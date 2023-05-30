Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о том, каким образом получил такие деньги

Существует давняя традиция, когда состоятельные люди делятся нажитыми капиталами с нуждающимися, пытаясь оставить след в истории и прослыть филантропами. На Западе подобная практика известна давно и активно работает и по сей день. Например, богатейшие люди берут под своё крыло университет или школу, которую сами заканчивали, а также оказывают посильную помощь городской администрации. Кто-то создаёт фонды, а последующие поколения будут смотреть на тех, благодаря которым строились новые здания, а наука двигалась вперёд. До революции российские купцы и дворяне часто занимались подобными вещами, поддерживая молодых талантов, науку и искусства. Словом, меценаты на Руси не редкость, вот только в последнее время всё больше богатых и знаменитых предпочитают хранить свои деньги в швейцарских банках, напрочь забывая о родине.

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Всё это не означает, что меценатов нет, но их количество явно не соответствует тем возможностям, которые сегодня есть у российских элит. Но бывает и так, что меценат предпочитает делать тайные пожертвования, не желая привлекать к себе внимание прессы. Похоже, именно так поступил Пригожин, который потратил 10 миллионов долларов на строительство храма Софии Константинопольской в селе Годеново Ярославской области. История такова, что изначально никто не знал о том, кто совершил такое щедрое пожертвование, а после в прессе поползли слухи, а в результате основатель ЧВК «Вагнер» решил рассказать о происходящем самостоятельно. По его словам, он хотел остаться инкогнито. Сам он нечасто задумывается о вопросах веры и не планирует в 2023 году посещать церковь. Несмотря на это Пригожин отмечает, что относится к религии с уважением, поэтому и решил потратить лишние 10 миллионов на строительство храма. Также он рассказал любопытную историю появления такой внушительной суммы на своём счету.

Как оказалось, некий африканский диктатор решил, что обязан ЧВК «Вагнер» и лично Пригожину, поэтому заявил о желании выразить благодарность в виде 10 миллионов долларов. Первоначально Пригожин не хотел принимать такой подарок, но после договорился с тем самым диктатором, что деньги пойдут на строительство храма. Сумма была перечислена, все вопросы согласованы, а в результате храм Софии Константинопольской получил нужные средства. Информация не должна была добраться до прессы, а сам Пригожин полагал, что останется инкогнито. Сейчас смысла скрывать пожертвование нет, о чём Пригожин и сообщил прессе. Сам он ещё раз заявил, что не намерен приезжать в ближайшее время в село Годеново Ярославской области на праздник Обретенья Креста, который состоится 10-11 июня.

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Чуть позднее Пригожин снова вышел на связь и прокомментировал утренний прилёт дронов-камикадзе по Москве. Основатель ЧВК «Вагнер» был довольно эмоционален и в привычной для себя манере раскритиковал власти за бездействие. Пригожин уверен, что нужно предпринимать срочные действия, поскольку ситуация с беспилотниками складывается тревожная. Он напомнил, что ранее предлагал Министерству обороны и региональным властям начать подготовку бойцов территориальной обороны в граничащих с Украиной областях. Тогда был получен отказ, а недавно стало известно, что подобная подготовка ведётся. Сам Пригожин знаком с ситуацией, рассказав о том, что никакой пользы от такой подготовки нет, поскольку люди приходят в удобное им время, просиживают штаны и уходят восвояси. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что нужно гонять территориальную оборону по 12 часов в сутки, но даже после этого эффективность будет находиться не на самом высоком уровне. Пока же говорить о реальном противодействии диверсионным украинским группам не приходится. Требуется закрыть все бреши на границе, а для этого нужна политическая воля. Пока ничего подобного не наблюдается, а значит Белгородская область остаётся в зоне риска, поскольку там не исключены прорывы ДРГ, пытающихся запугать местное население.