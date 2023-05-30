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Москва под ударом дронов-камикадзе – беспилотник влетел в окно на 14 этаже, где спали 3 человека
На этот раз никто серьёзно не пострадал, а за помощью с небольшими травмами обратилось 2 человека
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Применение беспилотников в Украине доказало, что современные средства противовоздушной обороны далеко не всегда способны сбивать летательные объекты противника до попадания в цель. Обнаружилось множество проблем, решать которые предстоит в ближайшие годы. Прежде всего заметна разница в стоимости между дроном-камикадзе, цена которого может составлять 10 тысяч долларов и ракетой для ПВО. Например, американская ЗРК Patriot требует ракеты стоимостью 3 миллиона долларов. Российская С-300 в 10 раз экономнее, но даже этот комплекс не может считаться экономически выгодным для стрельбы по недорогим БПЛА. Выходит, что нужны высокоточные зенитные системы с дальностью поражения в несколько километров, при этом количество подобных установок должно превышать тысячи на такую страну, как Россия. Вообще, сложности есть не только с уничтожением, но и с выявлением беспилотников задолго до их выхода на цель, вот только подобные объекты часто изготавливают из пластика, что делает их малозаметными для современных РЛС. 

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В целом, ситуация сложная, а в какой-то момент стало очевидно, что проблемы существуют не только у ВСУ, но и у России, поскольку с недавнего времени дроны-камикадзе стали всё чаще прилетать в Москву. Ещё несколько месяцев назад казалось, что это невозможно, но после удара по Кремлю стало очевидно, что 100% защиты не существует. Сегодня губернатор Московской области подтвердил атаку украинских дронов на регион. Андрей Ворьбьёв отметил, что громкие взрывы, которые слышали Москвичи – это работа ПВО, а в небе над областью сбиты несколько БПЛА. Точное количество не называется, но по сети уже гуляет видео взрыва в виде большущего гриба. Известно, что во Внуково отменили 3 рейса, в Домодедово 7 рейсов задержали, тогда как в остальных аэропортах форс-мажорных ситуаций не было. Журналисты пишут как минимум о двух прилётах по жилым зданиям. Известно о попадании дрона в здание по улице Профсоюзная 98 и прилёте в дом по улице Атласова в ТиНАО. Экстренные службы временно перекрыли движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова, но к моменту, когда вы прочтёте этот материал, автомобили будут курсировать в штатном режиме.

Отметим, что информация разнится от одного источника к другому. Судя по последним новостям, беспилотник влетел в окно высотного здания на Ленинском проспекте. Экстренные службы уже на месте, а пресса пишет о том, что в этот момент в комнате находились три девочки. Возраст не уточняется, при этом объект не взорвался. Полиция выводит жильцом дома на улицу, а прессе сообщают о том, что серьёзных травм и ранений ни у кого нет. Сергей Собянин отметил, что один из домов получил незначительные повреждения и попросил доверять только официальным источникам. Дело в том, что в украинском медийном пространстве произошедшее уже назвали очередной победой Киева. Якобы, тот факт, что в Москве горят дома, говорит о решимости офиса президента бороться с угрозами. Местная пресса пишет о настоящем прорыве, забывая отметить, что обе дрона-камикадзе попали в обычные жилые дома.

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Тот факт, что беспилотники проникли так далеко на территорию России, уже вызывает вопросы. Но в данном случае важно заметить, что российские БПЛА направленно летят к тем или иным инфраструктурным объектам, тогда как попадания в жилые дома – это результат работы артиллерии, когда собственные ракеты наносят городу значительный урон. При этом прилетающие из Украины дроны вообще не имеют цели, поскольку сегодня один ударился в фасад дома, тогда как другой умудрился залететь на 14 этаж. Скорее всего, у БПЛА просто закончилось топливо, ну а когда российские военные научатся сбивать подобные объекты сразу же после пересечения государственной границы, большой вопрос. Угроза новая, а системы ПВО к такому не готовили. Эксперты поясняют, что российские высокоточные комплексы заточены под самолёты и большие ракеты, тогда как небольшие объекты проходят незамеченными. В этом случае требуется на только установить больше зенитных оружий, но и увеличить количество комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), способных сажать украинские дроны или брать подобные устройства под свой контроль. 

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#сво #военные технологии #беспилотники
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