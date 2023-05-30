Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Пригожин отдал на строительство храма в РФ $10 000 000, которые получил от африканского диктатора
Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал о том, каким образом получил такие деньги
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Существует давняя традиция, когда состоятельные люди делятся нажитыми капиталами с нуждающимися, пытаясь оставить след в истории и прослыть филантропами. На Западе подобная практика известна давно и активно работает и по сей день. Например, богатейшие люди берут под своё крыло университет или школу, которую сами заканчивали, а также оказывают посильную помощь городской администрации. Кто-то создаёт фонды, а последующие поколения будут смотреть на тех, благодаря которым строились новые здания, а наука двигалась вперёд. До революции российские купцы и дворяне часто занимались подобными вещами, поддерживая молодых талантов, науку и искусства. Словом, меценаты на Руси не редкость, вот только в последнее время всё больше богатых и знаменитых предпочитают хранить свои деньги в швейцарских банках, напрочь забывая о родине. 

реклама

Всё это не означает, что меценатов нет, но их количество явно не соответствует тем возможностям, которые сегодня есть у российских элит. Но бывает и так, что меценат предпочитает делать тайные пожертвования, не желая привлекать к себе внимание прессы. Похоже, именно так поступил Пригожин, который потратил 10 миллионов долларов на строительство храма Софии Константинопольской в селе Годеново Ярославской области. История такова, что изначально никто не знал о том, кто совершил такое щедрое пожертвование, а после в прессе поползли слухи, а в результате основатель ЧВК «Вагнер» решил рассказать о происходящем самостоятельно. По его словам, он хотел остаться инкогнито. Сам он нечасто задумывается о вопросах веры и не планирует в 2023 году посещать церковь. Несмотря на это Пригожин отмечает, что относится к религии с уважением, поэтому и решил потратить лишние 10 миллионов на строительство храма. Также он рассказал любопытную историю появления такой внушительной суммы на своём счету. 

Как оказалось, некий африканский диктатор решил, что обязан ЧВК «Вагнер» и лично Пригожину, поэтому заявил о желании выразить благодарность в виде 10 миллионов долларов. Первоначально Пригожин не хотел принимать такой подарок, но после договорился с тем самым диктатором, что деньги пойдут на строительство храма. Сумма была перечислена, все вопросы согласованы, а в результате храм Софии Константинопольской получил нужные средства. Информация не должна была добраться до прессы, а сам Пригожин полагал, что останется инкогнито. Сейчас смысла скрывать пожертвование нет, о чём Пригожин и сообщил прессе. Сам он ещё раз заявил, что не намерен приезжать в ближайшее время в село Годеново Ярославской области на праздник Обретенья Креста, который состоится 10-11 июня. 

