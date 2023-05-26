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Пригожин посетил тыловой лагерь ЧВК «Вагнер» и показал на видео, как учатся и отдыхают «музыканты»
Пожалуй, это первый случай, когда мы можем увидеть, чем живут и как проводят время бойцы подразделения
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Судя по всему, ЧВК «Вагнер» давно планировали отвод войск из Бахмута. По словам Пригожина, операция по полному освобождению города должна была завершиться к 9 мая и стать подарком к празднику, но не всем планам суждено сбыться. «Музыканты» вынуждены были задержаться, столкнувшись с острой нехваткой снарядов. Вчера первые подразделения уже начали передавать позиции регулярной армии РФ, ну а большая часть группировки выйдет из города к 1 июня. Не исключается, что сроки могут быть перенесены по не зависящим от ЧВК «Вагнер» причинам, ну а российская и западная пресса активно обсуждает следующее направление, на которое будут переброшены «музыканты». Не исключается, что это будет Часов Яр, поскольку именно там сосредоточены значительные силы ВСУ. Хотя украинские паблики опасаются, что «оркестр» отправится в Киев, где недавно были проведены масштабные учения. Как водится в таких ситуациях, силы обороны уничтожили всех виртуальных бойцов, отчитавшись о высокой готовности отражения атаки.

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Ну а пока все вокруг задаются вопросами, бойцы ЧВК «Вагнер» уже начали заселяться в новые лагеря в тылу. Сегодня Пригожин посетил одну такую позицию, рассказав о том, в каких условиях проживают «оркестранты». Прежде всего выяснилось, что абсолютно все позиции располагаются под землёй. Один из тех, кто проводит экскурсию по лагерю, рассказал о том, что всё это создавалось руками раненых, которые прибыли на позиции заранее. Жилые помещения уходя под землю на несколько метров, а в импровизированных казармах уже располагается личный состав. Есть отдельные места для раненых, а всё это контролируют отдельные специалисты, занимающиеся лечением 300-х. Никаких излишеств нет, а бойцам доступны самые необходимые удобства, включая туалет и возможность принять душ. Есть помещение, где «музыканты» могут отдохнуть. Там расположена довольно большая парилка, а Пригожин ещё раз подчеркнул, что всё это создано руками ЧВК «Вагнер» и стоило недорого, поскольку сделано для себя. Никаких распилов и откатов, ну а в результате удалось создать комфортные условия для восстановления личного состава. 

В нескольких помещениях на стене можно заметить телевизоры, везде проведено электричество, а бойцы не ожидали увидеть такого гостя, поэтому многие даже не успели встать с кроватей. Раненые смотрят какой-то филь, ну а особый интерес вызывает офицерская казарма. Там находится стол для совещаний, а также доступны две комнаты для отдыха. Бойцы в казармах играют в шахматы, ну а информация о том, где расположен лагерь, держится в секрете. Судя по всему, Не исключено, что украинские силы захотят нанести по группировке массированный удар при помощи дальнобойной артиллерии. Именно поэтому все основные сооружения и командный пункт находятся под землёй и могут быть скрыты от глаз при помощи несложной маскировки. Увидеть такой лагерь трудно даже со спутника, ну а на видео нет информации о том, сколько людей подобная площадка способна принять. Не исключено, что для повышения безопасности будут сооружены несколько лагерей, хотя достоверных сведений на эту тему всё же нет. 

Ну а вчера Пригожин поднял важную тему вручения наград. Основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что командиры уже получили медали «За взятие Бахмута», а в настоящее время решается вопрос о том, когда рядовые бойцы смогут претендовать на высокие награды. Всё это реализуется в рамках указа президента, поэтому предпринимаются усилия для того, чтобы герои не остались без положенных им медалей. Пригожин отказался назвать, сколько всего наград найдёт своих героев, поскольку это секретная информация. Посмотреть видео вы можете ниже. Там есть довольно любопытный момент, когда Пригожин посещает учебную комнату. Там расположены основные средства вооружения, включая пулемёты, гранатомёты и другое стрелковое оружие. Один из тех, кто занимается управлением лагеря заявил, что именно здесь учатся новички, которые постоянно вливаются в ряды ЧВК «Вагнер». Можно предположить, что лагерь имеет целый ряд функций, а значит мог быть создан достаточно давно.  

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#сво #чвк вагнер
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