нефтедолларовая система, в рамках которой торговля нефтью все ещё осуществляется в американской валюте. Кроме того, ликвидный рынок облигаций США играет важную роль в поддержании привлекательности доллара. Экономист уверен, что простота торговли государственными облигациями США объясняет, почему переход на другие валюты замедляется. Это создаёт препятствия для стран, желающих избавиться от долларовой зависимости. Одновременно с этим Хамберг указывает на то, что у доллара есть свои негативные стороны. Инфляция и использование валюты США в качестве оружия в геополитических конфликтах представляют собой потенциальные угрозы для мировой экономики. Страны, которые не подчиняются США, могут быть исключены из долларовой системы. Это вызывает растущий интерес стран по всему миру к созданию параллельной структуры, свободной от влияния доллара.

Хамберг подчёркивает, что мир вступает в новый глобальный порядок, и доминирование США будет заменено другой силой. История показывает, что величие держав приходит и уходит. В прошлом подобные изменения сопровождались конфликтами и войнами. После Второй мировой именно Амеркиа стала глобальной силой, навязав всей планете доминирование при помощи единой валюты. Хамберг предупреждает, что переход к новому мировому порядку будет непростым, поскольку США не будут легкомысленно отказываться от привилегий, которые они получают от доминирования доллара. Они будут использовать все свои силы для сохранения своего особого положения в мире и ослабления Китая, России и стран БРИКС. Эксперт отмечает, что в случае геополитического поражения США будут столкнуться с серьёзными последствиями. Они больше не смогут просто печатать бумажки для поддержания своего достатка, а придётся самостоятельно зарабатывать. Ну а учитывая гигантский долг, который сегодня имеет США, можно сделать простой вывод: экономика Америка больна и по своей сути убыточна.

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Хамберг уверен, что мировая торговая система продолжит эволюционировать, и роль доллара в ней сильно изменится. Параллельные структуры и использование национальных валют стран БРИКС приведёт к постепенному уходу от доллара к новым формам международных взаимодействий. Экономисты и аналитики соглашаются, что переход к новой мировой валютной системе будет длительным и сложным процессом, требующим координации и согласования между различными странами и экономическими блоками. Хамберг полагает, что перспективы нового глобального порядка открывают возможности для более равноправного и устойчивого мирового экономического развития. Страны, освобождаясь от долларовой зависимости, могут развивать свои национальные валюты и укреплять собственную экономическую независимость. На самом деле сегодня уже не стоит вопрос: случится ли отказ от доллара или нет, поскольку это неизбежно. Американская валюта так прочно проникла во все сферы мировой экономики, что выдавить её будет сложно, а значит вопрос стоит лишь в сроках и решимости лидеров государств, которые больше не готовы поддерживать экономику США за счёт потерь в собственном бюджете.