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

Чуть позднее Пригожин снова вышел на связь и прокомментировал утренний прилёт дронов-камикадзе по Москве. Основатель ЧВК «Вагнер» был довольно эмоционален и в привычной для себя манере раскритиковал власти за бездействие. Пригожин уверен, что нужно предпринимать срочные действия, поскольку ситуация с беспилотниками складывается тревожная. Он напомнил, что ранее предлагал Министерству обороны и региональным властям начать подготовку бойцов территориальной обороны в граничащих с Украиной областях. Тогда был получен отказ, а недавно стало известно, что подобная подготовка ведётся. Сам Пригожин знаком с ситуацией, рассказав о том, что никакой пользы от такой подготовки нет, поскольку люди приходят в удобное им время, просиживают штаны и уходят восвояси. Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что нужно гонять территориальную оборону по 12 часов в сутки, но даже после этого эффективность будет находиться не на самом высоком уровне. Пока же говорить о реальном противодействии диверсионным украинским группам не приходится. Требуется закрыть все бреши на границе, а для этого нужна политическая воля. Пока ничего подобного не наблюдается, а значит Белгородская область остаётся в зоне риска, поскольку там не исключены прорывы ДРГ, пытающихся запугать местное население. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #чвк вагнер
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Снайпер отряда «Ахмат» рассказал о противниках, бесшумных винтовках, женщинах в СВО и кодексе чести
Около 25 беспилотников были замечены в атаке на Москву
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bloomberg: российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» медленная и не способна маневрировать
245
Для завершения СВО нужен бросок в сторону Днепра — Пригожин
19
Залужный опубликовал ролик с подписью "Пришло время возвращать свое"
32
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
60
Британская разведка отмечает переброску ВС РФ с Дальнего Востока на защиту границы с Украиной
4
ЧВК Вагнер численностью 500 тысяч человек сможет взять Киев, считает крымский бизнесмен
10
Xiaomi выпустила умную беговую дорожку за 21 000 рублей
1
Arm анонсировала ядра Cortex-A520, Cortex-A720, Cortex-X4 и Immortalis G720
1
В Кремле и МИДе прокомментировали нашумевшее заявление американского сенатора о смерти русских как лучшем вложении денег США
11
Российские силы провели операцию возмездия после ударов ВСУ по Брянской области
3
Сырский рассказал о "Бахмутской мышеловке" и о планах по наступлению на Донбасском направлении
5
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
3
"Гибридный удар" ВС РФ вывел из строя несколько летательных аппаратов ВСУ в Хмельницкой области
+
Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow
4
Пригожин перечислил шаги, необходимые для завершения СВО
1
Arm представляет Cortex-X4 и графический процессор Immortalis
+
В Киеве сообщили о самом массированном ударе дронами по городу с начала СВО
2
Белгородский губернатор рассказал об американцах и поляках среди диверсантов, атаковавших область
6
Подоляк: Для переговоров нужен "немедленный вывод всех войск с суверенной территории Украины"
3
Украинский чиновник: Киев пережил самую масштабную атаку БПЛА за всё время проведения СВО [Видео]
3

Популярные статьи

Как развивались события 22 мая во время вторжения украинской ДРГ в Белгородскую область
16
О значении взятия Артёмовска и 3 варианта развития событий после него
50
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
48
Правильно подбираем комплектующие для ПК
38
Собираю геймерский ПК для 2К под себя – Radeon RX 6750 XT + Ryzen 7 5800X3D всего за 120 000р
25
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Обзор NVME накопителя Silicon Power UD85 объемом 2 ТБ: малый нагрев, немалый объем и PCIe 4
6
Ремонт видеокарты после некачественного сервиса - как избежать проблем
12
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
8

Сейчас обсуждают

ZeroNull
14:30
Лизать это не ко мне, это вы уж сами, по гейропейски! )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Midosa
14:30
Капитализм - говно. Но тем не менее, свалившие туда из РФ миллионами - обратно этими самыми миллионами в рф возвращаться не желают. Там - не сахар. Но здесь - вообще одно дерьмо.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Алексей Каверин
14:30
Тебе 4 бального землетрясения в куеве мало? Не переживай очередная порция репараций на подлёте.
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Владимир Неизвестный
14:29
а кому нужно отдать по вашему мнению .нацистам которые убивают собственный народ.за идею США...вы это скажите его бойцам .или ему лично что он имеет и т д..я думаю он твою всю породу поимеет ..
Пригожин отдал распоряжение передать продукцию завода шампанских вин в Артемовске в ведение МО РФ
ZeroNull
14:29
А поржать над тобой убогим? )))
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Имя
14:29
3нм у амд пока ещё нет общего, рыночное выражение надежды о приросте назыв. " законом мура" упало разве не после того, как не смогли в частотный прирост теми же рывками?
AMD уже интересуется освоением 2-нм техпроцесса
DonCarleone
14:28
это официальные данные МО РФ, мы преувеличивать не любим, в отличии от некоторых...
Около 25 беспилотников были замечены в атаке на Москву
Quadross
14:27
Блин, 400 танков за месяц! И все абрамсы с леопардами? блин. на начало войны было столько же, а тут - за месяц... И Storm Shadow насбивали, какие мододцы... Правда, про молодцов только конашенков и ра...
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Артём Николаев
14:27
Главное не забывать повторять, что куртка тупой и их хлам никто не покупает.
NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
Humanoid99
14:26
Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем